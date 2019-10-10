Hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları
Tezgahların en çok aranan balığı hamside bolluk sezonu yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren 'denizlerin kuru fasulyesi' olarak da bilinen hamsideki bolluk vatandaşların ilgisini artırdı. Pek çok vatandaş hamsinin nasıl pişirildiğini ve hamsi tava yapmanın püf noktalarını araştırıyor. Peki, hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları neler?
Hamsinin bolluğu tezgahları renklendirirken, sofraları da şenlendirmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla, av miktarının artması ve fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların hamsiye olan ilgisi arttı. İşte, hamsi pişirmenin püf noktaları hakkında ayrıntılar...
HAMSİ TAVA TARİFİ
Hamsiyi tavada pişirmek büyük ustalık ve beceri gerektiriyor. Lezzetli bir hamsi tava yapmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. İşte, hamsi tava tarifi ve hamsi tava yapmanın püf noktaları...
MALZEMELER
1 kilogram hamsi - 1 ya da 2 su bardağı mısır unu veya un - Tuz - Sıvı yağ
YAPILIŞI
İlk olarak hamsileri karın bölgelerinden el yordamıyla temizleyin. Ardından temizlediğiniz hamsileri bol suda yıkayın. Daha sonra bir süzgece alınarak tuzlandıktan sonra suyunun süzülmesi bekleyin.
Bir yandan tezgahta bir kağıdın üstüne un serin. Bunları yaparken tavada yağı kızdırmaya başlayın. Hamsileri una bulayın ve hafifçe silkeleyip tavaya kuyrukları ortada kalacak şekilde dizin. Bu işlemi yaparken ocağın altını kapatın, dizme işlemi bitince ocağı tekrardan yakın.
Hamsi tavayı kısık ateşte pişirmeye dikkat edin. Hamsilerin altta kalan kısımlarının kızarıp kızarmadığını kontrol etmek için, üst kısımlarının renginin hafifçe değişmesini ve kuyruklarının da hafifçe çıtır olmasını bekleyin.
Tüm hamsileri aynı anda çevirebilmek için tavanın boyutuna göre düz bir kapak kullanarak, kapağı hamsilerin üzerine kapatarak çevirin. Tüm hamsileri kapağın üzerine alıp, pişmemiş tarafını tavaya koyun.
Bu sırada tavadaki yağı boşaltın ve yeniden yağ takviyesi yapın. Hamsilerin diğer yüzü de piştikten sonra servis tabağına alarak sıcak sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI:
Pişirirken tavada 2 ya da 3 parmak yağ olması yeterli olur. Daha fazla miktarda yağa gerek yoktur.
Kızaran hamsilerin yağını süzmek için havlu kağıt üzerine alarak fazla yağından ayırabilirsiniz.