Hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriHamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları

Tezgahların en çok aranan balığı hamside bolluk sezonu yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren 'denizlerin kuru fasulyesi' olarak da bilinen hamsideki bolluk vatandaşların ilgisini artırdı. Pek çok vatandaş hamsinin nasıl pişirildiğini ve hamsi tava yapmanın püf noktalarını araştırıyor. Peki, hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları neler?

Hamsinin bolluğu tezgahları renklendirirken, sofraları da şenlendirmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla, av miktarının artması ve fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların hamsiye olan ilgisi arttı. İşte, hamsi pişirmenin püf noktaları hakkında ayrıntılar...

HAMSİ TAVA TARİFİ

Hamsiyi tavada pişirmek büyük ustalık ve beceri gerektiriyor. Lezzetli bir hamsi tava yapmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. İşte, hamsi tava tarifi ve hamsi tava yapmanın püf noktaları...

MALZEMELER

1 kilogram hamsi - 1 ya da 2 su bardağı mısır unu veya un - Tuz - Sıvı yağ

YAPILIŞI

İlk olarak hamsileri karın bölgelerinden el yordamıyla temizleyin. Ardından temizlediğiniz hamsileri bol suda yıkayın. Daha sonra bir süzgece alınarak tuzlandıktan sonra suyunun süzülmesi bekleyin.

Bir yandan tezgahta bir kağıdın üstüne un serin. Bunları yaparken tavada yağı kızdırmaya başlayın. Hamsileri una bulayın ve hafifçe silkeleyip tavaya kuyrukları ortada kalacak şekilde dizin. Bu işlemi yaparken ocağın altını kapatın, dizme işlemi bitince ocağı tekrardan yakın.

Hamsi tavayı kısık ateşte pişirmeye dikkat edin. Hamsilerin altta kalan kısımlarının kızarıp kızarmadığını kontrol etmek için, üst kısımlarının renginin hafifçe değişmesini ve kuyruklarının da hafifçe çıtır olmasını bekleyin.

Tüm hamsileri aynı anda çevirebilmek için tavanın boyutuna göre düz bir kapak kullanarak, kapağı hamsilerin üzerine kapatarak çevirin. Tüm hamsileri kapağın üzerine alıp, pişmemiş tarafını tavaya koyun.

Bu sırada tavadaki yağı boşaltın ve yeniden yağ takviyesi yapın. Hamsilerin diğer yüzü de piştikten sonra servis tabağına alarak sıcak sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI:

Pişirirken tavada 2 ya da 3 parmak yağ olması yeterli olur. Daha fazla miktarda yağa gerek yoktur.

Kızaran hamsilerin yağını süzmek için havlu kağıt üzerine alarak fazla yağından ayırabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları
Şiveydiz çorbası nasıl yapılır? Adım adım şiveydiz yemeği tarifi
Çiğ börek nasıl yapılır? Adım adım çiğ börek tarifi
Hepsi 'organik' diye satılıyor ama... Gerçek organik gıda nasıl anlaşılır?