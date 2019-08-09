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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
09.08.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Hamburger köftesi nasıl yapılır? İşte pratik hamburger köftesi tarifi ve hamburger köftesi yapmanın püf noktaları

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Hamburger köftesi nasıl yapılır? İşte pratik hamburger köftesi tarifi ve hamburger köftesi yapmanın püf noktaları

Özellikle çocuklar hamburgere bayılıyor ancak anne-babalar da çocukların fast-food’dan uzak durup sağlıklı beslenmesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyor. Tabii büyükler kendileri de sağlıklı beslenmekle hamburger keyfi yapmak arasında kalabiliyor. Ancak bu krizi hamburgeri evde kendi mutfağınızdan yaparak aşmanız mümkün. Böylece hem yediğiniz burgerin içinde ne olduğunu bildiğinizden gönül rahatlığıyla tüketebilir hem de beslenmenizden ödün vermeden lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. İşte evde hamburger yapmak isteyenler için hamburger köftesinin tarifi ve püf noktaları…

Hamburger yaparken köftenin ekmek ve diğer malzemelerle oranı çok önemlidir. Köftesi çok büyük, içi çok dolu hamburgerler yerken dağılacağı gibi, küçük köfte ve az malzeme de kuru ekmek yiyormuşsunuz hissini uyandırabilir. Köftelerin her biri 150-200 gram civarında olursa mükemmel bir oran yakalayabilirsiniz.

Köfte için kullanacağınız kıymanın miktarı kadar cinsi de önemlidir. Dananın sırtında bulunan yumuşak ve yağlı parçaları, özellikle de antrikot etini kullanmak hamburgerinizin köftesinin lezzetini artıracaktır. Ete ayrıca bir parça iç yağı eklemeniz de hem lezzeti hem de kıvamı artıracaktır.

Hamburger köftesinin kıymasını çok fazla çektirmek bir hatadır. İri çekilmiş kıymayla yapılan hamburgerin içi daha sulu olur. Kıyma çekilirken etin ve yağın homojen bir biçimde karışmasına özen gösterin.

Hamburger ekmeği tarifi
Hamburger ekmeği tarifi

Geleneksel hamburger köftesinde kıymanın içine tuz ve karabiber dahil hiçbir şey konmaz ve kıyma yoğurulmaz. Sadece kıymaya köfte şekli verilir. Ancak daha Türk damak zevkine uygun bir hamburger yapmak isterseniz kıymaya biraz tuz, karabiber ve kimyon ilave edip çok fazla yoğurmadan karıştırabilirsiniz.

Köfteleri şekillendirirken elinizi ıslatmanız işe yarar.

Kıymadan irice toplar yapıp iki avcunuzun arasında ezerek 2 santimetre kalınlığında olacak şekilde yassılaştırdıktan sonra ortasına işaret parmağınızla bastırarak o kısmı çukurlaştırmalısınız. Aksi takdirde köftelerinizin kenarları pişerken ortaları çiğ kalır.

Köftenizi fırının ızgarasını açıp fırında pişirmeniz en doğru kıvamı yakalamanızı sağlayacaktır. Köfteleri fırına vermeden önce üstlerine karabiber serpebilirsiniz. Her iki tarafını da 4-5 dakika pişirmek yeterlidir. Arzu ederseniz fırından almadan hemen önce köftelerin üzerine ince birer dilim peynir ekleyip cheeseburger de yapabilirsiniz.

Ev yapımı ketçap tarifi
Ev yapımı ketçap tarifi

Hamburgerinizi servis ederken marul, domates, karamelize ya da çiğ kırmızı soğan, turşu, yağda yumurta, ketçap, hardal gibi birçok yardımcı kullanabilirsiniz. Bunların hepsi hamburgerinize farklı lezzetler katacaktır.

Ancak unutmayın, hamburgerin kalbi köftedir. Dolayısıyla soslarınızın köftenin lezzetini bastırmamasına dikkat edin. Gelelim ev usulü pratik hamburger köftesinin yapılışına... Öncelikle malzemelerimize bir göz atalım:

600 gram kıyma
1 soğan
1 yumurta
2-3 yemek kaşığı galeta unu
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
Tuz
Karabiber
Kimyon

Yapılışı:
Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra kıymaya karıştırın.
Tuz, karabiber, kimyon, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve yumurta ekleyip iyice yoğurun.
Kıymayı dört eşit parçaya bölerek yassı yuvarlak köfteler hazırlayın ve yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin.
Köfteleri hamburger ekmeklerinin içine yerleştirin. Dilediğiniz yardımcılarla ve soslarla birlikte servis edin. Afiyet olsun...

Evde hamburger nasıl yapılır
Evde hamburger nasıl yapılır?

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