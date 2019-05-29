Haliva tarifi

Haliva ya da halive, Çerkes mutfağına ait bir tür börek. Görüntüsü ve lezzetiyle puf böreğine ya da çiğböreğe benzeyen halivayı siz de sofralarınızda konuk edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan sadece birkaç basit malzeme. İşte evde haliva yapmak isteyenler için nefis bir tarif…
İç harcı için:
Kızartmak için:
Patatesleri haşlayıp soyun ve bir kenara alın.
Un ve tuzu karıştırın.
İçine azar azar su ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
Soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
Haşladığınız patatesleri ezip soğanlarla karıştırın.
Tuz ve kekik ilave edip tüm malzemeyi güzelce harmanlayın.
Yoğurduğunuz hamuru üç bezeye ayırın.
Bezelerin her birini oklavayla açın.
Yufkaların yarısına patatesli içi öbek öbek dağıtın.
Yufkanın diğer yarısını patateslerin üzerine kapatıp hamur ruletiyle dilediğiniz biçimde kesin.
Kızdırdığınız sıvı yağda böreklerin her tarafını kızartın.
Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!