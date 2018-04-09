Haftaya tatlı başlamanın yolu İncili Gastronomi Rehberi!

Özenilerek yapılmış olanına ulaşmak ise İncili Gastronomi Rehberi ile artık çok kolay. Rehberin Lezzet Noktaları’nda yer alan, müdavimlerinin hiç vazgeçemediği tatlıcıları ziyaret etmeye değer.

Ali Muhittin Hacı Bekir

1777’den günümüze lokum, akide şekeri, badem ezmesi gibi lezzetleri önce Osmanlı sarayına, ardından dünyaya tanıtan şekerlemeci, Türkiye’nin en eski özel kuruluşu.

Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi, No: 81/83, Fatih İstanbul

0 212 522 06 66

ALİ MUHİTTİN HACI BEKİR'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Ali Usta Dondurma

Moda'nın simge dükkânlarından! Antep fıstıklı dondurma denenmeli.

Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No: 176/B, Kadıköy, İstanbul

0 216 414 18 80

ALİ USTA DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Balkan Tulumba

Sadece bu tulumba için bile Alibeyköy'e gitmeye değer.

Gaziosmanpaşa Caddesi, No: 2, Alibeyköy, İstanbul

0 212 627 45 41

BALKAN TULUMBA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Barbaros Süt Ürünleri

1908'de kurulan, zamanında Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nde ürünlerini satan mandıra. Sütler Çatalca'dan, yoğurt ve kaymak dükkânda üretim. Eşine az rastlanır!

Akşemsettin Mahallesi, Akşemsettin Caddesi, No: 9/A, Fatih, İstanbul

0 212 524 17 69

BARBAROS SÜT ÜRÜNLERİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Bebek Badem Ezmesi

İstanbul'da badem ezmesi denildi mi akla gelen ilk mekân.

Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, No: 53/C, Beşiktaş, İstanbul

0 212 263 59 84

MEŞHUR BEBEK BADEM EZMESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Boris’in Yeri

İstanbul’un tarihi semti Kumkapı’da yiyebileceğiniz en lezzetli kaymaklı ekmek kadayıfı burada.

Şehsuvar Bey Mahallesi, Ördekli Bakkal Sokak, No: 9, Fatih, İstanbul

0 212 517 22 56

BORİS'İN YERİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Cemilzade

Özel reçetelerle hazırladıkları badem ve fıstık ezmesi 134 yıldır aynı lezzetini koruyor.

Bağdat Caddesi, No: 367/A, Kadıköy, İstanbul

0 216 385 41 83

CEMİLZADE'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Damla Dondurma

Yoğun boza sevenlerin favori mekânı, yazın da vişneli dondurması kaçmaz.

Kurtuluş Caddesi, No: 110/A, Şişli, İstanbul

0 212 233 49 25

DAMLA DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Diyar

Burma kadayıfta çok iddialılar.

İstasyon Caddesi, No: 127, Kadıköy, İstanbul

0 216 357 42 70

DİYAR'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Dondurmacci Dondurma

Lavantalı, Bodrum mandalinalı, çikolatalı, bergamotlu, keçi peynirli, ıtırlı, bal kabaklı, ıhlamurlu nefis dondurma seçenekleri sunuyor.

İstanbul Caddesi, Arcadium Life, No: 20, Göktürk, Eyüp, İstanbul

0 212 32281 80

DONDURMACCİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Dondurmino

Açılır açılmaz taze meyvelerle günlük olarak hazırladığı gelatolarıyla 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi olmayı başardı. Lavantalı, nutellalı ve süt kaymaklılar favoriler.

Hacı Memiş Mahallesi, 2012 Sokak, No: 38/1, Alaçatı, Çeşme, İzmir

0 232 716 01 03

DONDURMİNO'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Girandola

Mevsiminde meyve kullanılıyor. Reyonda görmediğiniz çeşitler için, “arka dolapta var mı” diye mutlaka sorun.

Bebek Arnavutköy Caddesi, No: 109, Arnavutköy, İstanbul

0 212 265 26 29

GİRANDOLA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

İmren Pastanesi

1941 yılından beri geleneksel tatların yanı sıra kendilerine özel lezzetleri de bulabileceğiniz İmren pastanesinin mutfağı ailenin 4. kuşağına emanet.

Alaçatı Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No: 65, Alaçatı, Çeşme, İzmir

0 232 716 83 56

İMREN PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

İsmail Şafak Dondurma

İstanbul'un belki de en gizli kalmış dondurmacısı. İçinden meyve çekirdeği çıkabilecek kadar saf meyve kullanan dükkânın cevizli dondurması başka güzel.

Atatürk Mahallesi, Nusret Ersöz Sokak, No: A/1, Büyükçekmece, İstanbul

0 212 883 99 04

İSMAİL ŞAFAK DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Meşhur Kanlıca Yoğurdu

Pudra şekeri yerine balla bu yoğurdun tadına bakmak ayrı bir keyif.

İbrahim Paşa Caddesi, Sıtkı Bey Sokak, No: 11, Beykoz, İstanbul

0 216 331 19 16

MEŞHUR KANLICA YOĞURDU'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Katmerci Zekeriya Usta

Gaziantep’in ilk katmer ustalarından Hacı Nuri Özsimitçi’nin çocukları tarafından kuruldu. Olayı tabii ki katmer!

Watergarden Barbaros Mahallesi, Sümbül Sokak, No: 2, Ataşehir, İstanbul

0 532 214 77 61

KATMERCİ ZEKERİYA USTA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Mabel Çikolata

1947'den beri hayatımızda. İsmi ise Fransızca güzelim anlamındaki ‘mabel’ kökenli. Markanın simgesi haline gelen ‘Arap Kızı Çikleti’ görseli, bir klasik. Antep fıstıklı çikolatası ise en çok tercih edilen ürünü.

Hacı Ahmet Mahallesi, Kurtoğlu Caddesi, No: 8, Beyoğlu, İstanbul

0 212 253 37 12

MABEL ÇİKOLATA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Mini Dondurma

Güllü lokum ve bal badem dondurması müdavimlerinin tercihi.

Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, No: 38/A, Beşiktaş, İstanbul

0 212 663 35 42

MİNİ DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Rumeli Pastanesi

Dondurma ve tavukgöğsü denemeye değer.

İsmet İnönü Mahallesi, İnkılap Caddesi, No: 46/A, Çeşme, İzmir

0 232 712 67 59

RUMELİ PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sakarya Tatlıcısı

Ayva tatlısı ve kabak tatlısı için en iyi adreslerden biri. Kaymağı da yanında. Cevizli ev baklavası da çok başarılı!

Hüseyinağa Mahallesi, Dudu Odaları Sokak, No: 3, Beyoğlu, İstanbul

0 212 249 24 69

SAKARYA TATLICISI'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sinem Dondurmacı

İki kuzen dönüşümlü olarak bir yıl Burgazada da, bir yıl Heybeli'de çalışıyorlar ve lezzette birbirleriyle yarışıyorlar.

Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, No: 2, Adalar, İstanbul

Heybeliada, Adalar, İstanbul

0 535 540 72 22

SİNEM DONDURMACI'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Şekerci Cafer Erol

1807'den beri şeker ve tatlı imalatında olan Cafer Erol, 1947 yılından beri tam bir Kadıköy klasiği olarak bilinir. Rengarenk akide şekerleri, sayısız çeşitteki lokumları, ezmeleri, spesiyal marzipanları, hamurlu ve sütlü tatlıları ile sadece özel günlerde değil, her gün hatırlanacak bir işletme.

Yasa Caddesi, No: 19, Kadıköy, İstanbul

0 216 337 11 03

ŞEKERCİ EROL'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Saray Muhallebicisi

Tavukgöğsü ve kazandibinin vazgeçilmez adresi.

Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, No: 19/B, Şişli, İstanbul

0 212 999 28 28

SARAY MUHALLEBİCİSİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Üç Yıldız

Türünün son örneklerinden. Bakır kazanlarda bekletilen reçel çeşitleri, kaşık tatlısı, eski lezzette drajeleri... Sahibi Feridun Bey ile birkaç kelimelik sohbet bile insanı zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Hüseyinağa Mahallesi, Dudu Odaları Sokak, No: 7, Beyoğlu, İstanbul

0 212 293 81 70

ÜÇ YILDIZ'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Yasemin & Tuncel

Dondurma konusunda pek çok kişiyi Göktürk’e götürebilecek kadar başarılı.

Arcadium AVM, Göktürk Mahallesi, İstanbul, Caddesi, No: 26, Göktürk, Eyüp, İstanbul

0 212 322 42 64

YASEMİN & TUNCEL'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Yunus Dondurma

Vişneli ve şeftalili dondurması ile ünlü.

Büyükada, Adalar, İstanbul

Zeynel Muhallebicisi

Tavuk suyuna şehriye çorbası üzerine bir de muhallebi kaçmaz!

Teşvikiye Mahallesi, Akkavak Sokak, No: 11/D 1-2,Nişantaşı, İstanbul

0 212 296 66 26

ZEYNEL MUHALLEBİCİSİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Frambuazlı Pratik Cheesecake | Mucize Lezzetler