Haftanın ortasında soğuk havayı ısıtacak nefis yemek tarifleri

Kış ayları ve mevsim geçişleri zayıflayan bağışıklık sistemlerimizin hastalıklara kapı açtığı dönemler. Böyle zamanlarda modern tıbbın kurucusu Hipokrat’a atfedilen “Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun” sözü aklımıza geliyor. Şifasına sığındığımız en önemli yemekler de çorbalar elbette. Sizin için tavuk suyuyla, zerdeçalıyla tam bir sağlık deposu olan bir hasta çorbası tarifi hazırladık. Sıcacık içince hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek bu çorbayı kesinlikle kaçırmayın.

En sevilen tencere yemeklerinden biri olan tas kebabı, et ile sebzenin en güzel buluşması. Patates kızartması eşliğinde servis edilen bu nefis yemeğin lezzetine hayran kalacaksınız. Bu enfes kebabın akşam yemeğinde size eşlik etmek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı...

Klasikler güzeldir... Arpa şehriyeli pilav da en klasik lezzetlerden bir tanesi. Daha şehriyeleri kavururken mutfağı mis gibi bir kokunun sardığı arpa şehriyeli pirinç pilavı tavuk ve et yemeklerinin yanına çok yakışır. Bir de güzel bir yoğurt eklediniz mi yemeğiniz tamam.

Kış aylarında yapacağınız bu salatayı yemeğin yanında yiyebileceğiniz gibi hafif bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü içi sebzeler, meyveler ve yemişlerle dolu. Yani çok besleyici ve çok doyurucu. Arzu ederseniz üzerine ufalanmış peynir ekleyip içeriğindeki proteini de artırabilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinizden eminiz.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu revani tarifi, akşam yemeklerinizden sonrası için ideal. Arzu ederseniz hamuruna portakal ya da limon kabuğu rendesi de ekleyebilir ve daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Dar zamanların kurtarıcı tatlısı olmaya aday revaninin yapılışı hemen aşağıda.