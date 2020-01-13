Haftanın ilk gününde güzel bir akşam yemeği arayanlara nefis tarifler

Meksika mutfağının en çok bilinen ve en sevilen tariflerindendir fajita. Cızır cızır masaya geldiğinde hem göze hem kulağa hitap eder, bir lokma aldığınız anda damağınızda silinmez bir iz bırakır. Tavukla da yapılabilen fajita’yı biz bugün dana etiyle yaptık. Et seven herkesin bayılacağı fajita mutlaka denenmesi gerekenlerden…

Meksika rüzgarlarını mutfağınızda estirecek harika bir yemeğimiz var! Quesadilla tarifi... Tavuk veya etle hazırlayabileceğiniz bu enfes yemek, sebzelerle buluştuğunda tadına doyum olmuyor. Sofralarınızı renklendirecek bu geleneksel lezzeti çok beğeneceğinizi söyleyebiliriz. Şimdiden afiyet olsun...

Salata denince akla bol yeşillik ve sebzelerle yapılan salatalar gelir. Ancak Meksika mutfağından bu tarifimiz oldukça farklı. Meksika fasulyesi salatası görünümüyle olduğu kadar tadıyla da enfes. Sofranızı bu lezzetli salata ile renklendirmek isterseniz, mutlaka denemenizi öneririz. İşte yapılışı da çok pratik olan Meksika fasulyesi salatasının tarifi...

Guacamole sos, avokado ile hazırlanan bir Orta Amerika mezesi. Mısır cipsi veya çıtır yufka parçacıklarıyla olduğu kadar et yemeklerinin yanında da tercih edebileceğiniz bu enfes sos vitamin açısından da oldukça zengin. Sunumu ayrı tadı ayrı güzel Meksika mutfağından bu enfes sosu evde demek isterseniz işte tarifi...

Bir kızarmış hamur tatlısı olan churros, başta İspanya ve İspanyolca konuşulan Amerika ülkeleri olmak üzere birçok yerde çok popüler. Halka tatlısının şerbete batırılmak yerine toz şekere bulanmış hali olarak tanımlanabilecek churros, genelde çikolata sosuna ya da süt reçeline bandırılarak yeniyor. Siz de bu lezzeti evinizde deneyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte böyle...