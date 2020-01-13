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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 13.01.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Haftanın ilk gününde güzel bir akşam yemeği arayanlara nefis tarifler

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Haftanın ilk gününde güzel bir akşam yemeği arayanlara nefis tarifler

Akşam yemekleri birçoğumuz için günün en keyifli öğünleri. Özellikle çalışanlar için hafta içi akşamları hem pratik hem de lezzetli yemek tarifleri çok elzem. Siz de “Akşama ne pişirsem?” diye düşünmeye başladıysanız çorbadan tatlıya nefis yemek tariflerinden oluşan Lezizz günün menüsünü mutlaka gözden geçirin. Üstelik bugünün tarifleri adını bile duyunca içinizi kıpır kıpır eden Meksika mutfağından geliyor. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

Meksika mutfağının en çok bilinen ve en sevilen tariflerindendir fajita. Cızır cızır masaya geldiğinde hem göze hem kulağa hitap eder, bir lokma aldığınız anda damağınızda silinmez bir iz bırakır. Tavukla da yapılabilen fajita’yı biz bugün dana etiyle yaptık. Et seven herkesin bayılacağı fajita mutlaka denenmesi gerekenlerden…

Etli fajita tarifi
Etli fajita tarifi

Meksika rüzgarlarını mutfağınızda estirecek harika bir yemeğimiz var! Quesadilla tarifi... Tavuk veya etle hazırlayabileceğiniz bu enfes yemek, sebzelerle buluştuğunda tadına doyum olmuyor. Sofralarınızı renklendirecek bu geleneksel lezzeti çok beğeneceğinizi söyleyebiliriz. Şimdiden afiyet olsun...

Quesadilla tarifi
Quesadilla tarifi

Salata denince akla bol yeşillik ve sebzelerle yapılan salatalar gelir. Ancak Meksika mutfağından bu tarifimiz oldukça farklı. Meksika fasulyesi salatası görünümüyle olduğu kadar tadıyla da enfes. Sofranızı bu lezzetli salata ile renklendirmek isterseniz, mutlaka denemenizi öneririz. İşte yapılışı da çok pratik olan Meksika fasulyesi salatasının tarifi...

Meksika fasulyesi salatası tarifi
Meksika fasulyesi salatası tarifi

Guacamole sos, avokado ile hazırlanan bir Orta Amerika mezesi. Mısır cipsi veya çıtır yufka parçacıklarıyla olduğu kadar et yemeklerinin yanında da tercih edebileceğiniz bu enfes sos vitamin açısından da oldukça zengin. Sunumu ayrı tadı ayrı güzel Meksika mutfağından bu enfes sosu evde demek isterseniz işte tarifi...

Guacamole sos tarifi
Guacamole sos tarifi

Bir kızarmış hamur tatlısı olan churros, başta İspanya ve İspanyolca konuşulan Amerika ülkeleri olmak üzere birçok yerde çok popüler. Halka tatlısının şerbete batırılmak yerine toz şekere bulanmış hali olarak tanımlanabilecek churros, genelde çikolata sosuna ya da süt reçeline bandırılarak yeniyor. Siz de bu lezzeti evinizde deneyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte böyle...

Churros tarifi
Churros tarifi

Parmesanlı Mısır | Mucize Lezzetler Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Parmesanlı Mısır var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
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