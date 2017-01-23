Haftanın en popüler 10 restoranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Lezizz HaberleriHaftanın en popüler 10 restoranı
GeriLezizz Yemek Kültürü Haftanın en popüler 10 restoranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
23.01.2017 - 16:48, Son Güncelleme:

Haftanın en popüler 10 restoranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftanın en popüler 10 restoranı

Sizce de yeni mekanlar keşfetmek için harika bir hafta değil mi? İşte karşınızda geçtiğimiz hafta Zomato kullanıcıları tarafından; en çok tıklanan, yorum yapılan ve puan verilen restoranlardan oluşan haftanın en popülerleri listesi!

Metre Pizza:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Caddebostan’da hizmet veren ve özel fırınında pişirdiği metrelik pizzalarla İstanbul’un en sevilen pizzacıları arasındaki yerini senelerdir koruyan Metre Pizza, geçtiğimiz haftanın en popülerleri arasındaydı. Hemen her zevke uygun pizza çeşidini menüsünde bulunduran mekanın en meşhur lezzetlerinden biri de Nutellalı pizzası. Siz de gidip harika pizzalar eşliğinde lezzet dolu bir yemek deneyimi yaşamak isterseniz mekanın iki kişilik ortalama hesap tutarı 110 TL.

Basta! Street Food Bar:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Kadıköy’de hizmet veren ve sokak yemeği kültürünü farklı bir yorumla müşterilerine sunan Basta’nın menüsünde kuzu dürümden tavuğa, vejetaryen dürümden humusa kadar pek çok lezzet bulunuyor. Doğal ve taze malzemeler kullanılarak hazırlanan birbirinden lezzetli ve hızlı yemekleri denemek isterseniz, iki kişilik ortalama hesap tutarı 45 TL.

Drip Coffeeist:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Şaşkınbakkal’da hizmet veren Drip, son yıllarda fazlasıyla popüler olan üçüncü nesil kahvecilerin en popüler olanlarından biri. Geçtiğimiz hafta Zomato kullanıcıları tarafından en çok aranan mekan olan Drip’te lezzetli bir kahve içmek için iki kişi ortalama ödeyeceğiniz hesap tutarı 30 TL.

Sade Meyhane:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Beyoğlu’nda hizmet veren ve muazzam dekorasyonuyla dikkat çeken Sade Meyhane muhakkak gidilmesi gereken mekanlardan biri. Özellikle meyhane konseptini seviyorsanız, saatlerce sürecek keyifli bir sofra için ideal bir adres. Birbirinden lezzetli mezeleri ve güler yüzlü hizmetiyle de müdavimlerini oluşturan mekanda iki kişilik yemeğin ortalama tutarı 220 TL.

Kum Saati Jazz Blues Club:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Küçük ama oldukça keyifli bir ortamı olan Kum Saati, Asmalımescit’te hizmet veriyor. Küçük arkadaş grupları için ideal bir mekan olan Kum Saati, belli ki bu hafta Zomato kullanıcıları tarafından oldukça merak edilmiş. Siz de bir akşam gidip lezzetli kokteyller eşliğinde iyi müzik dinlemek isterseniz iki kişilik ortalama hesap tutarı 140 TL.

Klemuri Lokanta:

Haftanın en popüler 10 restoranı

İstanbul’un en beğenilen Karadeniz mutfağı temsilcilerinden olan Klemuri, Beyoğlu’nda hizmet veriyor. Menüsünün en favori lezzeti Laz böreği olan mekanda Karadeniz mutfağının en özel lezzetlerini bulabilirsiniz. Klemuri’de yemek yemenin iki kişilik ortalama tutarı 70 TL.

Yumma:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Menüsündeki Antep mutfağı lezzetleriyle gönülleri fetheden Yumma, Moda’da hizmet veriyor. Hemen hemen tüm yöresel yemeklerinin malzemelerini Antep’ten getirten mekan damak çatlatacak bir Antep kahvaltısı için İstanbul’daki en ideal adreslerden biri. Mekanda yemek yemenin iki kişilik ortalama tutarı 70 TL.

Beşiktaş Mangalhanem:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Beşiktaş’ta hizmet veren ve adından da belli olduğu üzere mangalda pişmiş tavuk, et, sucuk, köfte ve türevlerini sunan fiyat performans oranı olarak da oldukça ideal. Mangalhanem’de iki kişilik yemeğin otalama tutarı 60 TL.

Muazzam:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Karaköy’de hizmet veren ve kahvaltısıyla dilden dile gezinen Muazzam, hafta sonları yok yok bir kahvaltı sofrasıyla güne başlamak isteyenler için en ideal adreslerden biri. Tazecik ürünlerle hazırlanan özenli bir kahvaltı sofrasının yanında öğle ve akşam yemekleri için de uygun olan mekanda iki kişilik yemeğin ortalama tutarı 100 TL. Kahvaltının kişi başı tutarı ise 30 TL. 

Sixty Beans:

Haftanın en popüler 10 restoranı

Nişantaşı’nda bulunan ve ufak ama fazlasıyla zevkli dekore edilmiş bir dükkanda hizmet veren Sixty Beans, birbirinden lezzetli sandviçler ve farklı dünya mutfakları kahvaltılarını bulabileceğiniz bir mekan. Yemeklerin yanında harika kahveleriyle de sevilen mekanın iki kişilik ortalama hesap tutarı 70 TL.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"