Haftanın en popüler 10 restoranı

Metre Pizza:





Caddebostan’da hizmet veren ve özel fırınında pişirdiği metrelik pizzalarla İstanbul’un en sevilen pizzacıları arasındaki yerini senelerdir koruyan Metre Pizza, geçtiğimiz haftanın en popülerleri arasındaydı. Hemen her zevke uygun pizza çeşidini menüsünde bulunduran mekanın en meşhur lezzetlerinden biri de Nutellalı pizzası. Siz de gidip harika pizzalar eşliğinde lezzet dolu bir yemek deneyimi yaşamak isterseniz mekanın iki kişilik ortalama hesap tutarı 110 TL.

Basta! Street Food Bar:





Kadıköy’de hizmet veren ve sokak yemeği kültürünü farklı bir yorumla müşterilerine sunan Basta’nın menüsünde kuzu dürümden tavuğa, vejetaryen dürümden humusa kadar pek çok lezzet bulunuyor. Doğal ve taze malzemeler kullanılarak hazırlanan birbirinden lezzetli ve hızlı yemekleri denemek isterseniz, iki kişilik ortalama hesap tutarı 45 TL.

Drip Coffeeist:





Şaşkınbakkal’da hizmet veren Drip, son yıllarda fazlasıyla popüler olan üçüncü nesil kahvecilerin en popüler olanlarından biri. Geçtiğimiz hafta Zomato kullanıcıları tarafından en çok aranan mekan olan Drip’te lezzetli bir kahve içmek için iki kişi ortalama ödeyeceğiniz hesap tutarı 30 TL.

Sade Meyhane:





Beyoğlu’nda hizmet veren ve muazzam dekorasyonuyla dikkat çeken Sade Meyhane muhakkak gidilmesi gereken mekanlardan biri. Özellikle meyhane konseptini seviyorsanız, saatlerce sürecek keyifli bir sofra için ideal bir adres. Birbirinden lezzetli mezeleri ve güler yüzlü hizmetiyle de müdavimlerini oluşturan mekanda iki kişilik yemeğin ortalama tutarı 220 TL.

Kum Saati Jazz Blues Club:





Küçük ama oldukça keyifli bir ortamı olan Kum Saati, Asmalımescit’te hizmet veriyor. Küçük arkadaş grupları için ideal bir mekan olan Kum Saati, belli ki bu hafta Zomato kullanıcıları tarafından oldukça merak edilmiş. Siz de bir akşam gidip lezzetli kokteyller eşliğinde iyi müzik dinlemek isterseniz iki kişilik ortalama hesap tutarı 140 TL.

Klemuri Lokanta:





İstanbul’un en beğenilen Karadeniz mutfağı temsilcilerinden olan Klemuri, Beyoğlu’nda hizmet veriyor. Menüsünün en favori lezzeti Laz böreği olan mekanda Karadeniz mutfağının en özel lezzetlerini bulabilirsiniz. Klemuri’de yemek yemenin iki kişilik ortalama tutarı 70 TL.

Yumma:





Menüsündeki Antep mutfağı lezzetleriyle gönülleri fetheden Yumma, Moda’da hizmet veriyor. Hemen hemen tüm yöresel yemeklerinin malzemelerini Antep’ten getirten mekan damak çatlatacak bir Antep kahvaltısı için İstanbul’daki en ideal adreslerden biri. Mekanda yemek yemenin iki kişilik ortalama tutarı 70 TL.

Beşiktaş Mangalhanem:





Beşiktaş’ta hizmet veren ve adından da belli olduğu üzere mangalda pişmiş tavuk, et, sucuk, köfte ve türevlerini sunan fiyat performans oranı olarak da oldukça ideal. Mangalhanem’de iki kişilik yemeğin otalama tutarı 60 TL.

Muazzam:





Karaköy’de hizmet veren ve kahvaltısıyla dilden dile gezinen Muazzam, hafta sonları yok yok bir kahvaltı sofrasıyla güne başlamak isteyenler için en ideal adreslerden biri. Tazecik ürünlerle hazırlanan özenli bir kahvaltı sofrasının yanında öğle ve akşam yemekleri için de uygun olan mekanda iki kişilik yemeğin ortalama tutarı 100 TL. Kahvaltının kişi başı tutarı ise 30 TL.

Sixty Beans:





Nişantaşı’nda bulunan ve ufak ama fazlasıyla zevkli dekore edilmiş bir dükkanda hizmet veren Sixty Beans, birbirinden lezzetli sandviçler ve farklı dünya mutfakları kahvaltılarını bulabileceğiniz bir mekan. Yemeklerin yanında harika kahveleriyle de sevilen mekanın iki kişilik ortalama hesap tutarı 70 TL.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.