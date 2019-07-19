Haftada en az 2 kez! Norveç somonu hakkında bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriHaftada en az 2 kez! Norveç somonu hakkında bu gerçeklere çok şaşıracaksınız
GeriMutfak Tüyoları Haftada en az 2 kez! Norveç somonu hakkında bu gerçeklere çok şaşıracaksınız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Ingimage
19.07.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Haftada en az 2 kez! Norveç somonu hakkında bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftada en az 2 kez! Norveç somonu hakkında bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Dünya genelinde her gün 14 milyon öğüne sağlık ve lezzet katan Norveç somonuna olan ilgi Türkiye’de de hızla artış gösteriyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi’nin araştırmasına göre, Türkiye’deki restoranlarda en çok tüketilen balık çeşidi olan somon aynı zamanda, her 10 Türk tüketiciden 7’sinin somon tercihi olarak dikkat çekiyor. Peki, Norveç’in soğuk ve tertemiz sularında yetişen bu balık hakkında neler biliyoruz? İşte yetiştirilme koşullarından kullanılan yemlerin içeriğine, Norveç somonu hakkında bilmeniz gerekenler…

Norveç’in soğuk ve tertemiz sularında yetişen Norveç somonu dünya genelinde büyük rağbet görüyor. Japonya'daki suşiden, İtalya'daki makarnaya kadar 14 milyon öğünde tüketilen Norveç somonuna olan ilgi Türkiye’de de hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından haftada en az iki öğün tüketilmesi gereken balıklar arasında gösterilen Norveç somonu hakkında pek bilinmeyen gerçekleri, Norveç Deniz Ürünleri Konseyi sıraladı.

1- Norveç somonu, Kuzey Avrupa’da yer alan Norveç’in buz gibi soğuk sularında yetiştiğinden dolayı daha yavaş büyüyor. Okyanus sularının ideal koşulları balığın gelişimi ve lezzeti için ideal koşullar oluşturuyor.

2- Norveç’in denizcilik mirası bin yıl öncesine dayanıyor. Yılların deniz mahsulü bilgisini beraberinde taşıyan nesillerin deneyimiyle bu kaynakların nasıl yönetileceğine ve olası en yüksek kalitede balığın nasıl alınacağına dair benzersiz bir bilgiye sahip Norveç, modern somon yetiştiriciliğinde dünyanın öncüleri arasında yer alıyor.

6
Ana yemek, aperatif ya da meze... Norveçten sofranıza şahane somonlu tarifler
Ana yemek, aperatif ya da meze... Norveç'ten sofranıza şahane somonlu tarifler

3- Norveç'te somon balığının sağlıklı büyümesini destekleyen bir beslenme programı uygulanarak her seferinde en iyi kalitede balığın tüketilmesi sağlanıyor. Somonlar tatlı sulardan Norveç denizindeki fiyortların tuzlu sularına göç edebilecekleri güce bir yaşına geldiklerinde ulaşıyor. Tüketim için en uygun ağırlık olan 3 ila 6 kilogram ağırlığa erişmeleri ise 12 ila 18 ay sürüyor.

4- Her gün dünya genelinde 14 milyon öğünde Norveç somonu tüketiliyor. Norveç’in soğuk, berrak sularından yetiştirilen somonlar, sadece birkaç saat sonra 100’den fazla ülkeye ihraç edilmeye hazır hale geliyor.

5- Norveç somonları veteriner gözetiminde büyürken yetiştirildikleri çiftlikler de sıkı düzenleme ve denetimlere tabi tutuluyor. Her yıl, ihraç edilmeye hazır yaklaşık 14 bin Norveç somonu bağımsız Ulusal Beslenme ve Deniz Ürünleri Enstitüsü (NIFES) tarafından denetleniyor. Şu ana kadar bu denetimlerin hiçbirinde, yasaklanmış ilaç veya yasa dışı yabancı madde kalıntısına rastlanmadı.

6- Norveç somonunda antibiyotik yoktur. Norveç somon yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımı 1990'lı yıllardan bu yana yüzde 99 oranında azalırken aynı dönemde somon üretimi 50 bin tondan 1 milyon tonun üzerine çıktı. 2017'de, Norveç somonunun yüzde 1'inden daha azı antibiyotiklerle veteriner tedavisi altına alındı. Bu balıklar da, tüm ilaç kalıntılarından arındırılıncaya kadar kesilip satılmadı. Norveç denetim organları, Norveç somonunda son 10 yılda hiçbir antibiyotiğe rastlamadı.

Somonlu Poke Bowl | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Somon Poke Bowl var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

7- Somon çiftlikleri, dünyanın en karbon dostu hayvan çiftlikleridir. 1 kilogram Norveç somonu yetiştirmek için 1,2 kilogram yem gerekirken aynı ağırlıkta dana eti için 8 kilogram yem kullanılıyor. Bir somonun ömrü boyunca tükettiği yem miktarı da, diğer hayvanların tükettikleriyle kıyaslanamayacak kadar az bir miktar olan 6-7 kilogram!

8- Çiftlik somonu yemi, deniz ham maddesi ve bitkisel ham maddelerden oluşuyor. Yemin yüzde 30’luk kısmını, insan tüketimi için uygun olmayan, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanan balık unu ve balık yağından yapılan deniz ham maddesi kapsıyor. Geri kalan kısım ise soya, ayçiçeği, kolza tohumu, bakla, mısır ve buğday gibi sürdürülebilir kaynaklı bitkisel ham maddeler içeriyor.

9- Türk tüketicilerin Norveç somonuna olan ilgisi her geçen gün artıyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi’nin araştırmasına göre somon; levrek ve çipuradan önce gelerek restoranlarda en çok tercih edilen balık oldu. Türk tüketicilerin yüzde 70’i somon tercihlerini Norveç somonundan yana kullanırken bu seçimlerini etkileyen kriterler sağlık, lezzet, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik olarak sıralanıyor.

10- Parlak derileri ve gümüş renkleriyle somon ve alabalık, zaman zaman tüketiciler tarafından karıştırılabiliyor. Ancak dikkatli bakıldığında somonun sırtında gümüş, alabalığın ise yeşilimsi tonlar olduğu görülebilir. Bunun yanı sıra somonun baş kısmı daha büyük ve sivri, kuyruk çatalı ise daha belirgin, dar ve diktir. Alabalık genel olarak somondan daha küçüktür ve lif yapısından dolayı eti daha serttir.

Somon burger tarifi
Somon burger tarifi

Somon Köfte | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Somon Köfte var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Haftada en az 2 kez! Norveç somonu hakkında bu gerçeklere çok şaşıracaksınız
Konserve nasıl yapılır? Evde konserve yapmanın püf noktaları ve konserve tarifi
Peynir nasıl yıkanmalı, nasıl saklanmalı? Cevabı uzmanı verdi
Turşu nasıl yapılır? Turşu yapmanın püf noktaları nelerdir?