Hafta sonuna keyifle adım atmak için nefis yemek tarifleri

Brokoli içeriğindeki vitamin ve minerallerle adeta her derde deva sebzelerden. Ancak nedense birçok kişi bu sebzeyi tüketmeye pek sıcak bakmıyor. Brokoliyi en kolay şekilde tüketmenin yolu ise çorba yapmaktan geçiyor. Sizin için çoluk çocuk herkese brokoliyi sevdirecek nefis bir tarif hazırladık.

Makarna salatası, çocuk-büyük herkesin zevkle tükettiği yiyeceklerden. Bir de tavuk eklenince daha da lezzetli hale geliyor. Üstelik misafir sofralarının da kurtarıcısı diyebiliriz. Tadına doyum olmayan bu güzel salatanın tarifini sizin için hazırladık. Mutlaka deneyin.

Fava kelimesi baklanın Latince adı ‘faba’dan İtalyanca ve İngilizce gibi dillere doğrudan girmiş bir kelime ve o dillerde de bakla anlamına geliyor. Bizde ise fava bakladan yapılan o nefis mezenin adı. Sizin için bu kez geleneksel İstanbul usulü bir bakla fava tarifi hazırladık. Bakla sevmeyenlerin bile çok beğeneceği favanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz.

Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.