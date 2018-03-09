Hafta sonu için İncili Gastronomi Rehberi’nden nefis kahvaltı adresleri

Bebek Kahve

Balıkçı kahvesi olarak açılan Bebek Kahve günümüzde kahvaltıdan akşam üzerine kadar servis veren şirin bir mekân.

Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, No: 18/A, Beşiktaş, İstanbul

0 212 257 54 02

BEBEK KAHVE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Emek Cafe

1965’ten bu yana bir Yeniköy klasiği. Gün boyu kahvaltı servisi var. Dalgaların sesini dinleyerek sabah kahvaltısında menemen, akşamüstü bir kaşarlı tost ve çay.

Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 57, Sarıyer, İstanbul

0 212 223 77 28

EMEK CAFE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Eskibağ

Kahvaltısı nefis.

Nizam Mahallesi, Büyük Tur Yolu, Halik Mevki, Adalar, İstanbul

0 216 382 38 20

ESKİBAĞ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Havva Ana Kahvaltı Evi

Yalıkavak'ta kahvaltı denildi mi pek çok kişinin göstereceği mekanda tava böreği ve reçeller başarılı.

Gökçebel Mahallesi, Öğretmen Yusuf Caddesi, Ertürk Sokak, No: 18, Bodrum, Muğla

0 252 386 33 06

HAVVA ANA KAHVALTI EVİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Rumeli Kale Cafe & Restaurant

Rumelihisarı kahvaltıcılarının en ünlüsü.

Rumelihisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi, No: 10/A-B, Sarıyer, İstanbul

0 212 265 00 97

RUMELİ KALE CAFE & RESTAURANT HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Noni’s House

Kalabalıktan kaçıp Ovacık’ta hayat dolu bir bahçede ev yapımı börekler ve kek kokularının arasında huzurlu bir kahvaltı için ideal.

Musalla Mahallesi, Soğanlık Mevkii, Küme Evleri, 470/36, Ovacık, Çeşme, İzmir

NONİ'S HOUSE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Patiska Bozcaada Kahvaltısı

İstanbul’da Bozcaada’dan ürünlerle kahvaltı hazırlayan yegane mekan. Pişisi karanfilli ve çok başarılı.

Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, Germencik Sokak, No: 4/B, Beşiktaş, İstanbul

PATİSKA BOZCAADA KAHVALTISI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Pero

Kahvaltılarıyla ünlü.

Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, Daire Sokak, No: 5/A, Sarıyer, İstanbul

0 212 223 77 77

PERO HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Tarla Alaçatı

Muhteşem peyzaj ile donatılmış uçsuz bucaksız bahçesinin her köşesinde farklı bir keyif sunan Tarla, bahçeden toplanan kekik ve lavantalar ile hazırlanan reçelleri ile öne çıkıyor.

7152. Sokak, Alaçatı, İzmir

0 532 446 30 61

TARLA ALAÇATI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Zeytinaltı Restoran

Bembeyaz ve tertemiz, kanaviçelerle süslü otantik bahçesinde köy kahvaltısının yanı sıra pişi ve kendi topladıkları üzümlerle taze taze sıktıkları üzüm suyu en özel lezzetleri.

Osmanağa Mevkii, Çeşme, İzmir

0 232 716 99 70

ZEYTİNALTI RESTORAN HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Mutfağında hazırladığı kahvaltılıklarla hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmayı isteyenleri de unutmadık. Karşınızda tavada zeytinli ve beyaz peynirli yumurta, limonlu armut reçeli ve çıtır tombul ekmekler… Afiyet olsun…

ZEYTİNLİ VE BEYAZ PEYNİRLİ YUMURTA

Malzemeler (1 kişilik)

40 gram beyaz peynir, 1 dal taze kekik, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı dolusu dilimlenmiş siyah zeytin, 1 yumurta.

Yapılışı

Zeytinyağını tek kişilik döküm tavada ısıtın. Beyaz peyniri ufalayıp ilave edin. Üzerine kekik yapraklarını serpin. Çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş siyah zeytini ilave edin. 200 derece fırında peynir eriyene ve çok hafifçe kızarana kadar bekletin. Yumurtayı çok az zeytinyağı ilavesiyle başka bir tavada sarısı bozulmayacak şekilde pişirin. Yumurtayı fırından çıkardığınız sıcak peynirin üzerine yerleştirip servis yapın.

TOMBUL EKMEKLER

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık yoğurt, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 50 gram ekşi maya, 2 su bardağı tam buğday unu, 3 su bardağı has un.

Yapılışı

Ekşi mayayı yarım su bardağı ılık su ve 1 su bardağı has un ile karıştırın. Üzerini bezle örtüp oda ısısında 8 saat bekletin. Kabaran mayaya kalan ılık su, süt, yoğurt, sızma zeytinyağı ve unları ilave edip 20 dakika yoğurun. Hamurun üzerini tekrar bezle örtüp iki misli kabarana kadar bekletin. Mayalanan hamuru 12 bezeye ayırın. Bezeleri un serpilmiş tezgâhta çay tabağı büyüklüğünde açın. Hamurların üzerini bir örtü ile kapatın. Fırını 220 derecede ısıtın. Tepsiye yağlı kâğıt yerleştirip hamurları dizin. Sıcak fırında 10-15 dakika pişirin. Servis yapın.

ZENCEFİLLİ VE LİMONLU ARMUT REÇELİ

Malzemeler

650 gram armut, 320 gram toz şeker, 2 bütün limon, 1 yemek kaşığı dolusu ince dilimlenmiş taze zencefil, 300 mililitre su.

Yapılışı

Armutların kabuğunu soyup çekirdeklerini temizleyin. Küçük parçalar şeklinde doğrayın. Limonları boyuna incecik dilimleyin. Tüm malzemeyi bir tencereye alın. Kısık ateşte 40 dakika pişirin. Sıcakken kavanoza doldurun. Soğuyana kadar kapağını kapatmayın.

HAFTA SONU KAHVALTISINDA PANKEK DE ENFES OLMAZ MI AMA?