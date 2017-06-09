Ziyafet dolu sofralarıyla 14 iftar mekânı

Kaşıbeyaz Bosphorus, Yeniköy

Et ve kebabın en leziz halini sunan Kaşıbeyaz, Ramazan için de size en lezzetli menüsünü hazırlıyor! Geleneksel Türk Mutfağından tatlara sahip olan Kaşıbeyaz Bosphorus’ta özellikle teras keyfini yaşamalısınız! Osmanlı motiflerinin hâkim olduğu iç alanda ise Ramazan ruhunu en iyi şekilde hissedebilirsiniz. Leziz iftariyelikler, çeşit çeşit kebaplar ve tatlılarıyla Kaşıbeyaz Bosphorus sizi ağırlamaya hazır!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/kasibeyazbosphorus

Develi Kalamış

Gaziantep mutfağının İstanbul’daki en iyi temsilcilerinden biri Develi Restoranları! Bugün gurme tatlarıyla her zaman tercih edilen ve özellikle kebap severlerin ilk durağı olan Develi Kalamış, Ramazan ayında da lezzetinden ödün vermiyor. Kağıtta Pastırma, Antep Usulü Kuru Patlıcan Dolması, Acılı Antep Kebabı, Güllacıyla tam bir ziyafet var Develi’de!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/develikalamis

Tahtasaray Restaurant, Levent

İş çıkışlarında öğle yemeklerinde sıklıkla tercih edilen Tahtasaray Restaurant, Ramazan’a özel hazırladığı menüsüyle iftar yemekleri için hazır. Kebap severlerin her zaman için ilk tercihlerinden olan restoran, Beyti Sarması, meşhur Şaşlığı ile bu sefer iftar yemeklerinizi ziyafete dönüştürecek!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/tahtasaray-restaurant

Hamdi Restaurant Eminönü

60’lı yıllarda küçük bir tezgâhta başlayan hikâye bugün Hamdi Restaurant’ın Eminönü, Pera ve Şişli şubelerinde leziz bir serüvenle devam ediyor! Mekân beş kata yayılıyor ve 320 kişilik kapasiteye sahip. En önemli yanı da o gün tezgâhtaki lezzet nasılsa bugün de kebapların tadı aynı. Güneydoğu sofralarının tüm özelliklerini ve o lezzetini Hamdi Restaurant’ta bulabilirsiniz.

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/hamdirestaurant-eminonu

Asitane Restaurant

Osmanlı Mutfağı bir hazine ve Asitane bu görkemli mutfağın saklı kalmış tüm lezzetlerini sizlerle paylaşıyor. Mutfaklarına, yemek, tatlı, masraf kayıtları, önemli saray ziyafetlerinin defterleri, surnameler, yabancı devlet görevlileri, seyyahlar ve çeşitli meslek gruplarının Osmanlı yaşam tarzına ilişkin kaleme aldığı kitaplar rehberlik ediyor. Tüm lezzetler aslına uygun malzeme ve pişirme yöntemleriyle sunuluyor. Ramazan ayında Osmanlı’ya bir yolculuk yapmak isterseniz en güzel adreslerden biri Asitane!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/asitanerestaurant

Tuğra Restaurant, Beşiktaş

Sizi İstanbul’un 15’inci yüzyılına götürecek, Osmanlı’nın tatlarını sunacak ve tarihin ruhunu derinlemesine hissettirecek yer Tuğra Restaurant! Çırağan Sarayı’nın birinci katında bulunan restoran muhteşem manzarası, otantik havasıyla Ramazan’ı bir şölene dönüştürüyor. Tüm tatlar Osmanlı döneminden kalma reçetelerle oluşturuluyor. Tuğra yalnıza iftarda değil sahurda da sizi ağırlamayı bekliyor.

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/tugrarestaurant

Matbah Restaurant, Sultanahmet

Ramazan’da İstanbul başka bir havaya bürünüyor. Daha dingin, daha anlayışlı bir şehir oluyor sanki. Geçmişi, zengin tarihi, gelenekleri hepsini tekrar tekrar tekrar yaşatıyor. En çok da dünyaya namını salmış Osmanlı gelenekleri hatırlanıyor. İşte o gelenekten izlerle Ramazan menüsünü oluşturan restoran Matbah! Menünün içeriği padişahlara ve yakınlarına sunulan yiyeceklerden oluşuyor. Bu güzel ruh ile birlikte Ramazan ayı boyunca Klasik Türk Müziği’nin ezgileri iftar yemeğinizi daha da keyifli hale getirecek!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/matbah

Mabeyin Restaurant, Üsküdar

Kocaman ferah bir bahçe, meşhur kebaplar, her bütçeye uygun iftar menüsü seçenekleriyle Mabeyin Restaurant Ramazan’a hazır! Özellikle kalabalık ailelerin, kalabalık arkadaş gruplarının, anne babaların çok tercih ettiği bir restoran. Çünkü leziz yemekleri kadar ambiyansı da çok keyifli. Mabeyin, Ramazan için 4 farklı fiyatta ve içerikte iftar için alternatif menüler hazırlamış. Size en uygun olanı seçebilir, yemeğin tadını çıkarabilirsiniz!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/mabeyin

Ziya Şark Sofrası, Florya

Türk mutfağı ve kebap denince akla ilk gelen yerlerden biri Ziya Şark Sofrası! Restoranın kurucuları şark kültürünü İstanbul’da en iyi şekilde yansıtmak için 1982’de bu yola çıkıyor. Bugün de 35 yıllık deneyimin verdiği leziz tatlarla İstanbul’un en gözde kebap noktalarından biri halinde. Zırh kıyma kebabı, karadut şerbetiyle Ramazan menüleri çok lezzetli!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/ziyasark

Nar Lokanta, Fatih

Türk ve Osmanlı mutfağının o zengin tatlarını bugüne taşıyan Nar Lokanta, Ramazan ayında da enfes bir menü sunuyor. Nar Lokantası’nın her detayı Türk çizgilerinden esintilerle oluşturulmuş. Yani bu coğrafyaya yüzyıllardır bırakılan mirasın bütün izlerini Nar Lokantası’nda bulabilirsiniz. Buğday Keşkeği, Kuzu Tandır, Sakızlı Dana Yahni, Nar Şerbeti, Zencefilli Limonata gibi tatların ve daha fazlasının olduğu bu mutfağı mutlaka not etmelisiniz!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/nar-lokanta

Adanalı Hasan Kolcuoğlu Ataşehir

İşte harbi Adana kebabın adresi Adanalı Hasan Kolcuoğlu! Her zaman çok sevdiğiniz bu tattan Ramazan’da da vazgeçemiyorsanız metrelik kebaplar yine sizi bekliyor. Adanalı Hasan Kolcuoğlu’nda önce mezeler geliyor masanıza. Daha sonra usta bizzat kendisi, üzerinde çeşit çeşit ızgara etlerin olduğu metrelik kebabı getiriyor. Bu uzun kebap Tavuk Şiş, Kanat, Sarma Beyti, Kaburga ve Biftekten oluşuyor. Uygun fiyata çok lezzetli yemek yemek isterseniz Adanalı Hasan Kolcuoğlu en doğru adreslerden biri.

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/adanali-hasankolcuoglu-atasehir

Deraliye Ottoman Cuisine, Sultanahmet

Osmanlı Saray Mutfağını bugüne taşıyan yer Deraliye! Kışın Kanuni Sultan Süleyman menüsünü sunan restoran şimdi ise Osmanlı ailesinin yaz aylarında tercih ettiği lezzetlerden oluşan yaz menüsünü sunuyor. İftar yemeğiniz için yaz menüsünden a la carte olarak seçim yapabilirsiniz. Ramazan menüsü içerisindeki 15’inci yüzyıla ait kavun dolması, Orta Asya Türk mutfağından ballı gemici böreği Deraliye’de bulabileceğiniz nefis Osmanlı lezzetlerinden. Ve Reztoran kullanıcıları bu menüden ayrıcalıklı olarak yararlanıyor.

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/deraliye-restaurant

Darüzziyafe Türk Mutfağı, Süleymaniye

Ramazan ayı boyunca canlı fasıl eşliğinde iftar Darüzziyafe’de! İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki yufkalı Darüzziyafe köftesi ve fukara köftesi, Darüzziyafe ile özdeşleşen lezzetlerden ikisi! Şef ve ekibi misafirlere sunulan her yemeğin özel olması için ayrı ayrı oluşturuyor tatları. Ve o ilk kaşığın alındığı Süleymaniye Çorbası enfes! Ramazan ruhunu en iyi şekilde yaşayabileceğiniz Süleymaniye, İstanbul’un o karışık halini arkanızda bırakıp keyifli bir iftar sofrasında olmanızı sağlıyor. Fasıl ekibi ise buna en iyi şekilde eşlik ediyor.

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/daruzziyafe-turk

Spago İstanbul, Nişantaşı

Spago gurme tatlarını bu sefer Ramazan menüsü için canlandırıyor. Eğer iftar yemeğinizi Nişantaşı’nda yemek isterseniz tıpkı Nişantaşı gibi keyifli ve güzel bir atmosfer Spago’da sizi bekliyor olacak. Dünya lezzetlerini Türk damak tadına uygun olarak hazırlayan Spago sizi bildiğinizin dışında lezzetlerle tanıştırıyor. Falafel makaronları, Hint baharatlı, fırında pişirilen dana yanağı bunlardan sadece bazıları!

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/spago-istanbul