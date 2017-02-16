Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
16.02.2017 - 17:13, Son Güncelleme:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

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Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Şehrin içinde ama bir o kadar da şehirden uzak olup karmaşadan kaçmak isterseniz Zekeriyaköy’ü rotanıza ekleyebilirsiniz. Peki ya Zekeriyaköy’de nasıl vakit geçirilir, hangi mekanlara gidilir? Yanıtları, Zomato kullanıcılarının en yüksek puanları verdiği 10 Zekeriyaköy mekanı listesinde görebilirsiniz…

Ahali 279:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Yeşillikler içerisinde, harika bir dekorasyona sahip olan Ahali 279, Zekeriyaköy’ün en popüler mekanlarının başında geliyor. 

Brio:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Bronz renklerin ağır bastığı taş dekorasyonu, ferah alanı ve İtalyan mutfağının en beğenilen lezzetlerinin yer aldığı menüsüyle popüler olan Brio da Zekeriyaköy’de tercih edilebilecek mekanlar arasında yer alıyor.

Antilop Brasserie:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Güler yüzlü personeli, kaliteli servisi ve sunumlarıyla sevilen Antilop’un menüsünde İtalyan ağırlıklı olmak üzere dünya mutfağının en lezzetli örnekleri yer alıyor. Günün her saati keyifle vakit geçirebileceğiniz bir adres.

Mirhanı Gaziantep Mutfağı:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Yeşilliklerle çevrili geniş bir alana yayılmış olan Mirhanı, lezzetli kebaplar ve ızgara çeşitleri bulabileceğiniz mekanlardan biri. Özellikle sıcak aylarda uzunca vakit geçirebileceğiniz bir mekan Mirhanı.

Emek Mantı Evi:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Zekeriyaköy’deki küçük şubesinde hizmet veren Emek Mantı, senelerdir mantı denince akla gelen ilk adreslerden biri. Etli ve zeytinyağlı yaprak sarmasıyla da en az mantısı kadar beğeniliyor.

Bolu 1 Restaurant:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Zekeriyaköy’ün salaş mekanlarından olan Bolu 1 Restaurant, yeşillikler içerisinde rahatça vakit geçirebileceğiniz ve lezzetli ızgara çeşitlerinden yiyebileceğiniz bir mekan.

Pesto İtaliano İstanbul:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Napoli usulü pizzalarıyla Zekeriyaköy’ün en beğenilen mekanlarından olan Pesto, sakince yemek yiyip doğanın tadını çıkarmak için ideal noktalardan biri. 

İyi Kahve:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Günün her saati sevdiklerinizle iyi vakit geçirebileceğiniz alternatiflerden olan İyi Kahve’nin menüsünde; kahvaltı çeşitlerinden salatalara, geniş ana yemek menüsünden kahve ve tatlıya kadar pek çok seçenek bulunuyor.

Melekeli:

Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan

Konuklarını her zaman taze ve lezzetli ürünleriyle karşılayan Melekeli, birbirinden lezzetli pasta ve tatlılar bulabileceğiniz bir pastane. Kahvaltı çeşitleri ve hamburger, ızgara köfte gibi atıştırmalıklar da bulabilirsiniz.

 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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