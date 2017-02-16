Zekeriyaköy’de keşfetmeniz gereken 9 mekan
Şehrin içinde ama bir o kadar da şehirden uzak olup karmaşadan kaçmak isterseniz Zekeriyaköy’ü rotanıza ekleyebilirsiniz. Peki ya Zekeriyaköy’de nasıl vakit geçirilir, hangi mekanlara gidilir? Yanıtları, Zomato kullanıcılarının en yüksek puanları verdiği 10 Zekeriyaköy mekanı listesinde görebilirsiniz…
Ahali 279:
Yeşillikler içerisinde, harika bir dekorasyona sahip olan Ahali 279, Zekeriyaköy’ün en popüler mekanlarının başında geliyor.
Brio:
Bronz renklerin ağır bastığı taş dekorasyonu, ferah alanı ve İtalyan mutfağının en beğenilen lezzetlerinin yer aldığı menüsüyle popüler olan Brio da Zekeriyaköy’de tercih edilebilecek mekanlar arasında yer alıyor.
Antilop Brasserie:
Güler yüzlü personeli, kaliteli servisi ve sunumlarıyla sevilen Antilop’un menüsünde İtalyan ağırlıklı olmak üzere dünya mutfağının en lezzetli örnekleri yer alıyor. Günün her saati keyifle vakit geçirebileceğiniz bir adres.
Mirhanı Gaziantep Mutfağı:
Yeşilliklerle çevrili geniş bir alana yayılmış olan Mirhanı, lezzetli kebaplar ve ızgara çeşitleri bulabileceğiniz mekanlardan biri. Özellikle sıcak aylarda uzunca vakit geçirebileceğiniz bir mekan Mirhanı.
Emek Mantı Evi:
Zekeriyaköy’deki küçük şubesinde hizmet veren Emek Mantı, senelerdir mantı denince akla gelen ilk adreslerden biri. Etli ve zeytinyağlı yaprak sarmasıyla da en az mantısı kadar beğeniliyor.
Bolu 1 Restaurant:
Zekeriyaköy’ün salaş mekanlarından olan Bolu 1 Restaurant, yeşillikler içerisinde rahatça vakit geçirebileceğiniz ve lezzetli ızgara çeşitlerinden yiyebileceğiniz bir mekan.
Pesto İtaliano İstanbul:
Napoli usulü pizzalarıyla Zekeriyaköy’ün en beğenilen mekanlarından olan Pesto, sakince yemek yiyip doğanın tadını çıkarmak için ideal noktalardan biri.
İyi Kahve:
Günün her saati sevdiklerinizle iyi vakit geçirebileceğiniz alternatiflerden olan İyi Kahve’nin menüsünde; kahvaltı çeşitlerinden salatalara, geniş ana yemek menüsünden kahve ve tatlıya kadar pek çok seçenek bulunuyor.
Melekeli:
Konuklarını her zaman taze ve lezzetli ürünleriyle karşılayan Melekeli, birbirinden lezzetli pasta ve tatlılar bulabileceğiniz bir pastane. Kahvaltı çeşitleri ve hamburger, ızgara köfte gibi atıştırmalıklar da bulabilirsiniz.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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