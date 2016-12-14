Yılbaşında gidebileceğiniz en iyi mekan önerileri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
14.12.2016 - 10:41, Son Güncelleme:

Yılbaşında gidebileceğiniz en iyi mekan önerileri

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Yılbaşında gidebileceğiniz en iyi mekan önerileri

Koca bir senenin yorgunluğunu atmak ve yeni yılı coşku ile karşılamak için bu mekanlara göz mutlaka göz atın...

Yılbaşı yaklaşırken yeni yıl programları da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yeni yılı dışarıda kutlamak isteyenler için mekanlar pek çok program ve fiks menü seçenekleri ile ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Koca bir senenin yorgunluğunu atmak ve yeni yılı coşku ile karşılamak için yeni yıl mekanlarına göz atarak karar verebilirsiniz.

Yeni yılda bu mekanlara göz atmadan rezervasyon yaptırmayın!

1. Pera Palace Hotel Jumeirah

Ayrıcalıklı bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin Pera Palace Hotel Jumeirah'ın programına göz atmasında fayda var. Şık ve lüks kavramlarının öne çıktığı otel 31 Aralık gecesini eğlenceli bir programla geçirmeye hazırlanıyor. 

Yılbaşında gidebileceğiniz en iyi mekan önerileri

2. 360 İstanbul

Atmosferi ve muhteşem manzarası ile sıradan günlerin yanında yılbaşı gecesi de keyifli bir ambiyansa imza atacak olan 360 İstanbul değişik sahne şovları ve dünya mutfağından farklı lezzetleri ile İstanbul'u 360 derece görmek isteyen ziaretçilerini karşılıyor.

3. Ulus 29

Dünyaca ünlü lezzetleri ve farklı tarifte kokteylleri ile şıklık ve zarafeti bir arada bulabileceğiniz Ulus 29, cafe, bar ve restoran konsepti ile yeni yılda da favori adreslerden biri. 

Yılbaşında gidebileceğiniz en iyi mekan önerileri

4. Four Seasons Hotel Bosphorus

Yılbaşı gecesini muhteşem bir manzaraya karşı ve dünya lezzetlerinin buluştuğu bir atmosferde karşılamak isterseniz Four Seasons Hotel doğru bir seçim olabilir. 

5. Marriott Hotel Asia

Eşsiz konforu ve ayrıcalıklı lezzetleri ile Orange Southern Mediterranean Grill Restoran, Marriot Hotel Asia'da gala menüsü ve canlı müzik keyfi ile yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. 

Yılbaşında gidebileceğiniz en iyi mekan önerileri

6. Salomanje

Dünya mutfağından lezzetler sunan Salomanje, yılbaşı gecesine özel olarak hazırladığı menüsü ile ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. İlerleyen saatlerde müzik keyfi lezzetli yemeklerle birlikte kaliteli bir akşam geçirmek isteyenlere hitap ediyor.

7. Sunset

Etiler'in öne çıkan mekanlarından olan Sunset harika manzarası ile yeni yılı karşılamak isteyenleri bekliyor. Geceye özel bir fiks menü sunan mekan ambiyansa uyumlu müzikleri ile de yeni yılı ayrıcalıklı bir şekilde kutlamak isteyenlere hitap ediyor.

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