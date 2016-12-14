Yılbaşında gidebileceğiniz en iyi mekan önerileri
Koca bir senenin yorgunluğunu atmak ve yeni yılı coşku ile karşılamak için bu mekanlara göz mutlaka göz atın...
Yılbaşı yaklaşırken yeni yıl programları da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yeni yılı dışarıda kutlamak isteyenler için mekanlar pek çok program ve fiks menü seçenekleri ile ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Koca bir senenin yorgunluğunu atmak ve yeni yılı coşku ile karşılamak için yeni yıl mekanlarına göz atarak karar verebilirsiniz.
Yeni yılda bu mekanlara göz atmadan rezervasyon yaptırmayın!
1. Pera Palace Hotel Jumeirah
Ayrıcalıklı bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin Pera Palace Hotel Jumeirah'ın programına göz atmasında fayda var. Şık ve lüks kavramlarının öne çıktığı otel 31 Aralık gecesini eğlenceli bir programla geçirmeye hazırlanıyor.
2. 360 İstanbul
Atmosferi ve muhteşem manzarası ile sıradan günlerin yanında yılbaşı gecesi de keyifli bir ambiyansa imza atacak olan 360 İstanbul değişik sahne şovları ve dünya mutfağından farklı lezzetleri ile İstanbul'u 360 derece görmek isteyen ziaretçilerini karşılıyor.
3. Ulus 29
Dünyaca ünlü lezzetleri ve farklı tarifte kokteylleri ile şıklık ve zarafeti bir arada bulabileceğiniz Ulus 29, cafe, bar ve restoran konsepti ile yeni yılda da favori adreslerden biri.
4. Four Seasons Hotel Bosphorus
Yılbaşı gecesini muhteşem bir manzaraya karşı ve dünya lezzetlerinin buluştuğu bir atmosferde karşılamak isterseniz Four Seasons Hotel doğru bir seçim olabilir.
5. Marriott Hotel Asia
Eşsiz konforu ve ayrıcalıklı lezzetleri ile Orange Southern Mediterranean Grill Restoran, Marriot Hotel Asia'da gala menüsü ve canlı müzik keyfi ile yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor.
6. Salomanje
Dünya mutfağından lezzetler sunan Salomanje, yılbaşı gecesine özel olarak hazırladığı menüsü ile ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. İlerleyen saatlerde müzik keyfi lezzetli yemeklerle birlikte kaliteli bir akşam geçirmek isteyenlere hitap ediyor.
7. Sunset
Etiler'in öne çıkan mekanlarından olan Sunset harika manzarası ile yeni yılı karşılamak isteyenleri bekliyor. Geceye özel bir fiks menü sunan mekan ambiyansa uyumlu müzikleri ile de yeni yılı ayrıcalıklı bir şekilde kutlamak isteyenlere hitap ediyor.
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