Yeme içme meraklılarının mutlaka takip etmesi gereken sosyal medya hesapları
Yeme içme trendlerini artık en iyi sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. İşte yeme içmeyi seviyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken gurme hesapları...
Sosyal medyada popüler olan bazı gurme hesapları var ki her şehirdeki en lezzetli kebapçılardan en iyi sokak pilavcılarına kadar farklı tatların merkezlerini bildiriyorlar. Siz de yemeğe meraklı olanlardansanız, en iyi lezzet önerilerini sunan bu hesapları takibe almalısınız.
1) Oburcan
Oburcan, gurme hesapların ilk temsilcilerinden. Kendisi Ankara'da yaşasa da Türkiye'nin her şehrinde farklı lezzetlerin peşinden gidiyor ve en iyi restoranları yakından biliyor. Oburcan'ın önerileri arasında hem bütçenize hem de damak tadınıza uygun seçenekler bulacağınızdan hiç kuşkumuz yok!
Ankara'nın en nevi şahsına münhasır burgercilerinin başında Konya Yolu üstünde OPET benzinlik içinde yer alan @garaj55 gelir herhalde. Sahibinin kişisel koleksiyonundan oluşturulan 1960'ların Amerika'sı teması son derece başarılı ve hamburgerle uyumlu. Malzeme seçimi konusunda bazı tercihlerini biliyorum, kalite konusunda tavizsizler. Köfte ve ekmekler kendi üretimleri ve katkı, koruyucu vs kesinlikle kullanmıyorlar. Ilk fotoğrafta gördüğünüz blues burger, siyah ekmeğiyle dikkat çekiyor. Siyahı blues ile bağlamak da güzel espri olmuş. 180 gram köftesi, duble çedarı ve sosuyla gayet başarılı ve doyurucu bir burger. Köfte sade, lezzetli ve az yağlı. Bu haliyle Ankara'nın çok seveceği bir burger olacağı kesin. Corvette Burger füme kaburgalı, Mustang Burger ise acılı soslu ve acılı ekmekli halleriyle beğenildi. Son olarak işletmenin emental peynirli harika bir sosisi olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Sosisseverler kayıtsız kalmamalı. Blues Burger 33.0 tl, Corvette Burger 29.90 tl, Mustang Burger 28.90 tl #oburcan #garaj55 #ankara #oburcanankara #burger #hamburger
2) Harbiyiyorum
Türk mutfağına, Türk yemek kültürüne düşkün biri olan Salih Seçkin Sevinç'in sayfası olan “harbiyiyorum” uzun yıllardır yemek meraklıları tarafından beğeniyle takip ediliyor. Tarklı şehirlerdeki en özel mekan önerileri için takipte olmanız gereken hesaplardan.
Yok böyle bir gözleme 😍ve çay 👌🏼 @ipekhanimciftligi Anadolu Yakası’ndaki ilk şubesi Bağdat Caddesi’nde🎈🍀 açıldı . Biz de açılışa geldik ☺️😎 3-4 saat buralardayız, buyrun bekleriz . Mekan Bağdat Caddesi Egemen Sokak’ta 👍🏼 Henüz lokasyonda konumu yok . #bagdatcaddesi #ipekhanimciftligi #gözleme #breakfast #kahvaltı #gourmetfood #delish #deliciousfood #foodporn
3) Endermutfakta
Son zamanlarda popüler olan pek çok mekanı ilk olarak keşfeden hesap “endermutfakta”. Adana'da yeme içme söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim. Adana lezzetlerini sevenler için takip edilesi hesaplardan.
4) Gurukafa
Yeme içme deneyimlerini mizahi bir dille paylaşan “gurukafa”, hem şahane tarifler, hem de kıyıda köşede kalmış restoranlar paylaşıyor. Gurukafa'nın da dediği gibi "Beni öldürmeyen şey doyurur!"
üstü altın sarısı olsun, içi zümrüt yeşili olsun derken iş ciddiye bindi. Boz iç fıstığın fiyatları geçen seneki bitcoin piyasasına döndü :) … Fotoğrafta gördüğünüz @ucakyolcusutr için Elmacıpazarı @gulluoglu ‘nun yaptığı #uçaklava. #iftardasizdeyiz ziyaretlerimizin maskotu :) … #gurukafa #ramazan #iftar #tatlı #baklava #güllüoğlu
5) Sonradan Gurmeler
Sonradan Gurmeler, kendilerini Türk mutfağının az bilinen, hak ettiği kadar ilgi görmeyen lezzetlerini önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtma hedefi ile hareket eden kaşif ruhlu insanların kurduğu bir topluluk. Bolca mizah, eğlenceli bir topluluk ve lezzetli yemekler için takipte kalın!
Görünce uykulu gözleriniz mi açıldı ne 😜 Bu ara sürekli İzmir paylaşıyoruz, hazır da yaz gelmişken umarız yolunuz düşer de önerilerimizi denersiniz 😋İzmir’in vazgeçilmezlerinden Reyhan Pastanesi, 1965 yılından beri kalitesini bozmadan İzmirlilere hizmet veriyor. Reyhan’a özgü isimleri ile çeşit çeşit pastalarından Lalita ve İnci favorilerimiz. Amaaaa fotoğraftaki Rokoko çikolataseverler olarak ilk tercihimiz! Yıllardır değişmedi bu lezzet de! Vişne severlere de yine dondurmalı olarak Vişneli Sükse’yi öneririz🍒🍒 #yerimsenirokoko Fotoğraf:@thisisgokc #izmir #reyhanpastanesi #food #taste #gourmet #turkey #turkiye #sonradangurmeler
6) Löplöpçüler
Türkiye sınırlarına sığamayan, dünyanın her yerinden farklı lezzet paylaşımları yapan yemek meraklısı gezgin bir ailenin hesabı. Bu sayfada aynı anda hem has sucuk, hem istiridye paylaşılabilir!
Eskiden tantuni yerdik, şimdi tako (taco) yiyoruz. 🌯🌯🌯🌯 Florida'da Latin Amerika ve özellikle Meksika lokantaları pek yaygın. En bol bulunanı da takocular. Aynı tantuni gibi ufak kesilmiş etleri lavaşa sarıyorlar ama ufak tefek farklılıklar var. ✔ Lavaşları daha ufak 12-14 cm çapında ✔ Et sadece tavada çevrilen fana eti değil. Dana dili, haşlanmış ve tiftiklenmiş dana eti, acılı domuz eti, balık gibi alternatifler var ✔ Maydanoz değil, kişniş kullanılıyor ✔ kmPhiladelphia Roll gibi mutasyona uğramış krem peynirli sushi gibi, marullu peynirli American tacosuna da rastlamak mümkün. Kişniş seviyor muyuz? #Taco #Tacos #Tako #Tantuni #TazeKişniş #Cilantro #LupitasMexican #Lupitas #FloridaLöplöpTuru #LakeWorth
7) Halkgurmesi
Uzun yıllardır yeme içme hesapları arasında en popüler olanlardan birisi de “halkgurmesi”. Özellikle İstanbul'daki mütevazı mekanları tarayan, bütçesini düşünenler için en lezzetli seçenekleri bulabileceğiniz bir hesap.
8) Mide Lobisi
Damak tadına düşkün insanların gezdikleri yerlerde beğendikleri lezzetleri Facebook'ta paylaşması ile başlayıp önlenemez biçimde büyüyen bir lobi. Topluca seyahatler yapıp farklı lezzetler tadıyor ve bunları paylaşıyorlar.
9) Gevrek & Ginger
Haluk Özyavuz'un kendine özgü üslubu ile renkli gurme hesaplarından olan “gevrek & ginger” gastronomi meraklısı bir profesyonelin yemek deneyimlerinden oluşuyor.
Bir şef tam 35 yıldır, talebelik zamanlarımdan beri menüsüne toz kondurmuyorsa, size hep aynı müthiş lezzeti sunabiliyorsa, bu benim gözümde tüm Michelin yıldızlarından ve uydurma listelerden daha kıymetlidir! Frankfurt banliyösü Neu-Isenburg’daki @neuerhaferkasten’in şefi “Luigi” bu konuda favorilerimden. Fotoğraftaki midyeli spaghettisinin İtalya’daki birçok şişirme yerden çok daha iyi olduğuna bahse girerim👍🏼 — #gevrekandginger_frankfurt — 📍 Spaghetti “con cozze e vongole” from @neuerhaferkasten, called "Luigi" by locals, my favorite Frankfurt restaurant, where I can taste simple but heavenly delicious Italian foods with the same quality for 35 years!👌🏼 -- #neuerhaferkasten #neuisenberg #luigi #italianfood #spahgettivongole #vongole #clams #seafood #seafoodlover #traveller #gevrekandgingercom
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