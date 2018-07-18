Yeme içme meraklılarının mutlaka takip etmesi gereken sosyal medya hesapları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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18.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Yeme içme meraklılarının mutlaka takip etmesi gereken sosyal medya hesapları

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Yeme içme meraklılarının mutlaka takip etmesi gereken sosyal medya hesapları

Yeme içme trendlerini artık en iyi sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. İşte yeme içmeyi seviyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken gurme hesapları...

Sosyal medyada popüler olan bazı gurme hesapları var ki her şehirdeki en lezzetli kebapçılardan en iyi sokak pilavcılarına kadar farklı tatların merkezlerini bildiriyorlar. Siz de yemeğe meraklı olanlardansanız, en iyi lezzet önerilerini sunan bu hesapları takibe almalısınız.

1) Oburcan

Oburcan, gurme hesapların ilk temsilcilerinden. Kendisi Ankara'da yaşasa da Türkiye'nin her şehrinde farklı lezzetlerin peşinden gidiyor ve en iyi restoranları yakından biliyor. Oburcan'ın önerileri arasında hem bütçenize hem de damak tadınıza uygun seçenekler bulacağınızdan hiç kuşkumuz yok!

Ankara'nın en nevi şahsına münhasır burgercilerinin başında Konya Yolu üstünde OPET benzinlik içinde yer alan @garaj55 gelir herhalde. Sahibinin kişisel koleksiyonundan oluşturulan 1960'ların Amerika'sı teması son derece başarılı ve hamburgerle uyumlu. Malzeme seçimi konusunda bazı tercihlerini biliyorum, kalite konusunda tavizsizler. Köfte ve ekmekler kendi üretimleri ve katkı, koruyucu vs kesinlikle kullanmıyorlar. Ilk fotoğrafta gördüğünüz blues burger, siyah ekmeğiyle dikkat çekiyor. Siyahı blues ile bağlamak da güzel espri olmuş. 180 gram köftesi, duble çedarı ve sosuyla gayet başarılı ve doyurucu bir burger. Köfte sade, lezzetli ve az yağlı. Bu haliyle Ankara'nın çok seveceği bir burger olacağı kesin. Corvette Burger füme kaburgalı, Mustang Burger ise acılı soslu ve acılı ekmekli halleriyle beğenildi. Son olarak işletmenin emental peynirli harika bir sosisi olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Sosisseverler kayıtsız kalmamalı. Blues Burger 33.0 tl, Corvette Burger 29.90 tl, Mustang Burger 28.90 tl #oburcan #garaj55 #ankara #oburcanankara #burger #hamburger

oburcan (@oburcan)'in paylaştığı bir gönderi ()

2) Harbiyiyorum

Türk mutfağına, Türk yemek kültürüne düşkün biri olan Salih Seçkin Sevinç'in sayfası olan “harbiyiyorum” uzun yıllardır yemek meraklıları tarafından beğeniyle takip ediliyor. Tarklı şehirlerdeki en özel mekan önerileri için takipte olmanız gereken hesaplardan.

3) Endermutfakta

Son zamanlarda popüler olan pek çok mekanı ilk olarak keşfeden hesap “endermutfakta”. Adana'da yeme içme söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim. Adana lezzetlerini sevenler için takip edilesi hesaplardan.

4) Gurukafa

Yeme içme deneyimlerini mizahi bir dille paylaşan “gurukafa”, hem şahane tarifler, hem de kıyıda köşede kalmış restoranlar paylaşıyor. Gurukafa'nın da dediği gibi "Beni öldürmeyen şey doyurur!"

5) Sonradan Gurmeler

Sonradan Gurmeler, kendilerini Türk mutfağının az bilinen, hak ettiği kadar ilgi görmeyen lezzetlerini önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtma hedefi ile hareket eden kaşif ruhlu insanların kurduğu bir topluluk. Bolca mizah, eğlenceli bir topluluk ve lezzetli yemekler için takipte kalın!

6) Löplöpçüler

Türkiye sınırlarına sığamayan, dünyanın her yerinden farklı lezzet paylaşımları yapan yemek meraklısı gezgin bir ailenin hesabı. Bu sayfada aynı anda hem has sucuk, hem istiridye paylaşılabilir!

Eskiden tantuni yerdik, şimdi tako (taco) yiyoruz. 🌯🌯🌯🌯 Florida'da Latin Amerika ve özellikle Meksika lokantaları pek yaygın. En bol bulunanı da takocular. Aynı tantuni gibi ufak kesilmiş etleri lavaşa sarıyorlar ama ufak tefek farklılıklar var. ✔ Lavaşları daha ufak 12-14 cm çapında ✔ Et sadece tavada çevrilen fana eti değil. Dana dili, haşlanmış ve tiftiklenmiş dana eti, acılı domuz eti, balık gibi alternatifler var ✔ Maydanoz değil, kişniş kullanılıyor ✔ kmPhiladelphia Roll gibi mutasyona uğramış krem peynirli sushi gibi, marullu peynirli American tacosuna da rastlamak mümkün. Kişniş seviyor muyuz? #Taco #Tacos #Tako #Tantuni #TazeKişniş #Cilantro #LupitasMexican #Lupitas #FloridaLöplöpTuru #LakeWorth

Löplöpçüler (@loplopculer)'in paylaştığı bir gönderi ()

7) Halkgurmesi

Uzun yıllardır yeme içme hesapları arasında en popüler olanlardan birisi de “halkgurmesi”. Özellikle İstanbul'daki mütevazı mekanları tarayan, bütçesini düşünenler için en lezzetli seçenekleri bulabileceğiniz bir hesap.

8) Mide Lobisi

Damak tadına düşkün insanların gezdikleri yerlerde beğendikleri lezzetleri Facebook'ta paylaşması ile başlayıp önlenemez biçimde büyüyen bir lobi. Topluca seyahatler yapıp farklı lezzetler tadıyor ve bunları paylaşıyorlar.

Yeme içme meraklılarının mutlaka takip etmesi gereken sosyal medya hesapları

9) Gevrek & Ginger

Haluk Özyavuz'un kendine özgü üslubu ile renkli gurme hesaplarından olan “gevrek & ginger” gastronomi meraklısı bir profesyonelin yemek deneyimlerinden oluşuyor.

Bir şef tam 35 yıldır, talebelik zamanlarımdan beri menüsüne toz kondurmuyorsa, size hep aynı müthiş lezzeti sunabiliyorsa, bu benim gözümde tüm Michelin yıldızlarından ve uydurma listelerden daha kıymetlidir! Frankfurt banliyösü Neu-Isenburg’daki @neuerhaferkasten’in şefi “Luigi” bu konuda favorilerimden. Fotoğraftaki midyeli spaghettisinin İtalya’daki birçok şişirme yerden çok daha iyi olduğuna bahse girerim👍🏼 — #gevrekandginger_frankfurt — 📍 Spaghetti “con cozze e vongole” from @neuerhaferkasten, called "Luigi" by locals, my favorite Frankfurt restaurant, where I can taste simple but heavenly delicious Italian foods with the same quality for 35 years!👌🏼 -- #neuerhaferkasten #neuisenberg #luigi #italianfood #spahgettivongole #vongole #clams #seafood #seafoodlover #traveller #gevrekandgingercom

Haluk Ozyavuz (@gevrekandginger)'in paylaştığı bir gönderi ()

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