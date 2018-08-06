Uygun fiyatıyla cebinizi yormadan doyabileceğiniz mekanlar
Yorucu geçen bir gün sonrası karnınızı doyurmak üstelik cebinizden de fazla para çıkmasın istiyorsanız bu mekanlar tam size göre...
İstanbul'da cafe ve restoranlar her geçen gün fiyat politikalarını yukarı çekerken dışarıda yemek yemek giderek lüks halini almaya başlıyor. Giderek artan kira oranları da bunu tetiklerken lokal restoranlar veya buna direnen bazı işletmeler hala uygun fiyatları ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
İşte şehrin hem lezzetli hem de uygun fiyatları ile dikkat çeken yemek mekanları:
1. Çengelköy Börekçisi - Çengelköy
Börek hem pratik hem de lezzetli atıştırmalıklardan biri. Yıllardır lezzeti ile adından söz ettiren Çengelköy Börekçisi'nde her çeşit böreği uygun fiyata yiyebilirsiniz. İki dilim böreği ve bir çayı hem lezzetli hem de ekonomik bir öğün olarak tercih edebilirsiniz.
2. Goralı 1945 - Fatih
Lezzetli ve uygun fiyatlı sandviç çeşitleri ile ünlenen Goralı'da çok makul bir fiyata karnınızı rahatça doyurma garantisine sahipsiniz.
3. Unkapanı Pilavcısı - Unkapanı
Ayaküstü lezzetlerin belki de en bilineni olan Unkapanı Pilavcısı, her daim aynı yerinde seyyar olarak hizmet veriyor. Burada nohutlu pilavın en lezzetlisini yiyebilir ve çok uygun bir fiyata karnınızı doyurabilirsiniz.
4. Pizza2Go - Kadıköy
Kadıköy'ün en sevilen bütçe dostu mekanlarından olan Pizza2Go, favori lezzetlerden olan pizzayı çok makul bir fiyatlarla sunuyor. İki dilim pizza sipariş ederek ekonomik bir öğün geçirebilirsiniz.
5. Jetbite - Kadıköy
Hamburger severler için adet cennet olan Jetbite, birbirinden lezzetli hamburger ve sandviç çeşitlerini ekonomik fiyatlarla sunuyor. Özellikle menülerinden birini seçerek karnınızı doyurabilirsiniz.
6. Beyaz Lokanta - Beyoğlu
Uygun fiyatlı mekanlardan biri olan Beyaz Lokanta, Beyoğlu'nun en çok ziyaret edilen restoranlarından biri konumunda. Sebzeli et yemeklerinden makarnaya, tavuk çeşitlerinden zeytinyağlı çeşitlerine pek çok yemek seçeneği oldukça ekonomik fiyatlarda bularak kendinize ziyafet çekebilirsiniz.
7. Pizza Vegas - Beyoğlu
Pizza Vegas'ın lezzetli pizzalarından iki dilim almak hem sizi güzelce doyuracak hem de cebinizi sarsmayacaktır.
8. Halil Lahmacun - Kadıköy
Uygun fiyatı ve lezzeti tek bir noktada buluşturan Halil Lahmacun'da pide ve lahmacun seçeneklerini çok uygun bir fiyata bulabilir ve lezzetin tadına varabilirsiniz.
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