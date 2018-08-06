Uygun fiyatıyla cebinizi yormadan doyabileceğiniz mekanlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.08.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Uygun fiyatıyla cebinizi yormadan doyabileceğiniz mekanlar

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Uygun fiyatıyla cebinizi yormadan doyabileceğiniz mekanlar

Yorucu geçen bir gün sonrası karnınızı doyurmak üstelik cebinizden de fazla para çıkmasın istiyorsanız bu mekanlar tam size göre...

İstanbul'da cafe ve restoranlar her geçen gün fiyat politikalarını yukarı çekerken dışarıda yemek yemek giderek lüks halini almaya başlıyor. Giderek artan kira oranları da bunu tetiklerken lokal restoranlar veya buna direnen bazı işletmeler hala uygun fiyatları ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İşte şehrin hem lezzetli hem de uygun fiyatları ile dikkat çeken yemek mekanları:

1. Çengelköy Börekçisi - Çengelköy

Börek hem pratik hem de lezzetli atıştırmalıklardan biri. Yıllardır lezzeti ile adından söz ettiren Çengelköy Börekçisi'nde her çeşit böreği uygun fiyata yiyebilirsiniz. İki dilim böreği ve bir çayı hem lezzetli hem de ekonomik bir öğün olarak tercih edebilirsiniz.

2. Goralı 1945 - Fatih

Lezzetli ve uygun fiyatlı sandviç çeşitleri ile ünlenen Goralı'da çok makul bir fiyata karnınızı rahatça doyurma garantisine sahipsiniz.

Uygun fiyatıyla cebinizi yormadan doyabileceğiniz mekanlar

3. Unkapanı Pilavcısı - Unkapanı

Ayaküstü lezzetlerin belki de en bilineni olan Unkapanı Pilavcısı, her daim aynı yerinde seyyar olarak hizmet veriyor. Burada nohutlu pilavın en lezzetlisini yiyebilir ve çok uygun bir fiyata karnınızı doyurabilirsiniz.

4. Pizza2Go - Kadıköy

Kadıköy'ün en sevilen bütçe dostu mekanlarından olan Pizza2Go, favori lezzetlerden olan pizzayı çok makul bir fiyatlarla sunuyor. İki dilim pizza sipariş ederek ekonomik bir öğün geçirebilirsiniz.

5. Jetbite - Kadıköy

Hamburger severler için adet cennet olan Jetbite, birbirinden lezzetli hamburger ve sandviç çeşitlerini ekonomik fiyatlarla sunuyor. Özellikle menülerinden birini seçerek karnınızı doyurabilirsiniz.

Uygun fiyatıyla cebinizi yormadan doyabileceğiniz mekanlar

6. Beyaz Lokanta - Beyoğlu

Uygun fiyatlı mekanlardan biri olan Beyaz Lokanta, Beyoğlu'nun en çok ziyaret edilen restoranlarından biri konumunda. Sebzeli et yemeklerinden makarnaya, tavuk çeşitlerinden zeytinyağlı çeşitlerine pek çok yemek seçeneği oldukça ekonomik fiyatlarda bularak kendinize ziyafet çekebilirsiniz.

7. Pizza Vegas - Beyoğlu

Pizza Vegas'ın lezzetli pizzalarından iki dilim almak hem sizi güzelce doyuracak hem de cebinizi sarsmayacaktır.

8. Halil Lahmacun - Kadıköy

Uygun fiyatı ve lezzeti tek bir noktada buluşturan Halil Lahmacun'da pide ve lahmacun seçeneklerini çok uygun bir fiyata bulabilir ve lezzetin tadına varabilirsiniz.

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