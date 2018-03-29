Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân





Vogue

Vogue bir toplantı için iddialı bir mekân olabilir ama eğer ihtiyacınız olan biraz da gövde gösterisiyse kesinlikle listede üst sırada yer alır. Hem manzarası hem de dekorasyonuyla insanı ayrı bir etkiler. Önemli kararlar almak ve gücü hissetmek için uygun bir yerdir. Akdeniz mutfağından, suşiye inanılmaz geniş bir menüye sahiptir. Üst düzey bir toplantı için üst düzey bir mekândır.

Mia Mensa

1994 yılında kurulan ve hâlâ aynı titizlikle hizmet veren İtalyan lokantası Mia Mensa, nezih ortamı ve birbirinden güzel lezzetleriyle her türlü toplantıyı kolaylıkla kaldırabilecek bir mekândır. Manzaradan şaraplarına, pizzalarından deniz ürünlerine her şey muhteşemdir. O toplantıdan canınız sıkkın ayrılmanız mümkün değil.

Da Mario

Bir başka İtalyan restoranı seçeneği olan Da Mario nezih ve iddialı bir çizgiye sahiptir. Özellikle üst düzey misafirler ağırlayacaksanız ve toplantınızın biraz da gösteriye ihtiyacı varsa kesinlikle tercih edilmesi gereken yerlerden biridir. Oturma düzeni nedeniyle de sizi kapalı bir gruba dönüştürür. Ayrıca pizzası ve ev yapımı makarnaları anlatılamayacak kadar lezzetlidir.

Kıyı

İstanbul'un en iyi balıkçılarının başında gelen Kıyı'nın ortamı da iş toplantısı yapmaya gayet uygun. Hem temizliği hem de sakinliğiyle sizi utandırmayacak, iş ortaklarınızı da memnun edecek bir yer arıyorsanız Kıyı tam size göre.