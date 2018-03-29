Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
29.03.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân

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Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân

İş yemekleri için mekân bulmak oldukça zordur. Konuşabileceğiniz kadar sakin, uzun zaman geçirebileceğiniz kadar konforlu ve güzel yemek yiyebileceğiniz kadar da iddialı bir menüye sahip olsun istersiniz. Çünkü işinizin yürümesi için bu üç gerekliliğin yerine gelmesi şarttır. İşte bu gibi bir ihtiyaç durumunda imdada yetişen, iş dünyasının çok sevdiği mekânlar…

Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân

Vogue

Vogue bir toplantı için iddialı bir mekân olabilir ama eğer ihtiyacınız olan biraz da gövde gösterisiyse kesinlikle listede üst sırada yer alır. Hem manzarası hem de dekorasyonuyla insanı ayrı bir etkiler. Önemli kararlar almak ve gücü hissetmek için uygun bir yerdir. Akdeniz mutfağından, suşiye inanılmaz geniş bir menüye sahiptir. Üst düzey bir toplantı için üst düzey bir mekândır.

Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân

Mia Mensa

1994 yılında kurulan ve hâlâ aynı titizlikle hizmet veren İtalyan lokantası Mia Mensa, nezih ortamı ve birbirinden güzel lezzetleriyle her türlü toplantıyı kolaylıkla kaldırabilecek bir mekândır. Manzaradan şaraplarına, pizzalarından deniz ürünlerine her şey muhteşemdir. O toplantıdan canınız sıkkın ayrılmanız mümkün değil.

Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân

Da Mario

Bir başka İtalyan restoranı seçeneği olan Da Mario nezih ve iddialı bir çizgiye sahiptir. Özellikle üst düzey misafirler ağırlayacaksanız ve toplantınızın biraz da gösteriye ihtiyacı varsa kesinlikle tercih edilmesi gereken yerlerden biridir. Oturma düzeni nedeniyle de sizi kapalı bir gruba dönüştürür. Ayrıca pizzası ve ev yapımı makarnaları anlatılamayacak kadar lezzetlidir.

Toplantınızı yaparken karnınızı da doyurabileceğiniz 4 mekân

Kıyı

İstanbul'un en iyi balıkçılarının başında gelen Kıyı'nın ortamı da iş toplantısı yapmaya gayet uygun. Hem temizliği hem de sakinliğiyle sizi utandırmayacak, iş ortaklarınızı da memnun edecek bir yer arıyorsanız Kıyı tam size göre.

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