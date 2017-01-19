Şık bir akşam yemeği için gidebileceğiniz otel restoranları
Zengin menüsü ve kaliteli hizmetiyle otel restoranları özel geceleri doyumsuz kılmaya devam ediyor. İşte kendinizi özel hissettirecek en şık restoranlar...
Şık ve konforlu bir atmosfer sunan otel restoranları hem iş yemeklerinde hem de özel gecelerde en çok tercih edilen mekanlar arasında bulunuyor. Gurme yemek seçenekleri, geniş içki koleksiyonu, özel menüleri ve kaliteli servisi ile keyifli bir akşam geçirebileceğiniz otel restoranlarını özel gecelerde rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz.
İşte özel gecelerde tercih edebileceğiniz şık otel restoranları:
1. Frankie İstanbul - The Sofa Hotel
Nefis manzarası ve lüks atmosferi ile öne çıkan otel restoranları arasında bulunan Frankie, dana ravioli ve karidesli salata gibi imza tarfilerinin yanında yemek sonrası canlı müzik eşliğinde özel kokteyl seçenekleri de mekanın kimliğini ortaya koyan detaylar arasında yer alıyor.
2. Agatha Restaurant - The Pera Palace Hotel Jumeirah
Tarihi Pera Palas'ın içerisinde yer alan Agatha Restaurant, nostaljik bir dekorasyonun modern çizgilerle buluştuğu bir atmosfere sahip. Kuşkonmazlı risotto, dana fileto ve kızarmış keçi peyniri gibi lezzetlerin yanında çıtır çikolata ve çarkıfelek sorbet gibi tatlılarla finali yapabilirsiniz.
3. Fiamma - Gezi Hotel Bosphorus
Şehrin en iddialı İtalyan restoranlarından biri olan Fiamma, boğaz manzarası ile de ziyaretçilerini büyülüyor. İtalyan spesiyallerinin yanında kızarmış kabak, enginar salata ve kalamar da restoranın leziz mutfağında Akdeniz lezzetlerini tatmanızı sağlıyor. Ev yapımı makarna çeşitleri dışında hurma puding ve tiramisu gibi lezzetler de geceyi bitirmek için ideal tatlı seçeneklerinden.
4. Dragon Restaurant - Hilton İstanbul
Çin ve Asya mutfak kültürünü konuklarına başarılı bir şekilde sunan Dragon Restaurant, Uzakdoğu konseptli dekorasyonu ile de beğeni topluyor. Krepli çıtır ördek, Çin mantısı ve siyah fasulyeli dana eti mekanın adından söz ettiren seçeneklerinden birkaçı.
5. Mikla Restaurant - The Marmara Pera Hotel
Şehrin en ünlü ve şık otel restoranlarının başında gelen Mikla muhteşem manzarası ve damakları çatlatan fiks menüsü ile şık akşam yemeklerinin ilk tercih edilen mekanları arasına girmeyi başarıyor. Başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç bölümden oluşan yemek ziyafetinde öne çıkan lezzetler içinde karadut çorbası ile kuru bonfile ve humus yer alıyor.
6. Peninsula Teras - The Golden City Hotel
Leb-i derya manzarası ve birbirinden nefis yemekleri ile otel restoranı denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Peninsula Teras, otelin 10'uncu katında hizmet veriyor. Dünya ve Osmanlı mutfağından lezzetlerin ağırlıkta olduğu restoranda, Osmanlı usulü piliç sultan sarma, güveçte peninsula kebabı ve ahududulu çikolatalı parfe gibi lezzetleri romantik bir akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz.
7. Atelier Real Food - The Ritz Carlton
Akdeniz ve Türk mutfağından leziz örnekler sunan Atelier Real Food nefes kesici manzarası ile lüks bir akşam geçirmek isteyenler için ideal. Pizza, makarna ve salata gibi çeşitlerin yanında özel et ve balık tarifleri de sunan restoran, sağlıklı kahvaltı seçenekleri ile de öne çıkıyor.
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