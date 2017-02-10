Sevgililer Günü'ne özel 5 restoran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
10.02.2017 - 14:28, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü'ne özel 5 restoran

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Sevgililer Günü'ne özel 5 restoran

En sevgili güne geri sayım başladı! Planlarını haftalar öncesinden belirleyenler kadar hala kararsız olanlarımız da var. Bu yüzden keyifli bir Sevgililer Günü planı için 5 restorandan oluşan alternatif bir liste hazırladık sizlere. Her tarza uygun ve farklı fiyatlardaki adreslerden oluşan listenin devamına ise Reztoran.com’dan ulaşabilirsiniz.

LALEDAN

Çırağan Sarayı içinde yer alan ve nefis brunchı ile ünlenen Laledan Restoran bu sefer Sevgililer Günü için kapılarını açıyor. Mermer işlemeleri ile Osmanlı Sarayı içine konuşlanan mekanın sezonluk ve ödüllü menüsü ise romantik bir yemeğin ilk adımı! Sarayın atmosferi, huzurlu bahçesi ve dingin havuzu ile birlikte kendinizi 13. ve 14. yüzyılın İstanbul’unda bulacaksınız! 

Sevgililer Gününe özel 5 restoran


SPAGO

14 Şubat’ı farklı bir tarzda ve keyifle kutlamak istiyorsanız doğru ambiyans Spago! Mutfak sanatı ve stilin en başarılı adresi Spago leziz ve taze ürünlerini sizler için yorumluyor. Restoranın menüsüne Amerikan, Asya ve İtalyan mutfakları hakim. California ve diğer ülkelere ait geniş şarap tatlarıyla da yemeğiniz unutulmaz bir deneyime dönüşecektir. Ayrıca ana menüyü bütünleyen tatlılarda konukları çeşitli sürprizler bekliyor! 

Sevgililer Gününe özel 5 restoran


LEB-İ DERYA

İstanbul’un eşsiz Boğaz ve Yarımada manzarasının eşlik ettiği romantik gecede fasıl eşliğindeki nostaljik şarkılar keyfinize keyif katacak! Şehrin merkezinde iyi yemek ve iyi müzik arıyorsanız sizin için en doğru adres Leb-i Derya! Restoranda dünya mutfağından farklı kültürlerin lezzetlerini bulabilirsiniz. Ayrıca bar&bistro alanındaki özel kokteyller de mutlaka denenmeli. 

Sevgililer Gününe özel 5 restoran


TOPAZ

Topaz hem köprünün hem de denizin gece rengini bu özel günde sizlere sunuyor. Menüsü de tıpkı boğaz gibi zamana yarışır cinsten, Akdeniz’in ünlü ülkelerinden farklı tatları bir bir sunuyor size. İspanya, Fransa ve Yunanistan’dan şefleri mutfağında ağırlayan Topaz, Osmanlı mutfağının geleneksel tatlarını da yorumlayarak sizi tam bir lezzet yolculuğuna çağırıyor. Lounge müzik eşliğinde şehrin en duru halini yaşamak istiyorsanız, siz de renkleri takip edin! 

Sevgililer Gününe özel 5 restoran


DEDİKODULU MEYHANE

Anadolu Yakası’nın eğlence anlayışını yansıtan Dedikodulu sınırsız müzik ziyafetiyle Sevgililer Günü’nün en farklı adreslerinden biri! Bugünü iki kişi yerine kalabalık bir arkadaş grubuyla kutlamayı düşünüyorsanız tercihiniz Dedikodulu olmalı. Her hafta farklı sahne gösterileri düzenleyen restoranın Sevgililer Günü programı da oldukça cazip. 

Sevgililer Gününe özel 5 restoran


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