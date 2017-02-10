Sevgililer Günü'ne özel 5 restoran

LALEDAN

Çırağan Sarayı içinde yer alan ve nefis brunchı ile ünlenen Laledan Restoran bu sefer Sevgililer Günü için kapılarını açıyor. Mermer işlemeleri ile Osmanlı Sarayı içine konuşlanan mekanın sezonluk ve ödüllü menüsü ise romantik bir yemeğin ilk adımı! Sarayın atmosferi, huzurlu bahçesi ve dingin havuzu ile birlikte kendinizi 13. ve 14. yüzyılın İstanbul’unda bulacaksınız!





SPAGO



14 Şubat’ı farklı bir tarzda ve keyifle kutlamak istiyorsanız doğru ambiyans Spago! Mutfak sanatı ve stilin en başarılı adresi Spago leziz ve taze ürünlerini sizler için yorumluyor. Restoranın menüsüne Amerikan, Asya ve İtalyan mutfakları hakim. California ve diğer ülkelere ait geniş şarap tatlarıyla da yemeğiniz unutulmaz bir deneyime dönüşecektir. Ayrıca ana menüyü bütünleyen tatlılarda konukları çeşitli sürprizler bekliyor!







LEB-İ DERYA



İstanbul’un eşsiz Boğaz ve Yarımada manzarasının eşlik ettiği romantik gecede fasıl eşliğindeki nostaljik şarkılar keyfinize keyif katacak! Şehrin merkezinde iyi yemek ve iyi müzik arıyorsanız sizin için en doğru adres Leb-i Derya! Restoranda dünya mutfağından farklı kültürlerin lezzetlerini bulabilirsiniz. Ayrıca bar&bistro alanındaki özel kokteyller de mutlaka denenmeli.





TOPAZ



Topaz hem köprünün hem de denizin gece rengini bu özel günde sizlere sunuyor. Menüsü de tıpkı boğaz gibi zamana yarışır cinsten, Akdeniz’in ünlü ülkelerinden farklı tatları bir bir sunuyor size. İspanya, Fransa ve Yunanistan’dan şefleri mutfağında ağırlayan Topaz, Osmanlı mutfağının geleneksel tatlarını da yorumlayarak sizi tam bir lezzet yolculuğuna çağırıyor. Lounge müzik eşliğinde şehrin en duru halini yaşamak istiyorsanız, siz de renkleri takip edin!





DEDİKODULU MEYHANE



Anadolu Yakası’nın eğlence anlayışını yansıtan Dedikodulu sınırsız müzik ziyafetiyle Sevgililer Günü’nün en farklı adreslerinden biri! Bugünü iki kişi yerine kalabalık bir arkadaş grubuyla kutlamayı düşünüyorsanız tercihiniz Dedikodulu olmalı. Her hafta farklı sahne gösterileri düzenleyen restoranın Sevgililer Günü programı da oldukça cazip.







