Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri
Yılın en aşk dolu günü yaklaşırken, biricik sevgilisi için harika bir program hazırlamak isteyen romantikleri buraya alalım! İşte karşınızda İstanbul’un en şık restoranları arasından derlenmiş ve 14 Şubat’a özel hazırlıklarına çoktan başlamış olan 10 restoran ve özel menüleri.
Armada Teras Restaurant:
Sultanahmet’te Armada Otel’in terasında hizmet veren ve tarihi İstanbul manzarasıyla gönülleri fetheden Armada Teras Restaurant, yılın en aşk dolu günü için hazırlığa çoktan başlamış.
The Galliard:
Etiler’de hizmet veren ve hem sunumları hem de dekorasyonuyla dört dörtlük bir şıklık arayanlar için ideal bir adres olan The Galliard’ın sevgililere özel menüsünde; Aşk Çorbası’ndan dana carpaccio'ya, kadayıfta karidesten mantarlı risotto ve tatlıya kadar pek çok lezzet bulunuyor.
Vogue:
Eşsiz manzarası, sunumları ve güler yüzlü hizmetiyle İstanbul’un en kaliteli ve lüks restoranları arasında yer alan Vogue’un Sevgililer Günü için de bir planı var.
Mikla:
Asmalımescit’te The Marmara Pera Hotel’in içerisinde yer alan Mikla da İstanbul’un şıklığıyla göz dolduran mekanlarından biri.
Divan Brasserie - Beyoğlu:
Beyoğlu’nda yer alan ve Haliç’i ayaklarınızın altına seren geniş terasıyla gidenleri kendine aşık eden Divan Brasserie de Sevgililer Günü için özel menu hazırlayan şık restoranlardan biri.
360 İstanbul:
Senelerdir hem turistlerin hem de İstanbulluların en çok tercih ettiği restoran ve gece kulüplerinden olan 360 İstanbul, 14 Şubat için aşk dolu bir menü sunmaya hazırlanıyor.
Aqua Restaurant - Four Seasons:
Denize sıfır konumu ve sultanlara layık şıklığıyla özel günlerin vazgeçilmez başrollerinden olan Aqua Restaurant – Fourseasons, 14 Şubat’ta da muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde konuklarını ağırlayacak.
Feriye Palace:
Beşiktaş’ta denize sıfır konumuyla hizmet veren Feriye Palace, 14 Şubat’a özel olarak hazırladığı menü ile konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Ouzo Roof Restaurant – Wyndham Grand İstanbul Kalamış
İstanbul’un en prestijli otellerinden olan Wyndham Grand Kalamış’ın içerisinde yer alan Ouzo Roof Restaurant, 14 Şubat’ta konuklarını lezzetli yemeklerle ağırlayacak.
Summit Bar & Terrace:
Conrad İstanbul Bosphorus’un içerisinde yer alan Summit Bar & Terrace eşsiz Boğaz manzarasında konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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