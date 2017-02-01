Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
01.02.2017 - 15:36, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

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Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Yılın en aşk dolu günü yaklaşırken, biricik sevgilisi için harika bir program hazırlamak isteyen romantikleri buraya alalım! İşte karşınızda İstanbul’un en şık restoranları arasından derlenmiş ve 14 Şubat’a özel hazırlıklarına çoktan başlamış olan 10 restoran ve özel menüleri.

Armada Teras Restaurant:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Sultanahmet’te Armada Otel’in terasında hizmet veren ve tarihi İstanbul manzarasıyla gönülleri fetheden Armada Teras Restaurant, yılın en aşk dolu günü için hazırlığa çoktan başlamış. 

The Galliard:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Etiler’de hizmet veren ve hem sunumları hem de dekorasyonuyla dört dörtlük bir şıklık arayanlar için ideal bir adres olan The Galliard’ın sevgililere özel menüsünde; Aşk Çorbası’ndan dana carpaccio'ya, kadayıfta karidesten mantarlı risotto ve tatlıya kadar pek çok lezzet bulunuyor. 

Vogue:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Eşsiz manzarası, sunumları ve güler yüzlü hizmetiyle İstanbul’un en kaliteli ve lüks restoranları arasında yer alan Vogue’un Sevgililer Günü için de bir planı var. 

Mikla:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri
Asmalımescit’te The Marmara Pera Hotel’in içerisinde yer alan Mikla da İstanbul’un şıklığıyla göz dolduran mekanlarından biri. 

Divan Brasserie - Beyoğlu:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Beyoğlu’nda yer alan ve Haliç’i ayaklarınızın altına seren geniş terasıyla gidenleri kendine aşık eden Divan Brasserie de Sevgililer Günü için özel menu hazırlayan şık restoranlardan biri. 

360 İstanbul:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Senelerdir hem turistlerin hem de İstanbulluların en çok tercih ettiği restoran ve gece kulüplerinden olan 360 İstanbul, 14 Şubat için aşk dolu bir menü sunmaya hazırlanıyor. 

Aqua Restaurant - Four Seasons:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Denize sıfır konumu ve sultanlara layık şıklığıyla özel günlerin vazgeçilmez başrollerinden olan Aqua Restaurant – Fourseasons, 14 Şubat’ta da muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde konuklarını ağırlayacak.

Feriye Palace:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Beşiktaş’ta denize sıfır konumuyla hizmet veren Feriye Palace, 14 Şubat’a özel olarak hazırladığı menü ile konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. 

Ouzo Roof Restaurant – Wyndham Grand İstanbul Kalamış

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

İstanbul’un en prestijli otellerinden olan Wyndham Grand Kalamış’ın içerisinde yer alan Ouzo Roof Restaurant, 14 Şubat’ta konuklarını lezzetli yemeklerle ağırlayacak. 

Summit Bar & Terrace:

Sevgililer Günü için 10 aşk dolu öneri

Conrad İstanbul Bosphorus’un içerisinde yer alan Summit Bar & Terrace eşsiz Boğaz manzarasında konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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