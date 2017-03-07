Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
07.03.2017 - 12:51, Son Güncelleme:

Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

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Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

İstanbul’un en güzel taraflarından biri yeni yerleri keşfetmek değil mi? Eğer sizde sık uğradığınız adreslere alternatif yerler arıyorsanız, popüler mekanlar kadar farklı duraklar istiyorsanız bu liste sizin için. Reztoran.com şehrin keşfedilmeyi hak eden 7 mekanını sizler için derledi. Planınızı yapmadan önce bu listeye göz atın ve rezervasyonunuzu hemen yaptırın.

NEV KANYON

Hafta sonu gelsin de Kanyon’a gidelim, iş çıkışı olsun da Kanyon’a uğrayalım diyenler için yeni bir mekan daha: Nev! Kanyon’un renkli etkinlikleri, hoş sohbet kafeleri, lezzetli restoranları arasına bir renk daha eklendi. Cafe&bar konseptine alternatif olarak lokanta&bistro anlayışıyla yola çıkıyor Nev Kanyon. Yani günün her saati istediğiniz lezzetler arasında seçim yapabilirsiniz. Bir tarafta nefis yaprak sarmalar, dönerler, mantılar; bir tarafta seçkin şaraplar… Yeni açılmasına rağmen çok tercih edilmesinin nedeni anlaşılıyor olmalı. Hatta gidenler yazın yapılacak olan teras keyfinin hayalini kurmaya başlamış bile. Vazgeçemediğimiz tatların yanı sıra öyle tatlılar var ki tek kelimeyle muazzam. Bizden size söylemesi haşhaşlı şekerpareyi yemeden çıkmayın. Bir de vişneli ekmek kadayıfını!

Detaylar ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/nev-kanyon

Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

TAKE A SEAT

Akmerkez’de, alışılmışın çok dışında bir konseptle kapılarını açan Take A Seat’te tam 7 lezzet durağı var. Sağlıklı menüleri, workshopları ve dinamik enerjisiyle çocuk ve yetişkinler için adeta bir yaşam alanı diyebiliriz. Take A Seat’te istediğiniz 7 restorandan birini seçebiliyorsunuz. Her mutfağın ayrı bölümü, ayrı masaları, ayrı menüsü ve ayrı lezzetleri var. Bunlar; Chet, Filozofi, Meal Tray, Village, Papa Forni, Fine Kids ve Take Me Home olarak adlandırılmış. Kısaca bahsetmemiz gerekirse Chet’te keyifli bir akşam yemeğinin tadını çıkarabilirsiniz. Filozofi’de ise farklı kahve seçenekleri tadabilirken, Fine Kids’te çocuklarınıza özel partiler verebilirsiniz. Papa Forni’de ise pizza ve hamur işine dair her şey var. Ve işte en orijinali! Meal Tray’de atmosfer basıncında pişirme teknolojisi ile sağlıklı menüler, ekolojik tabaklarda 90 saniyede hazırlanıyor. Ama siz bunların hiç birini tercih etmez ve detoks yapıyorum derseniz sizi Village’a alalım!

Detaylar ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/take-a-seat

Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

CHEZ MOİ KARAKÖY

Sanıyoruz ki İstanbul’un grisinden en çok Karaköy kurtarıyor bizi. Renkleri, atmosferiyle son zamanların en popüler adreslerine bir yenisi daha eklendi: Chez Moi Karaköy! Chez Moi dört katta üç farklı konseptte ağırlıyor konuklarını. Bahçe kısmında çok tercih edilen pizzalarını yiyebilir, diğer katta kokteyllerini deneyebilir ve en üst katta meyhane ortamında eğlenebilirsiniz. Yani modunuza göre eğlence demek yanlış olmaz. Dışarısının dizaynı kadar içeride de renkli bir ortam bekliyor sizi. Ve meyhane severlere müjde! Her pazar Taş Plak Rakı Gecesi Chez Moi’nin en yeni programı. Pazar’ı taş plakta geçirmek isterseniz adres belli!

Detaylar ve Rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/chezmoi-karakoy

Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

MITTAG İSTANBUL

Her çalışan gibi siz de öğle yemeklerinizi aynı yerde yemekten sıkıldıysanız enfes bir önerimiz var: mittag! Mutfak Sanatları Akademisi mezunu şef Fatma Yıldırım’ın alternatif mekanı “mittag” yemek kültürüne kattığı yenilikler ile adından çok söz ettiriyor. Dilerseniz mittag’ın sizin için belirlediği günün menüsünden yiyebilir, dilerseniz sabit menü içinden değişik tatları tercih edebilirsiniz. Öğle yemeklerinin yanı sıra belli zamanlarda, farklı başlıklarda yemek atölyeleri de veriliyor. Ayrıca özel davetlerin, kutlamaların, toplantıların düzenlendiği bir etkinlik lokasyonu. Pazar günleri de şefin elinden çıkan farklı ve taze lezzetlerden oluşan açık büfe brunch’ı size bekliyor!

Detaylar ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/mittag

Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

PÜRNEŞEM FASILLI MEYHANE

Bazı meyhaneler çok neşeli! Belki de en neşelisi Pürneşem! Huzurlu ortam, eşsiz lezzetler, mutlu konuklar mottosuyla yola çıkan Pürneşem şimdiden tüm bunların hakkını veriyor diyebiliriz. Adalar manzaralı Pürneşem Fasıllı Meyhane Anadolu Yakası’nın en yenisi, en renklisi ve en eğlencelisi! Henüz kapılarını sizlere açan mekan bütün ince ayrıntıları düşünerek hizmete girdi. Karşının Küçükyalı’sına konuşlanan Pürneşem düğün, nişan, bekarlığa veda partilerinin akla ilk gelen adresi olmaya aday. Haftanın hiçbir günü eğlence durmuyor burada. Tüm günler fasıl ziyafeti yaşayabileceğiniz gibi hafta sonu da deneyimli sanatçıların sahneleriyle eğlenebilirsiniz.

Detaylar ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/purnesem

Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

FENER SAHNE

Kadın eli değmiş her şey çok güzel değil mi? Tıpkı Fener Sahne gibi! Fener Sahne ve Fener Balık işletmecisi iki kız kardeş kendi yaptıkları mezeleri sizinle paylaşmak istiyor. Samimiyetle muhabbetle ve neşeyle! Bu hafta içi biz Reztoran ekibiyle paylaştılar, mekanlarına misafir olduk ve çok keyifli bir çarşamba gecesi geçirdik. Haftanın belirli günleri fasıl eğlencesi var mekanda. Ama asıl tatmanız gereken bir an var ki… Mekanın daimi müzisyenleri Özlem&Ulvi Kırımlı İspanyolca, Rumca, Fransızca şarkılar seslendirerek çok başka dünyalara götürüyor sizi. Sadece Özlem Kırımlı’nın sesini dinlemek için dahi gidilir! Şayet sakin bir akşam yemeği planınız varsa üst kattaki Fener Balık’ta ağırlanıyorsunuz. Lezzetlere gelecek olursak mezelerin hepsi oldukça leziz. Bizim önerimiz ise levrek mönier! Tıpkı bir fajita gibi. Sarımsaklı, biberli, mantarlı ana yemek dilediğiniz balıktan hazırlanabiliyor.  Biz müthiş şarkılardan ve levrek mönierden çok etkilendik. Müziklere mezeler, içkilere neşeniz eşlik etsin istiyorsanız mutlaka uğrayın.

Detaylar ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/fener-sahne

Şehrin keşfedilmeyi hak eden 6 mekanı

 

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