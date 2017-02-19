Şehrin kendine has 5 meyhanesi

SADE MEYHANE

Sadeliğin vazgeçilmezliğiyle yola çıkan mekan sizi İstanbul’un en mistik havasında ağırlıyor. Meyhane kültürünü sevenler için yeni adres Sade Meyhane diyebiliriz. Özellikle söylememiz gerekiyor ki et ve deniz ürünleri ülkenin farklı noktalarından gelerek en taze haliyle sunuluyor sizlere. 170 yıllık bir tarihin içinde önceden mahzen olan yer şimdi cuma ve cumartesi günlerinin farklı ambiyanstaki yegane fasıl adresi. Beyoğlu’nu yeniden keşfetmek ve en sademeyhane keyfini yaşamak için yeni noktanız Sade Meyhane.

Detaylar ve rezervasyon için:

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/sade-meyhane

KALAMATA

Adını vazgeçilmez çilingir sofralarının en kıymetlisi olan kalamata zeytininden alan mekan bizce şehrin en şık, en modern Yunan meyhanesi. Osmanlı mutfağının lezzetleri daha önce rastlamadığız şekilde modern biçimde yorumlanıyor. Ayrıca salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi Tuğba&Kosta Greek ve Türk Sanat Müziği performanslarıyla sizler için en eğlenceli Türkçe ve Yunanca parçaları yorumluyor. Sizde karşı kıyılara aşıklardansanız uğramanız gereken ilk adres Kalamata!





Rezervasyon için detaylar: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/kalamata

MA'NA KARAKÖY

Rakı meyhanenin ev sahibi tabi. Peki bizde size neredeyse 20 çeşitlik bir rakı seçeneğinden söz etsek? İstanbul’un kendini yenileyen semti Karaköy’de Ma'Na’ya uğrarsanız bu çeşitlerin hepsini tadabilirsiniz. Çünkü tıpkı şarapta olduğu gibi rakı menüsü de var. Ayrıca her tarz için üç farklı rakı bardağı ile birlikte. Yani seçtiğiniz rakıyı istediğiniz bardakta içebilirsiniz. Sakintavrı, rahatsız etmeden fonda çalan Müzeyyen Senar müzikleri dingin ama keyifli meyhane sevenler için en doğru adres. Lakerdasını yemeden çıkmayın!





Menü detayları ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/mana-karakoy

TODORİ

Kalamış’ın tarihi ruhunu anlatmaya gerek yok bir de buna güzel bir meyhane ruhu ekleyin. Bu yüzden Fenerbahçe’nin vazgeçilmezi Todori, cumartesi meyhane keyfinin en iyi adreslerinden. Rakı ve balığın en çok anlaştığı yerlerden biri olarak yılların klasik durağı Todori en iyi balık restoranlarından biri ayrıca. Mezeleri kadar öne çıkan çiğ balığı ve balık köftesini kesinlikle denemelisiniz! Ve söylemeden geçemeyeceğiz ki maç günleri ayrı bir keyifli!

Rezervasyon detayları için:https://www.reztoran.com/tr/istanbul/todorimeyhanesi

ZARİFİ

Kalabalık arkadaş gruplarının ilk tercihi olan, organizasyon ve doğum günü partileri için akla ilk gelen adres Zarifi diyebiliriz. Sınırsız eğlencenin olduğu nadide mekanlardan. Çünkü gecenizin renkli geçmesi için her türlü detay düşünülmüş. Hafta içi Türk Sanat Müziği ve Alaturka müziğin sevilen ismi Bekir Ünlüataer sizler için en eğlenceli şarkıları söylerken haftasonu fasıl keyfi ardından dj performansı, davul show ve zenne performansları da gecenizineğlence çıtasını oldukça yükseltecek.







Detaylar ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/zarifi