Şehrin kendine has 5 meyhanesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
19.02.2017 - 16:37, Son Güncelleme:

Şehrin kendine has 5 meyhanesi

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Şehrin kendine has 5 meyhanesi

Haftanın yorgunluğunun atıldığı en keyifli adresler kuşkusuz ki meyhaneler! Bu yüzden İstanbul’un çok tercih edilen ve her daim eğlenceli olan 5 meyhanesini Reztoran.com’un sizler için hazırladığı listede bulabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz yerde yerinizi ayırtabilir,  yeni açılan ve keşfedilmeyi bekleyen adreslere de ulaşabilirsiniz.

SADE MEYHANE

Sadeliğin vazgeçilmezliğiyle yola çıkan mekan sizi İstanbul’un en mistik havasında ağırlıyor. Meyhane kültürünü sevenler için yeni adres Sade Meyhane diyebiliriz. Özellikle söylememiz gerekiyor ki et ve deniz ürünleri ülkenin farklı noktalarından gelerek en taze haliyle sunuluyor sizlere. 170 yıllık bir tarihin içinde önceden mahzen olan yer şimdi cuma ve cumartesi günlerinin farklı ambiyanstaki yegane fasıl adresi. Beyoğlu’nu yeniden keşfetmek ve en sademeyhane keyfini yaşamak için yeni noktanız Sade Meyhane.

Şehrin kendine has 5 meyhanesi

Detaylar ve rezervasyon için:

https://www.reztoran.com/tr/istanbul/sade-meyhane

KALAMATA

Adını vazgeçilmez çilingir sofralarının en kıymetlisi olan kalamata zeytininden alan mekan bizce şehrin en şık, en modern Yunan meyhanesi. Osmanlı mutfağının lezzetleri daha önce rastlamadığız şekilde modern biçimde yorumlanıyor. Ayrıca salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi Tuğba&Kosta Greek ve Türk Sanat Müziği performanslarıyla sizler için en eğlenceli Türkçe ve Yunanca parçaları yorumluyor. Sizde karşı kıyılara aşıklardansanız uğramanız gereken ilk adres Kalamata!

Şehrin kendine has 5 meyhanesi

Rezervasyon için detaylar: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/kalamata

MA'NA KARAKÖY

Rakı meyhanenin ev sahibi tabi. Peki bizde size  neredeyse 20 çeşitlik bir rakı seçeneğinden söz etsek? İstanbul’un kendini yenileyen semti Karaköy’de Ma'Na’ya uğrarsanız bu çeşitlerin hepsini tadabilirsiniz. Çünkü tıpkı şarapta olduğu gibi rakı menüsü de var. Ayrıca her tarz için üç farklı rakı bardağı ile birlikte. Yani seçtiğiniz rakıyı istediğiniz bardakta içebilirsiniz. Sakintavrı, rahatsız etmeden fonda çalan Müzeyyen Senar müzikleri dingin ama keyifli meyhane sevenler için en doğru adres. Lakerdasını yemeden çıkmayın!

Şehrin kendine has 5 meyhanesi

Menü detayları ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/mana-karakoy

TODORİ

Kalamış’ın tarihi ruhunu anlatmaya gerek yok bir de buna güzel bir meyhane ruhu ekleyin. Bu yüzden Fenerbahçe’nin vazgeçilmezi Todori, cumartesi meyhane keyfinin en iyi adreslerinden. Rakı ve balığın en çok anlaştığı yerlerden biri olarak yılların klasik durağı Todori en iyi balık restoranlarından biri ayrıca. Mezeleri kadar öne çıkan çiğ balığı ve balık köftesini kesinlikle denemelisiniz! Ve söylemeden geçemeyeceğiz ki maç günleri ayrı bir keyifli!

Şehrin kendine has 5 meyhanesi

Rezervasyon detayları için:https://www.reztoran.com/tr/istanbul/todorimeyhanesi

ZARİFİ

Kalabalık arkadaş gruplarının ilk tercihi olan, organizasyon ve doğum günü partileri için akla ilk gelen adres Zarifi diyebiliriz. Sınırsız eğlencenin olduğu nadide mekanlardan. Çünkü gecenizin renkli geçmesi için her türlü detay düşünülmüş. Hafta içi Türk Sanat Müziği ve Alaturka müziğin sevilen ismi Bekir Ünlüataer sizler için en eğlenceli şarkıları söylerken haftasonu fasıl keyfi ardından dj performansı, davul show ve zenne performansları da gecenizineğlence çıtasını oldukça yükseltecek.

Şehrin kendine has 5 meyhanesi


Detaylar ve rezervasyon için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/zarifi

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