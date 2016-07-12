Şehrin arka sokak lezzetleri: Köfteciler
Salaş esnaf lokantaları veya arka sokak restoranlarının en popüler lezzetlerinden biri olan köftenin en nefisi bu adreslerde yapılıyor. İşte en leziz köfteyi yiyebileceğiniz adresler...
Türk mutfağı denince akla gelen en önemli lezzetlerden biri de hiç kuşkusuz köfte. Ayran ve piyazla mükemmel bir birliktelik oluşturan köftenin pek çok çeşidi mevcut. Salaş esnaf lokantaları veya arka sokak restoranlarının en popüler lezzetlerinden biri olan köftenin en nefisi bu adreslerde yapılıyor. İşte İstanbul'un en iyi köftecileri;
1. Köfteci Mustafa - Beyazıt
Beyazıt Tığcılar Sokak'ta yer alan salaş bir köfteci olan Köfteci Mustafa, mangalda özel olarak kızarttığı ekmeklerinin içine leziz köftelerini koyuyor. Piyazı da oldukça başarılı. Öğle saatlerinde oldukça yoğun olan restoranda yer bulamazsanız ekmek arası köftenizi alıp yolunuza devam etmek en iyisi.
2. Filibe Köftecisi - Eminönü
1893 yılından beri bu işi yapan restoran kurucuları, yüzde 100 dana etinden yaptıkları köftelerini ızgara domates ve biberle servis ediyor. Eminönü Hocapaşa Sokak'ta yer alan restoran ayrıca piyazı ve revanisi ile de oldukça ünlü.
3. Köfteci Ali Baba - Arnavutköy
Arnavutköy'de küçük bir işletme olan Köfteci Ali Baba, namını bütün semte yaymış durumda. Nefis köftelerinin yanında çoban salatası ve piyazını denemeden ayrılmayın. Kemalpaşa tatlısı ve irmik helvası da köfte lezzetini taçlandırmak isteyenler için önerilir.
4. Ekspres İnegöl Köftecisi - Kadıköy
Kadıköy'de yer alan İnegöl Köftecisi, cacık, piyaz ve bol çeşit ızgara seçenekleriyle her damağa hitap ediyor. Kaşarlı köftesi restoranın denenmesi gereken spesiyallerinin başında geliyor.
5. Tarihi Merkezefendi Köftecisi - Zeytinburnu
Zeytinburnu'nda bulunan arka sokak lezzetlerinin mimarı olan köfteci, pek çok kişinin uzun yollar arşınlayarak geldiği bir restoran. Köftenin eti ve pişirme yöntemlerinin önemine dikkat çeken restoran sahipleri bu konuda oldukça iddialı. Piyaz ve biber turşusu ise köftenin en leziz eşlikçileri olarak restoranda sunuluyor.
6. Namlı Rumeli Köftecisi - Eminönü
Eminönü'nde Hocapaşa Sokak'ta bulunan bu tarihi köfteci, aynı zamanda pek çok gurmenin de uğrak yerlerinden biri. Ağız sulandıran köfteleri, enfes piyazı ve yemeden restorandan ayrılmamanız gereken irmik helvasıyla 1982 yılından beri kalitesini korumaya devam ediyor. Köfte dışında ızgara çeşitleri, salata ve çorba çeşitleri de bulunan restoran öğle saatlerinde çevredeki esnafların akınına uğruyor.
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