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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.07.2016 - 10:40, Son Güncelleme:

Şehrin arka sokak lezzetleri: Köfteciler

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Şehrin arka sokak lezzetleri: Köfteciler

Salaş esnaf lokantaları veya arka sokak restoranlarının en popüler lezzetlerinden biri olan köftenin en nefisi bu adreslerde yapılıyor. İşte en leziz köfteyi yiyebileceğiniz adresler...

Türk mutfağı denince akla gelen en önemli lezzetlerden biri de hiç kuşkusuz köfte. Ayran ve piyazla mükemmel bir birliktelik oluşturan köftenin pek çok çeşidi mevcut. Salaş esnaf lokantaları veya arka sokak restoranlarının en popüler lezzetlerinden biri olan köftenin en nefisi bu adreslerde yapılıyor. İşte İstanbul'un en iyi köftecileri;

1. Köfteci Mustafa - Beyazıt

Beyazıt Tığcılar Sokak'ta yer alan salaş bir köfteci olan Köfteci Mustafa, mangalda özel olarak kızarttığı ekmeklerinin içine leziz köftelerini koyuyor. Piyazı da oldukça başarılı. Öğle saatlerinde oldukça yoğun olan restoranda yer bulamazsanız ekmek arası köftenizi alıp yolunuza devam etmek en iyisi.

2. Filibe Köftecisi - Eminönü

1893 yılından beri bu işi yapan restoran kurucuları, yüzde 100 dana etinden yaptıkları köftelerini ızgara domates ve biberle servis ediyor. Eminönü Hocapaşa Sokak'ta yer alan restoran ayrıca piyazı ve revanisi ile de oldukça ünlü.

Şehrin arka sokak lezzetleri: Köfteciler

3. Köfteci Ali Baba - Arnavutköy

Arnavutköy'de küçük bir işletme olan Köfteci Ali Baba, namını bütün semte yaymış durumda. Nefis köftelerinin yanında çoban salatası ve piyazını denemeden ayrılmayın. Kemalpaşa tatlısı ve irmik helvası da köfte lezzetini taçlandırmak isteyenler için önerilir.

4. Ekspres İnegöl Köftecisi - Kadıköy

Kadıköy'de yer alan İnegöl Köftecisi, cacık, piyaz ve bol çeşit ızgara seçenekleriyle her damağa hitap ediyor. Kaşarlı köftesi restoranın denenmesi gereken spesiyallerinin başında geliyor.

Şehrin arka sokak lezzetleri: Köfteciler

5. Tarihi Merkezefendi Köftecisi - Zeytinburnu

Zeytinburnu'nda bulunan arka sokak lezzetlerinin mimarı olan köfteci, pek çok kişinin uzun yollar arşınlayarak geldiği bir restoran. Köftenin eti ve pişirme yöntemlerinin önemine dikkat çeken restoran sahipleri bu konuda oldukça iddialı. Piyaz ve biber turşusu ise köftenin en leziz eşlikçileri olarak restoranda sunuluyor.

6. Namlı Rumeli Köftecisi - Eminönü

Eminönü'nde Hocapaşa Sokak'ta bulunan bu tarihi köfteci, aynı zamanda pek çok gurmenin de uğrak yerlerinden biri. Ağız sulandıran köfteleri, enfes piyazı ve yemeden restorandan ayrılmamanız gereken irmik helvasıyla 1982 yılından beri kalitesini korumaya devam ediyor. Köfte dışında ızgara çeşitleri, salata ve çorba çeşitleri de bulunan restoran öğle saatlerinde çevredeki esnafların akınına uğruyor.

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