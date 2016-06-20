Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
20.06.2016 - 09:13, Son Güncelleme:

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

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Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Sahur evde yapılır sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Zomato’nun hazırladığı özel listede sahurda bile gidebileceğiniz restoranlar var.

NEZİH KEBAP YUVALAMA

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Kebapseverlerin uğrak noktası olan Nezih’in sahurda da açık olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlara göre sahurda kebap yemek yanlış olsa da, tercihinizi o yönde kullanmak isterseniz Nezih doğru bir adres olabilir.

HACIBAŞAR KEBAP

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Hacıbaşar’ın baklavalarını ve kebap çeşitlerini sahurda denemenizi sağlığınız için pek önermesek de siz tercihinizi lezzetli ve diğerlerine nazaran daha hafif tatlardan yana kullanabilir ve keyifli bir sahur yapabilirsiniz.

MADO

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Zengin kahvaltı seçenekleriyle lezzet dolu bir sahur geçirmek isterseniz Emirgan Mado’yu tercih edebilirsiniz.

KANAAT LOKANTASI

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Üsküdar’da yer alan Kanaat Lokantası Ramazan boyunca sahurda da konuklarını ağırlamaya devam edecek.

ALBURA KATHISMA CAFE RESTAURANT

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Sultanahmet’in popüler restoranlarından olan Albura’yı sahurda da ziyaret etmek isterseniz, açık olduğunu bilin.

 

 

MAVERA CAFE RESTAURANT

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Üsküdar Kısıklı’da yer alan Mavera Cafe’de keyifli bir sahur yemeği geçirebilirsiniz.

PIERRE LOTI ROOF

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Ramazan’da her zamankinden daha fazla ziyaret edilen Pierre Loti’ye bir farklılık yapıp sahurda gitmek isterseniz Roof Restaurant ideal adreslerden biri olacaktır.

VAN KAHVALTI SOFRASI

Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi

Sahurların olmazsa olmaz yemek çeşidi olan kahvaltının sevilen adreslerinden olan Van Kahvaltı Sofrası sahurda da hizmet vermeye devam ediyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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