Sahurda da gidebileceğiniz 8 restoran önerisi
Sahur evde yapılır sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Zomato’nun hazırladığı özel listede sahurda bile gidebileceğiniz restoranlar var.
NEZİH KEBAP YUVALAMA
Kebapseverlerin uğrak noktası olan Nezih’in sahurda da açık olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlara göre sahurda kebap yemek yanlış olsa da, tercihinizi o yönde kullanmak isterseniz Nezih doğru bir adres olabilir.
HACIBAŞAR KEBAP
Hacıbaşar’ın baklavalarını ve kebap çeşitlerini sahurda denemenizi sağlığınız için pek önermesek de siz tercihinizi lezzetli ve diğerlerine nazaran daha hafif tatlardan yana kullanabilir ve keyifli bir sahur yapabilirsiniz.
MADO
Zengin kahvaltı seçenekleriyle lezzet dolu bir sahur geçirmek isterseniz Emirgan Mado’yu tercih edebilirsiniz.
KANAAT LOKANTASI
Üsküdar’da yer alan Kanaat Lokantası Ramazan boyunca sahurda da konuklarını ağırlamaya devam edecek.
ALBURA KATHISMA CAFE RESTAURANT
Sultanahmet’in popüler restoranlarından olan Albura’yı sahurda da ziyaret etmek isterseniz, açık olduğunu bilin.
MAVERA CAFE RESTAURANT
Üsküdar Kısıklı’da yer alan Mavera Cafe’de keyifli bir sahur yemeği geçirebilirsiniz.
PIERRE LOTI ROOF
Ramazan’da her zamankinden daha fazla ziyaret edilen Pierre Loti’ye bir farklılık yapıp sahurda gitmek isterseniz Roof Restaurant ideal adreslerden biri olacaktır.
VAN KAHVALTI SOFRASI
Sahurların olmazsa olmaz yemek çeşidi olan kahvaltının sevilen adreslerinden olan Van Kahvaltı Sofrası sahurda da hizmet vermeye devam ediyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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