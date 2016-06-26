Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı
Ramazan’ın sonlarına yaklaşırken bu hafta hangi restoranların daha fazla tercih edildiğini görmek istiyorsanız, Zomato’nun hazırladığı bu özel listeyi okumadan geçmeyin. İşte karşınızda bu haftanın en popüler iftar mekanları!
CEVİZ AĞACI
Son haftalara yaklaşırken popülaritesini artıran ve listemizin birinci sırasına yükselen Cevizağacı’nda tavuk, köfte ya da kuzu etli olan menüyü seçebilir, lezzetli bir iftar yemeği deneyimi yaşayabilirsiniz.
BIG CHEF’S - TARABYA
Ramazan ayının başından beri ilk sıralardaki yerini koruyan Big Chef’s’in Tarabya şubesinde, denize sıfır bir iftar yemeğinde iftariyeliklerden salata çeşitlerine, ev köftesinden güllaca kadar pek çok seçenek sunuluyor.
HUQQA
Her kesim tarafından tercih edilen ve her zaman en beğenilenler arasında yer alan Huqqa’nın menüsünde; Arap aşı çorbasından etli pazı sarmaya, dana kaburgadan kaymaklı tulumba tatlısına kadar birçok seçenek bir arada sunuluyor.
KULELİ YAKAMOZ RESTORAN
Çengelköy sahilinde denize sıfır konumuyla hizmet veren Kuleli Yakamozun bu aya özel olarak hazırladığı menüde; yaprak sarmadan paçanga böreğine, kuzu tandırcan Antep tatlılarına kadar pek çok seçenek bulunuyor.
EŞRAF OSMANLI TÜRK MUTFAĞI
Florya Şenlikköy’de yer alan Eşraf, Osmanlı mutfağı sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Osmanlı saraylarını andıran dekorasyonuyla da beğeni topluyor.
MİHRABAT KORUSU
Yemekler dışında özel etkinlikler için de fazlasıyla tercih edilen, yeşili ve maviyi buluşturan eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Mihrabat Korusu’nun iftar menüsünde; meze çeşitlerinden su böreğine, hünkar beğendiden Türk tatlı tabağına kadar pek çok seçenek bulunuyor.
DÜRÜMCE
Beşiktaş’ın en uğrak mekanlarından olan Dürümce, Ramazan’da da en çok tercih edilenler arasında. Dürümce’nin menüsündeki kebap ve dürüm çeşitlerinden mutlaka tatmalısınız.
VIRGINIA ANGUS
Her dönemin en çok tercih edilenleri arasında olan ve burgerseverlerin uğrak noktası haline gelen Virginia Angus, Ramazan ayına özel olarak sunduğu avantajlı menüyle yine ilk 10’un içinde.
FİLİZLER KÖFTECİSİ
Köfte denilince akla gelen ilk adreslerden olan Filizler’in bu aya özel olarak hazırlayıp sunduğu iftar menüsünde; meze çeşitlerinden kaşarlı köfteye, kuzu şişten dondurmalı irmik helvasına kadar pek çok seçenek bulunuyor.
LOKMA
Rumeli Hisarı’nda bulunan ve hem yerlilerin hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olan Lokma da bu haftanın en çok tercih edilenleri arasında girmeyi başardı.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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