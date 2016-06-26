Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriRamazanın en popüler 10 iftar mekanı
GeriLezizz Yemek Kültürü Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
26.06.2016 - 08:59, Son Güncelleme:

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı

Ramazan’ın sonlarına yaklaşırken bu hafta hangi restoranların daha fazla tercih edildiğini görmek istiyorsanız, Zomato’nun hazırladığı bu özel listeyi okumadan geçmeyin. İşte karşınızda bu haftanın en popüler iftar mekanları!

CEVİZ AĞACI

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Son haftalara yaklaşırken popülaritesini artıran ve listemizin birinci sırasına yükselen Cevizağacı’nda tavuk, köfte ya da kuzu etli olan menüyü seçebilir, lezzetli bir iftar yemeği deneyimi yaşayabilirsiniz.

BIG CHEF’S - TARABYA

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Ramazan ayının başından beri ilk sıralardaki yerini koruyan Big Chef’s’in Tarabya şubesinde, denize sıfır bir iftar yemeğinde iftariyeliklerden salata çeşitlerine, ev köftesinden güllaca kadar pek çok seçenek sunuluyor.

HUQQA

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Her kesim tarafından tercih edilen ve her zaman en beğenilenler arasında yer alan Huqqa’nın menüsünde; Arap aşı çorbasından etli pazı sarmaya, dana kaburgadan kaymaklı tulumba tatlısına kadar birçok seçenek bir arada sunuluyor.

KULELİ YAKAMOZ RESTORAN

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Çengelköy sahilinde denize sıfır konumuyla hizmet veren Kuleli Yakamozun bu aya özel olarak hazırladığı menüde; yaprak sarmadan paçanga böreğine, kuzu tandırcan Antep tatlılarına kadar pek çok seçenek bulunuyor.

EŞRAF OSMANLI TÜRK MUTFAĞI

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Florya Şenlikköy’de yer alan Eşraf, Osmanlı mutfağı sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Osmanlı saraylarını andıran dekorasyonuyla da beğeni topluyor.

MİHRABAT KORUSU

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Yemekler dışında özel etkinlikler için de fazlasıyla tercih edilen, yeşili ve maviyi buluşturan eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Mihrabat Korusu’nun iftar menüsünde; meze çeşitlerinden su böreğine, hünkar beğendiden Türk tatlı tabağına kadar pek çok seçenek bulunuyor.

DÜRÜMCE

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı

Beşiktaş’ın en uğrak mekanlarından olan Dürümce, Ramazan’da da en çok tercih edilenler arasında. Dürümce’nin menüsündeki kebap ve dürüm çeşitlerinden mutlaka tatmalısınız.

VIRGINIA ANGUS

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Her dönemin en çok tercih edilenleri arasında olan ve burgerseverlerin uğrak noktası haline gelen Virginia Angus, Ramazan ayına özel olarak sunduğu avantajlı menüyle yine ilk 10’un içinde. 

FİLİZLER KÖFTECİSİ

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Köfte denilince akla gelen ilk adreslerden olan Filizler’in bu aya özel olarak hazırlayıp sunduğu iftar menüsünde; meze çeşitlerinden kaşarlı köfteye, kuzu şişten dondurmalı irmik helvasına kadar pek çok seçenek bulunuyor.

LOKMA

Ramazanın en popüler 10 iftar mekanı


Rumeli Hisarı’nda bulunan ve hem yerlilerin hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olan Lokma da bu haftanın en çok tercih edilenleri arasında girmeyi başardı.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"