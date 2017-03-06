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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.03.2017 - 11:36, Son Güncelleme:

Paris’te krep yiyebileceğiniz en lezzetli 6 restoran

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Paris’te krep yiyebileceğiniz en lezzetli 6 restoran

Dileyene frambuazlı dileyene peynirli... Bu krepleri yemeden Paris'e gittim demeyin. İşte Paris'te enfes lezzette krepleri denemeniz gereken 7 restoran...

Paris sanat ve alışverişin dünyadaki en iyi adreslerinden olması yanında tatlı konusunda da rüştünü ispatlamış olan sayılı şehirlerden biri. Fransızların dünyaya mal olmuş tatlı çeşitlerinden birisi de kuşkusuz dillere destan krepleri.

İşte Paris'te en lezzetli krepleri tadabileceğiniz adresler:

1. Creperie Framboise

Creperie Framboise geleneksel yemek çeşitleri kadar leziz krep tabakları ile de ünlü bir mekan. Ana yemek ve salatalarının yanında mekana özel frambuazlı, elmalı ve karamelli kreplerden favoriniz olanı mutlaka tadın.

2. Creperie L'Atelier

Champs Elysees'in üzerinde bulunan Creperie L'Atelier krep denilince şehirde akla gelen en seçkin adreslerden biri. Özel tariflerle hazırlanmış ana yemeklerinden sonra krep çeşitleri arasında bulunan crepe yvette, crepe henriette ve crepes janine seçeneklerinden birini denemeden mekandan ayrılmayın.

Paris’te krep yiyebileceğiniz en lezzetli 6 restoran

3. Krügen

En özel krep mekanlarından biri olan Krügen, krep üzerine farklı tarifler sunuyor. Mekanda giriş ve ana yemek tercihlerinden sonra en beğendiğiniz krep çeşitleri arasında karar verirken zorlanabilirsiniz. Mekanda fix menü seçeneği de mevcut.

4. Crepe Coeur

Modern dekorasyonu ile dikkatleri hemen üzerine çeken Crepe Coeur, geleneksel Fransız usulü yemeklerin ardından muzlu, nutellalı ve karamelli krep seçenekleri ile yemeğiniz için harika bir final yapmanıza yardımcı oluyor.

Paris’te krep yiyebileceğiniz en lezzetli 6 restoran

5. Divin'Art

Tatlı ve tuzlu krep çeşitlerini bulabileceğiniz mekanda peynirli ve tereyağlı, muzlu, çikolatalı, elmalı ve karamelli kreplerin tadına bakarken kendinizden geçebilirsiniz. Mekanda ayrıca günün yemeği ve lezzetli başlangıç seçenekleri de bulabilirsiniz.

6. Lucette Fait Des Crepes

Endüstriyel ve geleneksel tasarım detaylarını bir arada başarılı bir şekilde kullanan mekan atmosferinin yanında bitter çikolatalı, fondülü, çikolata karamel, vanilyalı ve brownie'li krep çeşitleri ile krep anlayışınızı başka bir boyuta taşıyan krep seçenekleri sunuyor. Tuzlu krep çeşitleri de mekanı spesiyalleri arasında.

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