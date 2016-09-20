Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
20.09.2016 - 12:25, Son Güncelleme:

Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

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Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

Lüks ve konforu bir arada sunan otel restoranları özel geceler için en iyi mekan tercihleri arasında yer alıyor.

Son zamanlarda sıkça tercih edilen otel restoranları otellerin gelişmesine ve kendilerini göstermelerine katkıda bulunuyor. Lüks ve konforu bir arada yaşayacağınız bu restoranlar otelin sağladığı servis kalitesini sürdürmesi sebebiyle de tercih ediliyor. İşte İstanbul'un en iyi otel restoranları:

1. THE BRASSERIE - GRAND TARABYA

Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

Özel günlerde tercih edilebilecek güzel bir restoran olan The Brasserie, Grand Tarabya Oteli'nin içinde yer alıyor. Dünya mutfağından örnekler sunan menüsü ile öne çıkan restoran teras bölümü ile oldukça revaçta. Ana yemek olarak vanilya somon ve deniz levreği oldukça popüler olmakla birlikte tatlı için ise limonlu krem katalan denenmesi gereken lezzetlerin başında geliyor.

2. ATELIER REAL FOOD - RITZ CARLTON

Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

Süzer Plaza içerisinde konumlanan The Ritz Carlton bünyesinde hizmet veren bu şık restoran, eşsiz manzarası ve iddialı menüsü ile adından söz ettiriyor. Türk, Lübnan, Mısır ve Portekiz mutfağından değişik tatlar sunan menüsünde farklı lezzetteki etler de ön plana çıkıyor. Fransa'dan getirilen Rotisserie makinesinde pişirilen etler her yeri sulu ve aynı oranda pişmiş bir hal alıyor ve yerken damakta harika bir tat bırakıyor. Özel gecelerde tercih edilebilecek olan restorana rezervasyon yaptırmanız öneriliyor.

3. FRANKIE İSTANBUL - THE SOFA HOTEL

Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

Manzarası, şıklığı ve konumuyla öne çıkan ve yemek yerken canlı müzik dinleyebileceğiniz restoranlardan olan Frankie, yemek sonrası eşsiz terasında manzaraya karşı lezzetli kokteyller yudumlamak için de ideal. Çıtır karidesli salata ve dana yanağı ravioli restoranın spesiyallerinin başında geliyor.

4. MİKLA - THA MARMARA PERA HOTEL

Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

Eşsiz konumu ve harikulade manzarasıyla öne çıkan Mikla, lüks ve şık bir akşam yemeği yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Mehmet Gürs'ün şefliğini yaptığı restoranda fiks menü sistemi var ve menü başlangıç, ana yemek ve tatlı olarak üç kısımdan oluşuyor. Sunum ve servis kalitesiyle öne çıkan mekanda kurutulmuş et ve ahtapotun yanında manda yoğurdundan yapılan tatlısı damakları çatlatacak cinsten. Ambiyansa uygun çalınan müzikler ve yemek sonrası terasta birşeyler içme imkanı da sunan restoran, kaliteli bir gece geçirmek isteyenlerin doğru tercihi.

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