Özel geceler için iyi bir tercih: Otel restoranları

Son zamanlarda sıkça tercih edilen otel restoranları otellerin gelişmesine ve kendilerini göstermelerine katkıda bulunuyor. Lüks ve konforu bir arada yaşayacağınız bu restoranlar otelin sağladığı servis kalitesini sürdürmesi sebebiyle de tercih ediliyor. İşte İstanbul'un en iyi otel restoranları:

1. THE BRASSERIE - GRAND TARABYA





Özel günlerde tercih edilebilecek güzel bir restoran olan The Brasserie, Grand Tarabya Oteli'nin içinde yer alıyor. Dünya mutfağından örnekler sunan menüsü ile öne çıkan restoran teras bölümü ile oldukça revaçta. Ana yemek olarak vanilya somon ve deniz levreği oldukça popüler olmakla birlikte tatlı için ise limonlu krem katalan denenmesi gereken lezzetlerin başında geliyor.

2. ATELIER REAL FOOD - RITZ CARLTON





Süzer Plaza içerisinde konumlanan The Ritz Carlton bünyesinde hizmet veren bu şık restoran, eşsiz manzarası ve iddialı menüsü ile adından söz ettiriyor. Türk, Lübnan, Mısır ve Portekiz mutfağından değişik tatlar sunan menüsünde farklı lezzetteki etler de ön plana çıkıyor. Fransa'dan getirilen Rotisserie makinesinde pişirilen etler her yeri sulu ve aynı oranda pişmiş bir hal alıyor ve yerken damakta harika bir tat bırakıyor. Özel gecelerde tercih edilebilecek olan restorana rezervasyon yaptırmanız öneriliyor.

3. FRANKIE İSTANBUL - THE SOFA HOTEL





Manzarası, şıklığı ve konumuyla öne çıkan ve yemek yerken canlı müzik dinleyebileceğiniz restoranlardan olan Frankie, yemek sonrası eşsiz terasında manzaraya karşı lezzetli kokteyller yudumlamak için de ideal. Çıtır karidesli salata ve dana yanağı ravioli restoranın spesiyallerinin başında geliyor.

4. MİKLA - THA MARMARA PERA HOTEL





Eşsiz konumu ve harikulade manzarasıyla öne çıkan Mikla, lüks ve şık bir akşam yemeği yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Mehmet Gürs'ün şefliğini yaptığı restoranda fiks menü sistemi var ve menü başlangıç, ana yemek ve tatlı olarak üç kısımdan oluşuyor. Sunum ve servis kalitesiyle öne çıkan mekanda kurutulmuş et ve ahtapotun yanında manda yoğurdundan yapılan tatlısı damakları çatlatacak cinsten. Ambiyansa uygun çalınan müzikler ve yemek sonrası terasta birşeyler içme imkanı da sunan restoran, kaliteli bir gece geçirmek isteyenlerin doğru tercihi.