Otlarını tadın: İzmir lezzetleri

Sahilleri, tarihi dokusu ile İzmir Türkiye'nin en popüler şehirlerinden birisi. İzmir'in kendine has yaşam tarzı içerisinde özel mutfağı önemli bir yer tutuyor. İzmir mutfağının lezzetlerinin neredeyse hepsi zeytinyağı ile taçlanıyor. Zeytinyağı ile taçlanan lezzetler arasında da İzmir'e has otlar ön plana çıkıyor.

Ege Denizi'ne kıyısı olan diğer yerler ile ortak çok fazla özelliğe sahip İzmir. Giritlilerin "Keçinin yediği her ot yenir" sözü ile özetlenebilecek yemek kültürü de ortak değerler içerisinde en önemlilerden. Bu otların bazılarının yemeği yapılıyor; bazılarının ise salatası... Büyük çoğunluğu çiğ şekilde de tüketiliyor. Bu otların birçoğu sadece İzmir'de yetişiyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde bilinmiyor. Öyle ki İzmirliler de bu ayrıcalığın kıymetini çok iyi biliyor ve bu lezzetleri sofralarından eksik etmiyorlar.

1. DENİZ BÖRÜLCESİ

Keçinin yemediği, daha doğrusu yiyemediği bir ot deniz börülcesi. Çünkü denizde yetişiyor. Mevsiminde toplanan deniz börülceleri haşlanarak salata şeklinde tüketiliyor. Zeytinyağı, limon ve sarımsak ile zenginleştiriliyor. Sıklıkla meze olarak balığın yanında yenen deniz börülcesi İzmir'in otları içerisinde en çok bilinenlerden.

2. ŞEVKETİBOSTAN

Haşlanarak salatası, kuzu eti ile yemeği ya da yumurta ile aperatifi yapılan şevketibostan akkız ya da mübarekdikeni isimleri ile de biliniyor.

3. ARAPSAÇI

Yapılış şekli açısından şevketibostana benzeyen arapsaçı, ilk defa görenler tarafından dereotu sanılabilir. Anason kokusu taşıyan arapsaçı, özellikle yaz aylarında sıklıkla tüketilen otların başında geliyor.

4. RADİKA

Hindiba ya da tatlı hindiba olarak da bilinir. Türkiye'nin diğer bölgelerinde adı bilinmesine rağmen pek tüketilmez. İzmir'de ise salatası yapılarak bir meze şeklinde oldukça sık tüketilen lezzetlerden.

5. SİRKEN

Tek başına yemeği yapılabilen sirken, salatası yapılarak da tüketiliyor. Bunların yanı sıra mücveri, böreği ve yumurtalısı da yapılıyor. Çok çeşitli şekillerde tüketilebilmesine karşın sirkeni çiğ olarak tüketenlerin sayısı da hayli fazla.

6. KENGER

Kişi İzmirli değilse bu otun kesinlikle yenmeyeceğini düşünür. Çünkü dikenli bir ottur kenger. Yemeği ya da salatası yapılmaz, turşusu kurulur. Turşusunun yapımında ise gövdesi kullanılır. Köklerinden de sakız yapıldığı bilinse de çok yaygın tüketilmez.

7. HODAN

Dışarıdan bakıldığında dikenli ve mavi hoş bir bitkidir. Ancak hodanın böreği yapıldığında kesinlikle daha hoş olur. İzmirliler tarafından da bu şekilde daha çok tüketilir.