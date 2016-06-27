Nişantaşı'nda ayrı bir dünya: Topağacı
Nişantaşı'nın yeni buluşma noktası olarak kabul edilen Topağacı her geçen gün çehre değiştiriyor. Bazı mekanlarsa dolup dolup taşıyor.
Karaköy en popüler semt unvanını Topağacı'na kaptırdı. Öyle ki Topağacı'nda açılan mekanların ardı arkası kesilmiyor. Abdi İpekçi'nin klasik mekanlarla dolu olması, Atiye Sokak'ın ise beklenen ilgiyi görmemesi sonucu Nişantaşı son zamanlarda eski popülerliğini kaybetmişti. Son zamanlarda sırasıyla açılan trend mekanlar ise Topağacı'nın çehresini bir anda değiştirdi ve tüm bakışları o yöne çevirdi.
Topağacı Karaköy'ün cool ve bohem havasını aratmayan kafe ve restoranlarla dolu. Nişantaşı'nın havalı atmosferine inat daha mahalleli bir atmosfer yaratan kafeler kendine özgü dekorasyonlarıyla mahalle sakinlerinin, gençlerin ve şehri keşfetmek isteyen yabancıların radarına girmiş durumda. Özellikle tasarımcı ve hipsterlerin akın ettiği mekanlar akşam saatlerinde iyice kalabalıklaşıyor.
İŞTE TOPAĞACI CİVARINDAKİ EN İYİ KAFE VE RESTORANLAR:
1. KOZMONOT PUB
Konsepti uzay olan pub bar Kozmonot, özgün dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Uzay temalarının yer aldığı grafittiler ve objelerle kendinizi bir uzay üssünde gibi hissedebilirsiniz. Pub ruhuna özgü sandviç ve burger çeşitlerine farklı bira çeşitleri eşlik ediyor.
2. AR-RUHA RESTAURANT
Urfa yemeklerinin servis edildiği Ar-ruha, mahallenin otantik kebap ve lahmacun restoranı. Urfa mutfağının yerel tatlarını özgün sunumlarla buluşturan mekan Ahmet Fetgari Sokak'ta yer alıyor.
3. DIVINE BRASSERIE & JAZZ CLUB
Mahalle restoranın hemen yanında yer alan Divine, hoş ve zarif bir dekorasyona sahip. Et ve tavuk ağırlıklı bir menüye sahip olan iki katlı mekanda, jazz müzik eşliğinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
4. DOĞAYA DÖNÜŞ
Kafe ve restoran ağırlıklı semtte ev yemekleri ve zeytinyağlı çeşitler sunan Doğaya Dönüş, civarda lezzetli ev yemek arayışında olan beyaz yakalıların imdadına yetişiyor. Öğle saatlerinde oldukça kalabalık olan mekan, ara saatlerde nispeten daha tenha.
5. BURGERHOOD
Mahallenn leziz burgercisi Burgerhood, özel turşuları ve ev yapımı sosları ile hamburger meraklılarını kendine çekiyor. Hacı Emin Efendi Sokak'ta yer alan mekan modern bir dekorasyona sahip.
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