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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.06.2016 - 10:20, Son Güncelleme:

Nişantaşı'nda ayrı bir dünya: Topağacı

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Nişantaşı'nda ayrı bir dünya: Topağacı

Nişantaşı'nın yeni buluşma noktası olarak kabul edilen Topağacı her geçen gün çehre değiştiriyor. Bazı mekanlarsa dolup dolup taşıyor.

Karaköy en popüler semt unvanını Topağacı'na kaptırdı. Öyle ki Topağacı'nda açılan mekanların ardı arkası kesilmiyor. Abdi İpekçi'nin klasik mekanlarla dolu olması, Atiye Sokak'ın ise beklenen ilgiyi görmemesi sonucu Nişantaşı son zamanlarda eski popülerliğini kaybetmişti. Son zamanlarda sırasıyla açılan trend mekanlar ise Topağacı'nın çehresini bir anda değiştirdi ve tüm bakışları o yöne çevirdi.

Topağacı Karaköy'ün cool ve bohem havasını aratmayan kafe ve restoranlarla dolu. Nişantaşı'nın havalı atmosferine inat daha mahalleli bir atmosfer yaratan kafeler kendine özgü dekorasyonlarıyla mahalle sakinlerinin, gençlerin ve şehri keşfetmek isteyen yabancıların radarına girmiş durumda. Özellikle tasarımcı ve hipsterlerin akın ettiği mekanlar akşam saatlerinde iyice kalabalıklaşıyor.

İŞTE TOPAĞACI CİVARINDAKİ EN İYİ KAFE VE RESTORANLAR:

1. KOZMONOT PUB

Nişantaşında ayrı bir dünya: Topağacı

Konsepti uzay olan pub bar Kozmonot, özgün dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Uzay temalarının yer aldığı grafittiler ve objelerle kendinizi bir uzay üssünde gibi hissedebilirsiniz. Pub ruhuna özgü sandviç ve burger çeşitlerine farklı bira çeşitleri eşlik ediyor.

2. AR-RUHA RESTAURANT

Nişantaşında ayrı bir dünya: Topağacı

Urfa yemeklerinin servis edildiği Ar-ruha, mahallenin otantik kebap ve lahmacun restoranı. Urfa mutfağının yerel tatlarını özgün sunumlarla buluşturan mekan Ahmet Fetgari Sokak'ta yer alıyor.

 

 

3. DIVINE BRASSERIE & JAZZ CLUB

Nişantaşında ayrı bir dünya: Topağacı

Mahalle restoranın hemen yanında yer alan Divine, hoş ve zarif bir dekorasyona sahip. Et ve tavuk ağırlıklı bir menüye sahip olan iki katlı mekanda, jazz müzik eşliğinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

4. DOĞAYA DÖNÜŞ

Nişantaşında ayrı bir dünya: Topağacı

Kafe ve restoran ağırlıklı semtte ev yemekleri ve zeytinyağlı çeşitler sunan Doğaya Dönüş, civarda lezzetli ev yemek arayışında olan beyaz yakalıların imdadına yetişiyor. Öğle saatlerinde oldukça kalabalık olan mekan, ara saatlerde nispeten daha tenha.

 5. BURGERHOOD

Nişantaşında ayrı bir dünya: Topağacı

Mahallenn leziz burgercisi Burgerhood, özel turşuları ve ev yapımı sosları ile hamburger meraklılarını kendine çekiyor. Hacı Emin Efendi Sokak'ta yer alan mekan modern bir dekorasyona sahip.

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