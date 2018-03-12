Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 5 adres

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Lezizz Yemek Kültürü
Kaynak: Doğan Burda
12.03.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 5 adres

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Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 5 adres

Cupcake gibi bir lezzeti damak tadımızla buluşturan herkese teşekkürü borç biliriz. Bizim hamur işi ve tatlılarımızın yanına eklenmesiyle birlikte harika alternatifler haline gelen cupcake’lerin en iyi adreslerine birlikte bakalım o halde.

İstanbul Cupcake Factory

Anne-oğul ortaklığı olan İstanbul Cupcake Factory, gittikçe daha büyük bir kitleye hizmet vermeye başlamış. Bankacı bir anne ve mühendis oğlunun ABD’de başlayan hikâyesi şimdi Türk damak tadına uygun cupcake’ler yapmak amacıyla İstanbul’a taşınmış durumda.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 5 adres

Yummy Cupcakes

Türkiye’nin ilk cupcake markası olan Yummy Cupcakes aslında Los Angeles menşeili bir marka. Menüsünde hiç abartısız yüzlerce cupcake çeşidi bulunan marka, doğum günlerinden düğünlere istediğiniz her türlü cupcake’i en lezzetli haliyle damağınıza getiriyor.

Happy Cookie Day

Nişantaşı’nda bulunan şirin mi şirin Happy Cookie Day’in cupcake’leri de çok tatlı. Kurucusu Didem Akben işe aslında hobi olarak başlamış ancak daha sonra her yerden sipariş yağmaya başlayınca dükkânı açmış. Dükkânda ayrıca kurabiye ve cupcake workshop’ları da veriyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 5 adres

175 Derece Cupcake Bar

Etiler’de hizmet veren 175 Derece Cupcake Bar, adını cupcake’leri 175 derecede pişirmelerinden alıyor. En doğal ve taze malzemelerin kullanıldığı cupcake’leri dükkânda yiyebilir ya da eve sipariş verebilirsiniz. Özellikle Tuxedo, Lemon Cream, Elvis, The Dark Side buranın en sevilen lezzetleri arasında bulunuyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 5 adres

Mrs. Cupcake

Yaklaşık 5 yıldır lezzetli cupcake’leriyle damaklarımızı şenlendiren Mrs. Cupcake oldukça ilginç bir başka seçenekle sizi karşılıyor: Cupshake! Dükkânın sahibi Şirin Hanım’ın “cupcake’in serin bir içeceğe dönüşmüş hali” diye tanımladığı bu içecekler en az cupcake’ler kadar güzel.

CUPCAKE'İ SEVEN BUNU DA SEVDİ: DUBLE ÇİKOLATALI MUFFIN

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