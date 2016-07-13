Mezeleriyle parmak ısırtan restoranlar
Olmazsa olmaz lezzetlerden biri de mezelerdir. İşte bağımlılık yapan birbirinden ünlü meze restoranları...
Türk mutfağında farklı bir yeri olan meze kültürü hem balık sofralarında hem de tek başına yenebilen spesiyallerden oluşuyor. Yemek öncesi açlığı bastırmak için tercih edilen mezeler, bugün işin ustası restoranların lezzetli sunumlarıyla ana yemek muamelesi görmeye başladı. Şehrin farklı yerlerinde sadece meze tabağı sipariş ederek değişik tatlar keşfedenlerin sayısı hiç de az değil. Meze konusunda uzmanlaşmış restoranlarda meze seçmek ve yemek apayrı bir zevk. İşte İstanbul'daki en iyi meze restoranları:
1. ELEOS BEYOĞLU
Hidivyal Palas'ta bulunan Eleos, şehirde mezeleriyle nam salmış bir restoran. Rum meyhane kültürünün en iyi örneklerini bulacağınız mekanda ahtapot kavurma, soyalı uskumru, güveçte feta ve kuşkonmazla yapılmış somon sarma restoranın en meşhur mezelerinden birkaçı. Mezelerden sonra enfes meyve tabağını denemeden mekandan ayrılmayın.
2. DUBLE MEZE BAR
Pera'da Donizetti Otel'in en üst katında yer alan mekan, muhteşem bir İstanbul manzarasına sahip. Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'dan lezzetler bulabileceğiniz restoranda, kumpir deniz güveç, tahinli patlıcan, kokoreçli bruschetta ve hardallı levrek en özel spesiyallerden bazılarını oluşturuyor. Meze menüsü mevsime ve malzemelerin tazeliğine göre sürekli güncelleniyor.
3. SIDIKA MEZE RESTORANI
Beşiktaş'ın en eskilerinden Sıdıka Meze Restoran küçük ve salaş bir mekanda hizmet veriyor. Bütün mezeler günlük ve taze olarak servis ediliyor. Ege otlu salata, ayvalı karides güveç ve asma yapraklı levrek restoranın en sevilen mezelerinden. Mekan küçük olduğu için reservasyon yaptırmak şart.
4. JASH İSTANBUL
Ermenice'de "aş" anlamına gelen Jash, Cihangir'de, Pürtelaş Mahallesi'nde bulunuyor. Dekorasyonuyla sizi 60'lı yıllara götüren mekan adeta eski bir yalıyı andırıyor. Ermeni ve Osmanlı mutfağından tatlar sunan restoran ev sıcaklığında ortamıyla sevdiklerinizle hoşça vakit geçirmenizi sağlıyor. Klasik tatların yanında veganları da düşünen tariflere menüsünde yer veren Jash, topik, lakerda ve tarama meze tabaklarında iddiasını ortaya koyuyor.
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