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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
13.07.2016 - 14:52, Son Güncelleme:

Mezeleriyle parmak ısırtan restoranlar

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Mezeleriyle parmak ısırtan restoranlar

Olmazsa olmaz lezzetlerden biri de mezelerdir. İşte bağımlılık yapan birbirinden ünlü meze restoranları...

Türk mutfağında farklı bir yeri olan meze kültürü hem balık sofralarında hem de tek başına yenebilen spesiyallerden oluşuyor. Yemek öncesi açlığı bastırmak için tercih edilen mezeler, bugün işin ustası restoranların lezzetli sunumlarıyla ana yemek muamelesi görmeye başladı. Şehrin farklı yerlerinde sadece meze tabağı sipariş ederek değişik tatlar keşfedenlerin sayısı hiç de az değil. Meze konusunda uzmanlaşmış restoranlarda meze seçmek ve yemek apayrı bir zevk. İşte İstanbul'daki en iyi meze restoranları:

1. ELEOS BEYOĞLU

Mezeleriyle parmak ısırtan restoranlar

Hidivyal Palas'ta bulunan Eleos, şehirde mezeleriyle nam salmış bir restoran. Rum meyhane kültürünün en iyi örneklerini bulacağınız mekanda ahtapot kavurma, soyalı uskumru, güveçte feta ve kuşkonmazla yapılmış somon sarma restoranın en meşhur mezelerinden birkaçı. Mezelerden sonra enfes meyve tabağını denemeden mekandan ayrılmayın.

 

2. DUBLE MEZE BAR

Mezeleriyle parmak ısırtan restoranlar

Pera'da Donizetti Otel'in en üst katında yer alan mekan, muhteşem bir İstanbul manzarasına sahip. Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'dan lezzetler bulabileceğiniz restoranda, kumpir deniz güveç, tahinli patlıcan, kokoreçli bruschetta ve hardallı levrek en özel spesiyallerden bazılarını oluşturuyor. Meze menüsü mevsime ve malzemelerin tazeliğine göre sürekli güncelleniyor.

3. SIDIKA MEZE RESTORANI

Mezeleriyle parmak ısırtan restoranlar

Beşiktaş'ın en eskilerinden Sıdıka Meze Restoran küçük ve salaş bir mekanda hizmet veriyor. Bütün mezeler günlük ve taze olarak servis ediliyor. Ege otlu salata, ayvalı karides güveç ve asma yapraklı levrek restoranın en sevilen mezelerinden. Mekan küçük olduğu için reservasyon yaptırmak şart.

4. JASH İSTANBUL

Mezeleriyle parmak ısırtan restoranlar

Ermenice'de "aş" anlamına gelen Jash, Cihangir'de, Pürtelaş Mahallesi'nde bulunuyor. Dekorasyonuyla sizi 60'lı yıllara götüren mekan adeta eski bir yalıyı andırıyor. Ermeni ve Osmanlı mutfağından tatlar sunan restoran ev sıcaklığında ortamıyla sevdiklerinizle hoşça vakit geçirmenizi sağlıyor. Klasik tatların yanında veganları da düşünen tariflere menüsünde yer veren Jash, topik, lakerda ve tarama meze tabaklarında iddiasını ortaya koyuyor.

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