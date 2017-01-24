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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
24.01.2017 - 11:19, Son Güncelleme:

Meksika mutfağını tadabileceğiniz en iyi adresler

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Meksika mutfağını tadabileceğiniz en iyi adresler

Dünyanın en popüler mutfakları arasında yer alan Meksika mutfağı damak çatlatan lezzetlere ev sahipliği yapıyor. İşte bu mutfakla tanışmak isteyenlere restoran önerileri...

Quesadilla, taco, fajita, nacho... Meksika mutfağı dünyanın en ünlü ve en gözde mutfakları arasında yer alıyor. Damaklarınızda doyumsuz tatlar bırakacak Meksika mutfağının esintileri keşfetmek isteyenler için en iyi adresleri derledik.

1. Ranchero

Meksika mutfağının akla gelen ilk adreslerden biri Ranchero. Suadiye ve Nişantaşı'nda iki şubesi bulunan mekan Meksikalıların ellerinden sunulan lezzetlerle hayranlık uyandırıyor. Combo Jalisco, Taco, Burrito gibi yemekleri ile damaklarınızı şenlendirecek. Tatlı ve samimi ortamı ile bu mutfağı keyifle keşfedebilirsiniz.

Meksika mutfağını tadabileceğiniz en iyi adresler

2. Los Altos

Taksim'de yer alan Los Altos eşsiz Meksika mutfağı ile göz dolduruyor. Büyüleyici manzarası ise keyfinize keyif katmak için ideal. Alambre, Carnitas, Fritas Mexicano ve Taco'ları bağımlılık yaratacak. Hem lezzetleri hem de ortamı ile görülmeye değer.

3. Picante

Meksika ruhunu Asmalımescit'e taşıyan Picante Enchiladas, Taco Plates, Fajitas gibi menüleriyle doyumsuz bir lezzet sunuyor. Küçük ama sıcak ortamı ve güleryüzlü çalışanlarıyla denemeye değer.

4. Burrito Shop

Meksika mutfağının en iyi örneklerden bir diğeri de Burrito Shop, Ataşehir ve Caddebostan'da misafirlerini ağırlıyor. California Pollo, Pollo Asada, Carne Asada, Pollo Supremo Fries mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.

Meksika mutfağını tadabileceğiniz en iyi adresler

 

5. TacoFit

Beşiktaş'ta olan TacoFit küçük ama lezzet dolusu mutfağı ile büyük bir beğeni kazanıyor. Doyurucu porsiyonları ve nefis lezzet sunan Meksika yemekleri ile kalbinizi fethedecek.

6. Big Chefs

Şık mekan ve güzel ortamı ile dünya mutfağına yer veren Big Chef's fajitaları ile damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Başarılı ve hızlı servisi ile tam puan verebilirsiniz.

Meksika mutfağını tadabileceğiniz en iyi adresler

7. Don Pablo's Grill

Rumelihisarı'nda yer alan mekan Meksika mutfağının en vazgeçilmez lezzeti olan Burrito'su ile olay yaratıyor. Quesadilla'sı da harika bir tada sahip. Sıcakkanlı çalışanları ve konseptiyle hafta sonu arkadaşlarınızla Meksika mutfağına doyabilirsiniz.

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