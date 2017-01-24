Meksika mutfağını tadabileceğiniz en iyi adresler
Dünyanın en popüler mutfakları arasında yer alan Meksika mutfağı damak çatlatan lezzetlere ev sahipliği yapıyor. İşte bu mutfakla tanışmak isteyenlere restoran önerileri...
Quesadilla, taco, fajita, nacho... Meksika mutfağı dünyanın en ünlü ve en gözde mutfakları arasında yer alıyor. Damaklarınızda doyumsuz tatlar bırakacak Meksika mutfağının esintileri keşfetmek isteyenler için en iyi adresleri derledik.
1. Ranchero
Meksika mutfağının akla gelen ilk adreslerden biri Ranchero. Suadiye ve Nişantaşı'nda iki şubesi bulunan mekan Meksikalıların ellerinden sunulan lezzetlerle hayranlık uyandırıyor. Combo Jalisco, Taco, Burrito gibi yemekleri ile damaklarınızı şenlendirecek. Tatlı ve samimi ortamı ile bu mutfağı keyifle keşfedebilirsiniz.
2. Los Altos
Taksim'de yer alan Los Altos eşsiz Meksika mutfağı ile göz dolduruyor. Büyüleyici manzarası ise keyfinize keyif katmak için ideal. Alambre, Carnitas, Fritas Mexicano ve Taco'ları bağımlılık yaratacak. Hem lezzetleri hem de ortamı ile görülmeye değer.
3. Picante
Meksika ruhunu Asmalımescit'e taşıyan Picante Enchiladas, Taco Plates, Fajitas gibi menüleriyle doyumsuz bir lezzet sunuyor. Küçük ama sıcak ortamı ve güleryüzlü çalışanlarıyla denemeye değer.
4. Burrito Shop
Meksika mutfağının en iyi örneklerden bir diğeri de Burrito Shop, Ataşehir ve Caddebostan'da misafirlerini ağırlıyor. California Pollo, Pollo Asada, Carne Asada, Pollo Supremo Fries mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.
5. TacoFit
Beşiktaş'ta olan TacoFit küçük ama lezzet dolusu mutfağı ile büyük bir beğeni kazanıyor. Doyurucu porsiyonları ve nefis lezzet sunan Meksika yemekleri ile kalbinizi fethedecek.
6. Big Chefs
Şık mekan ve güzel ortamı ile dünya mutfağına yer veren Big Chef's fajitaları ile damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Başarılı ve hızlı servisi ile tam puan verebilirsiniz.
7. Don Pablo's Grill
Rumelihisarı'nda yer alan mekan Meksika mutfağının en vazgeçilmez lezzeti olan Burrito'su ile olay yaratıyor. Quesadilla'sı da harika bir tada sahip. Sıcakkanlı çalışanları ve konseptiyle hafta sonu arkadaşlarınızla Meksika mutfağına doyabilirsiniz.
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