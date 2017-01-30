Lezzetiyle nam salmış 6 ciğerci
Türk mutfağının enfes yemeklerinden ciğer, usta ellerden çıkınca vazgeçilmez bir lezzet haline geliyor. İşte lezzeti dillere destan ciğerciler...
Bol yeşilliği, mezeleri ve yanında incecik lavaşıyla ciğer Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri. İşin ehli yerlerde yenildiği zaman vazgeçilmez tatlardan biri haline geliyor. İşte lezzetiyle nam salmış en iyi 6 ciğerci...
1. Ciğerci Hulusi
Canınız ciğer yemek istediğinde gideceğiniz en doğru adreslerden biri olan Ciğerci Hulusi Kadıköy'de yer alıyor. Efsane lezzette ciğerleri, yeşillik ve mezeleriyle damakları şenlendiriyor. Akşam saatleri ve hafta sonu gittiğinizde uzun süre kapıda bekleyebilirsiniz ancak buna kesinlikle değer!
2. Ciğer Ricco
Renkli dekorasyonu ve samimi havasıyla sizi karşılayan Ciğer Ricco Bakırköy'de hizmet veriyor. Lezzetli ciğerlerinin yanı sıra güler yüzlü çalışanları ve hızlı servisi ile buraya tam puan verebilirsiniz.
3. Canım Ciğerim
Asmalımescit'te yer alan Canım Ciğerim mütevazı ortamıyla en sevilen ciğercilerden biri. Yemeye doyamayacağınız mis gibi ciğerlerinin yanında közlenmiş biber, yeşillik, ezme ve açık ayran ile güzel bir ziyafet sunuyor. Müdavimleri arasında birçok ünlü ismin yer aldığı mekanda ikinci porsiyonu bile isteyebilirsiniz!
4. Ciğerci Basri
Fatih'te yer alan Ciğerci Basri harika bir lezzet durağı. Yıllardır aynı kalitesini ve lezzetini sürdüren bu yer beklentilerinizin hepsini karşılıyor. Uygun fiyatı ve doyurucu porsiyonları ile buraya sık sık uğrayabilirsiniz.
5. Edirne Ciğercisi Naci Usta
Edirne ciğerinin lezzetini oraya gitmeden bulacağınız bu harika yer Beşiktaş'ta misafirlerini ağırlıyor. Muazzam lezzetli ciğerleri ile burası sizden on üzerinden on alabilir. Yanında verilen acı sosu ve harika sunumları ile vazgeçilmez mekanınız olabilir.
6. Ciğer Sarayı
Fatih'te yer alan Ciğer Sarayı bu güzel lezzeti hakkıyla yapan en iyi yerlerden biri. Şahane ciğerleri ve birbirinden güzel mezeleri ile hem gözünüzü hem de karnınızı doyuruyor. Yemeğin ardından ikram edilen menengiç kahvesini içmeden mekandan ayrılmayın.
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