Lezzetiyle nam salmış 6 ciğerci

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
30.01.2017 - 10:35, Son Güncelleme:

Lezzetiyle nam salmış 6 ciğerci

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Lezzetiyle nam salmış 6 ciğerci

Türk mutfağının enfes yemeklerinden ciğer, usta ellerden çıkınca vazgeçilmez bir lezzet haline geliyor. İşte lezzeti dillere destan ciğerciler...

Bol yeşilliği, mezeleri ve yanında incecik lavaşıyla ciğer Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri. İşin ehli yerlerde yenildiği zaman vazgeçilmez tatlardan biri haline geliyor. İşte lezzetiyle nam salmış en iyi 6 ciğerci...

1. Ciğerci Hulusi

Canınız ciğer yemek istediğinde gideceğiniz en doğru adreslerden biri olan Ciğerci Hulusi Kadıköy'de yer alıyor. Efsane lezzette ciğerleri, yeşillik ve mezeleriyle damakları şenlendiriyor. Akşam saatleri ve hafta sonu gittiğinizde uzun süre kapıda bekleyebilirsiniz ancak buna kesinlikle değer!

Lezzetiyle nam salmış 6 ciğerci

2. Ciğer Ricco

Renkli dekorasyonu ve samimi havasıyla sizi karşılayan Ciğer Ricco Bakırköy'de hizmet veriyor. Lezzetli ciğerlerinin yanı sıra güler yüzlü çalışanları ve hızlı servisi ile buraya tam puan verebilirsiniz.

3. Canım Ciğerim

Asmalımescit'te yer alan Canım Ciğerim mütevazı ortamıyla en sevilen ciğercilerden biri. Yemeye doyamayacağınız mis gibi ciğerlerinin yanında közlenmiş biber, yeşillik, ezme ve açık ayran ile güzel bir ziyafet sunuyor. Müdavimleri arasında birçok ünlü ismin yer aldığı mekanda ikinci porsiyonu bile isteyebilirsiniz!

Lezzetiyle nam salmış 6 ciğerci

4. Ciğerci Basri

Fatih'te yer alan Ciğerci Basri harika bir lezzet durağı. Yıllardır aynı kalitesini ve lezzetini sürdüren bu yer beklentilerinizin hepsini karşılıyor. Uygun fiyatı ve doyurucu porsiyonları ile buraya sık sık uğrayabilirsiniz.

5. Edirne Ciğercisi Naci Usta

Edirne ciğerinin lezzetini oraya gitmeden bulacağınız bu harika yer Beşiktaş'ta misafirlerini ağırlıyor. Muazzam lezzetli ciğerleri ile burası sizden on üzerinden on alabilir. Yanında verilen acı sosu ve harika sunumları ile vazgeçilmez mekanınız olabilir.

Lezzetiyle nam salmış 6 ciğerci

6. Ciğer Sarayı

Fatih'te yer alan Ciğer Sarayı bu güzel lezzeti hakkıyla yapan en iyi yerlerden biri. Şahane ciğerleri ve birbirinden güzel mezeleri ile hem gözünüzü hem de karnınızı doyuruyor. Yemeğin ardından ikram edilen menengiç kahvesini içmeden mekandan ayrılmayın.

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