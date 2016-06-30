Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

GÜNAYDIN





Etseverlerin uğrak noktası olan Günaydın Kebap - Etiler, kebaplarıyla olduğu kadar lahmacunuyla da sevilenler arasında. Lahmacun sevenler olarak, ister kendinize ala carte menüden lahmacun ağırlıklı bir kombinasyon oluşturabilir, isterseniz de içerisinde fındık lahmacunun da olduğu geniş iftar menüsünü deneyebilirsiniz.

HACIBAŞAR KEBAP

Kebap denince akla gelen ilk adreslerden olan Hacıbaşar’ın lahmacunu da en az kebabı kadar ünlü. Bu özel lezzeti siz de denemek isterseniz kendinize içerisinde bol lahmacun olan bir menü oluşturabilirsiniz.

HAMDİ RESTAURANT





Eminönü'nde 4 katlı binada senelerdir hizmet veren ve turistler kadar yerli müşteriler tarafından da çokça tercih edilen Hamdi’nin fıstıklı kebabı kadar lahmacunu da meşhur. Bu özel lezzeti denemek ve hatta kebapların da tadına bakmak isterseniz ala carte menüden seçim yapabilir ya da içinde lahmacunun da bulunduğu iftar menüsünü deneyebilirsiniz.

DEVELİ





Asrı aşkın süredir lezzetleriyle konuklarını mutlu etmeyi başaran ve kebap denilince akla gelen ilk adres olan Develi’nin lahmacununu denemiş miydiniz? Eğer bir lahmacun sever olarak halen denemediyseniz lezzet dolu bir deneyim yaşayabilir ya da içinde lahmacun da bulunan geniş iftar menüsünü tercih edebilirsiniz.

KAŞIBEYAZ BOSPHORUS





Baklava ve kebap çeşitleriyle yıllardır en sevilenler arasındaki yerini koruyan Kaşıbeyaz’ın Tarabya’daki görkemli şubesinde lezzetli lahmacunlar ve kebaplar deneyebilirsiniz. Ramazan süresi içerisinde giderseniz, içinde hem lahmacun hem de kebap çeşitleri bulunan geniş iftar menüsünü de deneyebilirsiniz.

TAHTASARAY





Levent bölgesinin sevilen kebapçılarından biri olan Tahtasaray’ın lezzetli lahmacunlarından denemek için ister iftar menüsünü alabilir, isterseniz de tercihinizi ala carte menüden yana kullanabilirsiniz.

ANTEBİ RESTAURANT





Acıbadem’de yer alan Antebi, İstanbul’un en iyi lahmacun yapan yerlerinden biri. Her ne kadar dışarıdan baktığınızda diğer restoranlara göre gösterişsiz görünse de lahmacun severler Antebi’ye bayılıyor. Sizin de Acıbadem’e yolunuz düşer de denemek isterseniz lezzetli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

GAZİANTEPLİ MEHMET USTA





Cerrahpaşa’da yer alan ve konuklarına kebap çeşitlerinin yanında lahmacunu kendilerine has sarımsaklı bir karışımla sunuyorlar.

ASİLLER KEBAP VE LAHMACUN SALONU





İncirli’de yer alan Asiller lahmacun severlerin uğrak noktalarından biri. İstanbul’un en iyi Antep lahmacununu yapan yerlerden biri.

HİZMET KARDEŞLER FIRINLI KASAP





Güngören’de yer alan ve hem kasap hem de restoran olarak hizmet veren mekan, küçük ve gösterişsiz olsa da İstanbul’un en iyi lahmacuncularından biri. Fiyat-performans oranı da oldukça yüksek.

zomato.com Tarafından hazırlanmıştır.