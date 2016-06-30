Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
30.06.2016 - 09:47, Son Güncelleme:

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

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Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Milli lezzetlerimizden olan ve neredeyse hepimizin her fırsatta yediği lahmacunu İstanbul’da en iyi yapan yerleri merak ediyorsanız; Zomato kullanıcılarının verdiği puanlarla hazırlanan İstanbul’un en sevilen 10 lahmacun mekanını listemizde bulabilirsiniz.

GÜNAYDIN

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Etseverlerin uğrak noktası olan Günaydın Kebap - Etiler, kebaplarıyla olduğu kadar lahmacunuyla da sevilenler arasında. Lahmacun sevenler olarak, ister kendinize ala carte menüden lahmacun ağırlıklı bir kombinasyon oluşturabilir, isterseniz de içerisinde fındık lahmacunun da olduğu geniş iftar menüsünü deneyebilirsiniz.

HACIBAŞAR KEBAP

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Kebap denince akla gelen ilk adreslerden olan Hacıbaşar’ın lahmacunu da en az kebabı kadar ünlü. Bu özel lezzeti siz de denemek isterseniz kendinize içerisinde bol lahmacun olan bir menü oluşturabilirsiniz.

HAMDİ RESTAURANT

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Eminönü'nde 4 katlı binada senelerdir hizmet veren ve turistler kadar yerli müşteriler tarafından da çokça tercih edilen Hamdi’nin fıstıklı kebabı kadar lahmacunu da meşhur. Bu özel lezzeti denemek ve hatta kebapların da tadına bakmak isterseniz ala carte menüden seçim yapabilir ya da içinde lahmacunun da bulunduğu iftar menüsünü deneyebilirsiniz.

DEVELİ

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Asrı aşkın süredir lezzetleriyle konuklarını mutlu etmeyi başaran ve kebap denilince akla gelen ilk adres olan Develi’nin lahmacununu denemiş miydiniz? Eğer bir lahmacun sever olarak halen denemediyseniz lezzet dolu bir deneyim yaşayabilir ya da içinde lahmacun da bulunan geniş iftar menüsünü tercih edebilirsiniz.

KAŞIBEYAZ BOSPHORUS

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Baklava ve kebap çeşitleriyle yıllardır en sevilenler arasındaki yerini koruyan Kaşıbeyaz’ın Tarabya’daki görkemli şubesinde lezzetli lahmacunlar ve kebaplar deneyebilirsiniz. Ramazan süresi içerisinde giderseniz, içinde hem lahmacun hem de kebap çeşitleri bulunan geniş iftar menüsünü de deneyebilirsiniz.

TAHTASARAY

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Levent bölgesinin sevilen kebapçılarından biri olan Tahtasaray’ın lezzetli lahmacunlarından denemek için ister iftar menüsünü alabilir, isterseniz de tercihinizi ala carte menüden yana kullanabilirsiniz.

ANTEBİ RESTAURANT

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Acıbadem’de yer alan Antebi, İstanbul’un en iyi lahmacun yapan yerlerinden biri. Her ne kadar dışarıdan baktığınızda diğer restoranlara göre gösterişsiz görünse de lahmacun severler Antebi’ye bayılıyor. Sizin de Acıbadem’e yolunuz düşer de denemek isterseniz lezzetli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

GAZİANTEPLİ MEHMET USTA

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Cerrahpaşa’da yer alan ve konuklarına kebap çeşitlerinin yanında lahmacunu kendilerine has sarımsaklı bir karışımla sunuyorlar.

ASİLLER KEBAP VE LAHMACUN SALONU

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

İncirli’de yer alan Asiller lahmacun severlerin uğrak noktalarından biri. İstanbul’un en iyi Antep lahmacununu yapan yerlerden biri.

HİZMET KARDEŞLER FIRINLI KASAP

Lahmacunsuz yapamayanlara özel 10 iftar önerisi

Güngören’de yer alan ve hem kasap hem de restoran olarak hizmet veren mekan, küçük ve gösterişsiz olsa da İstanbul’un en iyi lahmacuncularından biri. Fiyat-performans oranı da oldukça yüksek.

zomato.com Tarafından hazırlanmıştır.

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