Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriKebapseverlere özel 10 iftar önerisi
GeriLezizz Yemek Kültürü Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
07.06.2016 - 10:45, Son Güncelleme:

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Ramazan'da da kebaptan vazgeçmeyenlere özel olarak, Zomato'da yer alan yüzlerce kebapçı arasından en iyi 10 tanesini sizler için derledik!

HACIBAŞAR KEBAP

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Yarım asırdan fazla süredir kebaplarının lezzetiyle kulaktan kulağa geçerek ününe ün katan Hacıbaşar, Ramazan için hazırladığı özel iftar menüsüyle de kebapseverleri mutlu edecek. Hacıbaşar'ın menüsü adına yakışır şekilde çorba, içli köfte, perde pilavı gibi lezzetlerle başlayan ve ızgara tabağıyla devam edip, tatlıyla son buluyor. 

ÇANAK KEBAP & KATMER

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Güler yüzlü hizmeti ve lezzetli yemekleriyle Ramazan'da da sevenlerini mutlu etmeye devam eden Çanak Kebap, geniş iftar menüsünde konuklarına; tulum peyniri ve tereyağından içli köfte ve keşkeğe, Adana kebaptan baklava ve sütlü tatlı çeşitlerine kadar birçok seçenek sunuyor.

GÜNAYDIN

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Etlerinin kalitesiyle bildiğimiz Günaydın, kebap restoranıyla da kebapseverleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Mekanın Ramazan'a özel olarak hazırladığı menü ise; kuru patlıcan dolmasından haşlama içli köfteye, fındık lahmacundan kebap ve döner çeşitlerine kadar pek çok lezzeti içeriyor. 

NİŞANTAŞI BAŞKÖŞE

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Mini bir serpme kahvaltı kadar geniş hazırlanmış iftariyeliklerle başlayan ve çiğköfteden fındık lahmacuna, kebap çeşitlerinden güllaca kadar birçok çeşidi bir arada bulunduruyor. 

HAMDİ RESTAURANT

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Eminönündeki 4 katlı restoranına geçtiğimiz yıllarda farklı lokasyonlardaki şubelerini de ekleyen Hamdi Restoran'ı fıstıklı kebabının lezzetiyle bilenler bilir. Ramazan'da da konuklarını kebap çeşitleriyle memnun etmeye devam edecek olan mekanda; iftariyelik çeşitlerinden mezelere, içli köfteden fıstıklı kebaba kadar birçok seçeneğin bulunduğu geniş bir menü sunulacak. 

MUAZZEZ ERSOY & ŞENOL KOLCUOĞLU

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Metrelik kebap deyince İstanbul'da akla ilk gelen mekan olan Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu, Ramazan ayı boyunca içerisinde metrelik kebap ve daha pek çok lezzetin bulunduğu özel menüsünü konuklarına sunuyor.

ALİ OCAKBAŞI

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Ocakbaşı sevenlerin İstanbul'daki uğrak noktası olan Ali Ocakbaşı, Ramazan'a özel olarak hazırladığı menüyle bir ay boyunca hizmet vermeye devam edecek. Çöp şişten şaşlığa, meşhur lezzeti Ali kebaptan peynirli dondurmalı irmik helvasına kadar birçok lezzet sunuluyor.

NEZİH KEBAP & YUVALAMA

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Uzun yıllardır kalitesinden hiç ödün vermeden yoluna devam eden ve kebap düşkünleri tarafından oldukça sevilen Nezih Kebap'ın Ramazan için hazırladığı özel menü göz dolduran cinsten. Antep usulü su böreğinden içli köfteye kadar birçok çeşit bulunuyor.

DEVELİ

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Kebapseverler için yeri başka olan Develi, iftarda da sevenlerini mutlu etmeye devam edecek. Mekanın; kuzu tandırdan Antep usulü patlıcan dolmaya, kebaptan kaymaklı incir tatlısına kadar pek çok lezzet bir arada.

KAŞIBEYAZ BOSPHORUS

Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi

Yeniköy'de muhteşem manzarası ve görkemlı yapısıyla hizmet vermeye devam eden Kaşıbeyaz'ın, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menü ise göz dolduran cinsten! Fındık lahmacun ve içli köfteyle başlayıp, et ve kebap çeşitleriyle devam edebilirsiniz.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"