Kebapseverlere özel 10 iftar önerisi
Ramazan'da da kebaptan vazgeçmeyenlere özel olarak, Zomato'da yer alan yüzlerce kebapçı arasından en iyi 10 tanesini sizler için derledik!
HACIBAŞAR KEBAP
Yarım asırdan fazla süredir kebaplarının lezzetiyle kulaktan kulağa geçerek ününe ün katan Hacıbaşar, Ramazan için hazırladığı özel iftar menüsüyle de kebapseverleri mutlu edecek. Hacıbaşar'ın menüsü adına yakışır şekilde çorba, içli köfte, perde pilavı gibi lezzetlerle başlayan ve ızgara tabağıyla devam edip, tatlıyla son buluyor.
ÇANAK KEBAP & KATMER
Güler yüzlü hizmeti ve lezzetli yemekleriyle Ramazan'da da sevenlerini mutlu etmeye devam eden Çanak Kebap, geniş iftar menüsünde konuklarına; tulum peyniri ve tereyağından içli köfte ve keşkeğe, Adana kebaptan baklava ve sütlü tatlı çeşitlerine kadar birçok seçenek sunuyor.
GÜNAYDIN
Etlerinin kalitesiyle bildiğimiz Günaydın, kebap restoranıyla da kebapseverleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Mekanın Ramazan'a özel olarak hazırladığı menü ise; kuru patlıcan dolmasından haşlama içli köfteye, fındık lahmacundan kebap ve döner çeşitlerine kadar pek çok lezzeti içeriyor.
NİŞANTAŞI BAŞKÖŞE
Mini bir serpme kahvaltı kadar geniş hazırlanmış iftariyeliklerle başlayan ve çiğköfteden fındık lahmacuna, kebap çeşitlerinden güllaca kadar birçok çeşidi bir arada bulunduruyor.
HAMDİ RESTAURANT
Eminönündeki 4 katlı restoranına geçtiğimiz yıllarda farklı lokasyonlardaki şubelerini de ekleyen Hamdi Restoran'ı fıstıklı kebabının lezzetiyle bilenler bilir. Ramazan'da da konuklarını kebap çeşitleriyle memnun etmeye devam edecek olan mekanda; iftariyelik çeşitlerinden mezelere, içli köfteden fıstıklı kebaba kadar birçok seçeneğin bulunduğu geniş bir menü sunulacak.
MUAZZEZ ERSOY & ŞENOL KOLCUOĞLU
Metrelik kebap deyince İstanbul'da akla ilk gelen mekan olan Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu, Ramazan ayı boyunca içerisinde metrelik kebap ve daha pek çok lezzetin bulunduğu özel menüsünü konuklarına sunuyor.
ALİ OCAKBAŞI
Ocakbaşı sevenlerin İstanbul'daki uğrak noktası olan Ali Ocakbaşı, Ramazan'a özel olarak hazırladığı menüyle bir ay boyunca hizmet vermeye devam edecek. Çöp şişten şaşlığa, meşhur lezzeti Ali kebaptan peynirli dondurmalı irmik helvasına kadar birçok lezzet sunuluyor.
NEZİH KEBAP & YUVALAMA
Uzun yıllardır kalitesinden hiç ödün vermeden yoluna devam eden ve kebap düşkünleri tarafından oldukça sevilen Nezih Kebap'ın Ramazan için hazırladığı özel menü göz dolduran cinsten. Antep usulü su böreğinden içli köfteye kadar birçok çeşit bulunuyor.
DEVELİ
Kebapseverler için yeri başka olan Develi, iftarda da sevenlerini mutlu etmeye devam edecek. Mekanın; kuzu tandırdan Antep usulü patlıcan dolmaya, kebaptan kaymaklı incir tatlısına kadar pek çok lezzet bir arada.
KAŞIBEYAZ BOSPHORUS
Yeniköy'de muhteşem manzarası ve görkemlı yapısıyla hizmet vermeye devam eden Kaşıbeyaz'ın, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menü ise göz dolduran cinsten! Fındık lahmacun ve içli köfteyle başlayıp, et ve kebap çeşitleriyle devam edebilirsiniz.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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