Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
14.01.2017 - 15:03, Son Güncelleme:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

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Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Hiç şüphesiz Türk mutfağının zengin mutfaklar arasında yer almasının en büyük nedenlerinden biri, Karadeniz’in dillere destan yemekleriyle kültürümüze kattığı lezzetler. Peki bu lezzetleri tatmak için illa ufak bir Karadeniz turuna mı çıkmamız lazım dersiniz? Tabii ki hayır! İşte karşınızda İstanbul’un en iyi Karadeniz mutfağı temsilcisi restoranları.

Cemilusta Akçaabat Köftecisi:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Maltepe’de hizmet veren ve menüsünde etli lahana sarmasından nefis köy tereyağlı mercimek çorbasına, Akçaabat köfteden turşu kavurmaya kadar pek çok Karadeniz lezzetini barıntıdan Cemil Usta, İstanbul’un en popülerlerinden biri.

Çömlek Kurufasulye:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Çamlıca’da, İstanbul’u ayaklarınızın altına serecek manzarası ve ferah alanıyla hizmet veren Çömlek, güveçte etli kuru fasulyesiyle ünlü. Mekan menüsünde Laz böreğinden hamsili pilava, muhlamadan kara lahana çorbasına kadar birçok Karadeniz yemeğini bulunduruyor.

Anzer Sofrası:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Kahvaltı sizin için vazgeçilmez bir öğünse ve özellikle yöresel kahvaltıları deneyimlemeyi seviyorsanız, Anzer Sofrası’nda eşsiz bir Karadeniz kahvaltısı bulacağınızı unutmayın! Muhlamadan Rize kavurmasına kadar pek çok lezzeti bulunduran kahvaltı sofralarıyla beraber, ispir kuru fasulye ve etli lahana sarması gibi özel lezzetleri de bulabilirsiniz.

Klemuri:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Beyoğlu’nda hizmet veren ve yemekleriyle olduğu kadar konseptiyle de beğenilen Klemuri de İstanbul’un popüler Karadenizlilerinden biri. Laz böreği, silor, muhlama gibi Karadeniz yöresinin en lezzetlilerini menüsünde bulunduruyor.

Lazİstanbul:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Kadıköy’de hizmet veren ve geniş menüsünde Karadeniz mutfağının hemen hemen tüm lezzetlerini sunan Laz İstanbul’un en meşhur lezzeti, kuru fasulye ve pilav. Ayrıca Karadeniz pidesi çeşitlerinin de pek çoğunu bulabilirsiniz.

Nalia:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Bağcılar'da oldukça geniş bir alana konuşlanmış olan Nalia, İstanbul’un en çok tercih edilen Karadeniz restoranlarından biri. Mekan hem hizmet kalitesi hem de geniş menüsü ve lezzetli yemekleriyle seviliyor.

Hayvore:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Taksim’in ara sokaklarından birinde olmasına rağmen özellikle öğle saatlerinde tıka basa dolu olan Hayvore’nin müdavimi çok! Karadeniz mutfağının birçok lezzetini menüsünde barındıran mekanda geniş bir pide menüsü de bulunuyor.

Çay Tarlası Cafe:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Moda’da küçük ve salaş bir dükkanda hizmet veren Çay Tarlası, Karadeniz kahvaltısı için ideal adreslerden biri. Mekan menüsünde muhlama, laz böreği ve minci tavalama gibi özel lezzetleri barındırıyor.

Karpi:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Beylerbeyi’nde hizmet veren Karpi, Karadeniz mutfağı hayranlarının muhakkak listesine eklemesi gereken mekanlardan biri. Mekan menüsünde Akçaabat köftesinden muhlamaya, Karadeniz pide çeşitlerinden kara lahana sarmasına kadar birçok lezzeti barındırıyor.

Fasuli Lokantaları:

Karadeniz mutfağının en iyi 10 temsilcisi

Karaköy’de geniş bir mekanda hizmet veren ve Karadeniz usulü kuru fasulyesiyle sevilen Fasuli’nin oldukça geniş bir menüsü var. Hemşin muhlamadan kara lahana sarmasına, turşu kavurmadan hamsi pilavına kadar pek çok lezzeti burada bulabilirsiniz.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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