Kahvaltı günün en önemlisi
Yaptığımız kahvaltı ile günümüzün enerjisi arasında bir bağ var. Kahvaltıda aldığımız enerji tüm bir günümüze yansıyor!
Kültür olarak ülkemizin hangi yöresine giderseniz gidin, kahvaltıya özel bir önem verildiğini gözlemlersiniz. Mutlaka yumurtadan bala, çeşit çeşit peynirlerden hamur işlerine kadar kültürümüzde birçok kahvaltılık lezzet bulunuyor.
Bu kadar çok çeşide ve uzun uzun kahvaltıya her zaman vakit bulamıyoruz ya da bazen farklı tatlar denemek, farklı kültürlerin kahvaltılarını yapmak ve yeni lezzetler keşfetmek istiyoruz. Örneğin; kruvasan - kahve ikilisi veya farklı mısır gevrekleri… Krepler ve pankekler de bu gözde kahvaltılıkların başında geliyor. Özellikle de çikolatalıysa…
İşte farklı bir kahvaltı ile yeni lezzetler keşfetmek isteyenler için mini bir mekan listesi:
THE CREPE ESCAPE - BAĞDAT CADDESİ
OD46 - KADIKÖY
NAR DÜKKAN - KARAKÖY
AGAPIA - KADIKÖY
gerekeniyap.com Tarafından hazırlanmıştır.
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