İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.02.2017 - 10:11, Son Güncelleme:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

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İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

Yüz yılı aşkın süredir hizmet vererek geleneksellikten gelen lezzetlerini müşterilerine sunan ve hem turistlerin hem de İstanbulluların en beğendiği asırlık restoranları sizin için derledik. Biz en popüler olan 10 restoranı yazdık ama siz devamını merak eder de İstanbul’un tüm asırlık restoranlarını bir arada görmek isterseniz Zomato’nun derlemeler bölümünde bulabilirsiniz. İşte karşınızda İstanbul’un en popüler 9 koca çınarı!

Tarihi Vefa Bozacısı:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

Bilinen en eski Türk içeceği olan boza, hayranı en bol içeceklerimizden biri. Peki ansızın canınız çektiğinde kendinizi nerede buluyorsunuz diye sorsak? Kabul, son yıllarda Tarihi Vefa Bozası market raflarında bile yerini aldı ama en keyiflisi Unkapanı’na gidip o güzelim ahşap tarihi dükkanda boza içmek!

Ali Muhiddin Hacı Bekir:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

1777 yılından beri hizmet veren ve asırlık tadından hiçbir şey eksiltmeyen Ali Muhiddin Hacı Bekir, birçoğumuzun çocukluk rüyalarını süsleyen şekerlerle dolu bir dükkan. Renk renk akide şekerlerini özlediyseniz küçük bir Eminönü turu yaparak buraya uğrayabilir, paketlenmiş olan şekerlemelerden de evinize alabilirsiniz.

Tarihi Sultanahmet Köftecisi:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

Şimdilerde turistlerin gözdesi gibi gözükse de halen birçoğumuzun köfte deyince aklına gelen ilk adres olan Tarihi Sultanahmet Köftecisi, tabiri caizse vızır vızır işlese de tadından hiçbir şey eksiltmemiş asırlık mekanlardan biri.

Hacı Abdullah:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

Senelerdir Taksim’de hizmet veren ve sadece dekorasyonuyla bile asırlık tadını misafirlerine hissettiren Hacı Abdullah’ta çeşit çeşit turşular, geleneksel tatlılar ve Türk-Osmanlı mutfağına ait lezzetli ev yemekleri bulabilirsiniz. 

Tarihi Pano Şaraphanesi:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

1898 yılından beri hizmet veren ve şarap mahzenini andıran dekorasyonuyla misafirlerini romantik bir havaya sokan Tarihi Pano Şaraphanesi; nostaljik dokusunun yanında çeşit çeşit mezeler, birbirinden lezzetli ara sıcaklar ve ana yemekler bulabileceğiniz zengin menülü bir restoran. 

Meşhur Filibe Köftecisi:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

1893 yılından beri hizmet eren Filibe Köftecisi, köfte tutkunlarının senelerdir en beğendikleri arasında yer alıyor. Kendine has tarzıyla, özel bir tarifle pişirilen köfteler ve yanında gelen piyazdan üst üste 5 porsiyon yiyeni gördük. Bakalım sizin rekorunuz kaç olacak… 

 

Hafız Mustafa:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

1864 yılından beri hizmet veren Hafız Mustafa’ya Sirkeci’ye gidip de uğramamak imkansız. Zira, özellikle tatlı düşkünlerinin vitrindeki birbirinden lezzetli rengarenk muhallebiler ve baklava çeşitlerini görünce dayanabilmesi imkansız! 

Cemilzade:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

Babadan oğula, dededen toruna geleneğiyle bugünlere kadar lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden gelmiş başarılı markalardan biri de Cemilzade. Lokum ve ezme çeşitleriyle her mevsimin gözdesi olan Cemilzade’nin en meşhur lezzetlerinden biri de tazecik kaymaklı lokumu. 

Balıkçı Sabahattin:

İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar

Fatih’te hizmet veren Balıkçı Sabahattin 100 yılı devirmesine rağmen tadından hiçbir şey kaybetmemiş olan popüler restoranlardan biri. Deniz ürünlerinden hazırlanmış geniş meze menüsü ve sunduğu taze balıklarla seviliyor.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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