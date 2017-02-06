İstanbul’un koca çınarları: Asırlık restoranlar
Yüz yılı aşkın süredir hizmet vererek geleneksellikten gelen lezzetlerini müşterilerine sunan ve hem turistlerin hem de İstanbulluların en beğendiği asırlık restoranları sizin için derledik. Biz en popüler olan 10 restoranı yazdık ama siz devamını merak eder de İstanbul’un tüm asırlık restoranlarını bir arada görmek isterseniz Zomato’nun derlemeler bölümünde bulabilirsiniz. İşte karşınızda İstanbul’un en popüler 9 koca çınarı!
Tarihi Vefa Bozacısı:
Bilinen en eski Türk içeceği olan boza, hayranı en bol içeceklerimizden biri. Peki ansızın canınız çektiğinde kendinizi nerede buluyorsunuz diye sorsak? Kabul, son yıllarda Tarihi Vefa Bozası market raflarında bile yerini aldı ama en keyiflisi Unkapanı’na gidip o güzelim ahşap tarihi dükkanda boza içmek!
Ali Muhiddin Hacı Bekir:
1777 yılından beri hizmet veren ve asırlık tadından hiçbir şey eksiltmeyen Ali Muhiddin Hacı Bekir, birçoğumuzun çocukluk rüyalarını süsleyen şekerlerle dolu bir dükkan. Renk renk akide şekerlerini özlediyseniz küçük bir Eminönü turu yaparak buraya uğrayabilir, paketlenmiş olan şekerlemelerden de evinize alabilirsiniz.
Tarihi Sultanahmet Köftecisi:
Şimdilerde turistlerin gözdesi gibi gözükse de halen birçoğumuzun köfte deyince aklına gelen ilk adres olan Tarihi Sultanahmet Köftecisi, tabiri caizse vızır vızır işlese de tadından hiçbir şey eksiltmemiş asırlık mekanlardan biri.
Hacı Abdullah:
Senelerdir Taksim’de hizmet veren ve sadece dekorasyonuyla bile asırlık tadını misafirlerine hissettiren Hacı Abdullah’ta çeşit çeşit turşular, geleneksel tatlılar ve Türk-Osmanlı mutfağına ait lezzetli ev yemekleri bulabilirsiniz.
Tarihi Pano Şaraphanesi:
1898 yılından beri hizmet veren ve şarap mahzenini andıran dekorasyonuyla misafirlerini romantik bir havaya sokan Tarihi Pano Şaraphanesi; nostaljik dokusunun yanında çeşit çeşit mezeler, birbirinden lezzetli ara sıcaklar ve ana yemekler bulabileceğiniz zengin menülü bir restoran.
Meşhur Filibe Köftecisi:
1893 yılından beri hizmet eren Filibe Köftecisi, köfte tutkunlarının senelerdir en beğendikleri arasında yer alıyor. Kendine has tarzıyla, özel bir tarifle pişirilen köfteler ve yanında gelen piyazdan üst üste 5 porsiyon yiyeni gördük. Bakalım sizin rekorunuz kaç olacak…
Hafız Mustafa:
1864 yılından beri hizmet veren Hafız Mustafa’ya Sirkeci’ye gidip de uğramamak imkansız. Zira, özellikle tatlı düşkünlerinin vitrindeki birbirinden lezzetli rengarenk muhallebiler ve baklava çeşitlerini görünce dayanabilmesi imkansız!
Cemilzade:
Babadan oğula, dededen toruna geleneğiyle bugünlere kadar lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden gelmiş başarılı markalardan biri de Cemilzade. Lokum ve ezme çeşitleriyle her mevsimin gözdesi olan Cemilzade’nin en meşhur lezzetlerinden biri de tazecik kaymaklı lokumu.
Balıkçı Sabahattin:
Fatih’te hizmet veren Balıkçı Sabahattin 100 yılı devirmesine rağmen tadından hiçbir şey kaybetmemiş olan popüler restoranlardan biri. Deniz ürünlerinden hazırlanmış geniş meze menüsü ve sunduğu taze balıklarla seviliyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle