İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları!
Gün geçmiyor ki İstanbul sokakları yeni bir mekanla daha tanışmasın! İşte karşınızda keşfedilmeyi bekleyen İstanbul’un en yeni 10 mekanı.
Soul To Soul:
Beşitaş’ta yeni bir soluk, rahatça vakit geçirebileceğiniz bir mekan arayışınız varsa; geniş kahve menüsünden kahvaltısına, öğle ve akşam yemeği seçeneklerinden atıştırmalıklarına kadar pek çok seçeneği bir arada bulabileceğiniz Soul To Soul’u tercih edebilirsiniz.
By Bahçe Bistro Pub:
Kumbaracı Yokuşu'na yeni bir soluk getiren By Bahçe, geniş ve ferah alanı, samimi dekorasyonu ve güler yüzlü hizmetiyle kısa zamanda sevilen mekanlar arasına girmeyi başardı.
Crazy Flakes:
Moda’ya yepyeni bir soluk getiren Crazy Flakes, kısa süre içinde corn flakes severlerin gözdesi olmayı başardı. Dondurmadan waffle’a, milkshake’ten kahve çeşitlerine kadar pek çok lezzet sunuyor.
Fırın Karaköy:
Karaköy’de açılan ve odun ateşinde pizza ve güveç sunmak için yola çıkan mekanın burgerleri kısa süre içerisinde favoriler arasında eklendi.
Baca Altı:
İstanbul’un en yeni ocakbaşı olan Baca Altı Kuruçeşme’de. Mekan lezzetli etleri, hızlıca ve güler yüzlü servisiyle sunuyor.
Grand Cello:
Baltalimanı’nın üstlerinde bulunan Grand Cello, konuklarına harika bir manzara eşliğinde aklınıza gelebilecek her şeyin bulunduğu geniş ve lezzetli bir kahvaltı sunuyor. Kalabalıktan uzaklaşıp şehrin göbeğinde saatlerce oturmak ve lezzetli bir deneyim yaşamak isterseniz Grand Cello’yu tercih edebilirsiniz.
Cross Fingers:
Henüz birkaç ay önce Şişli’de açılan mekan burgerleri ve burgerlerde kullandıkları soslarıyla beğeni toplamayı başardı.
Yada Grill:
İstinye’nin sevilen mekanlarından Yada Sushi’nin hemen yanına açılan Yada Grill, sunduğu lezzetli ızgara çeşitleriyle kısa sürede beğeni toplamayı başardı.
Havan’dan by Beff Gourmet:
İstinye Reşitpaşa’da açılan ve her köşesine ayrı özenildiği her halinden belli olan dekorasyonuyla dikkat çeken Havan’dan, Türk mutfağı ağırlıklı menüsüyle hizmet veriyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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