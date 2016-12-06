İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleriİstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları!
GeriLezizz Yemek Kültürü İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
06.12.2016 - 17:03, Son Güncelleme:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları!

Gün geçmiyor ki İstanbul sokakları yeni bir mekanla daha tanışmasın! İşte karşınızda keşfedilmeyi bekleyen İstanbul’un en yeni 10 mekanı.

Soul To Soul:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

Beşitaş’ta yeni bir soluk, rahatça vakit geçirebileceğiniz bir mekan arayışınız varsa; geniş kahve menüsünden kahvaltısına, öğle ve akşam yemeği seçeneklerinden atıştırmalıklarına kadar pek çok seçeneği bir arada bulabileceğiniz Soul To Soul’u tercih edebilirsiniz. 

By Bahçe Bistro Pub:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

Kumbaracı Yokuşu'na yeni bir soluk getiren By Bahçe, geniş ve ferah alanı, samimi dekorasyonu ve güler yüzlü hizmetiyle kısa zamanda sevilen mekanlar arasına girmeyi başardı. 

Crazy Flakes:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

Moda’ya yepyeni bir soluk getiren Crazy Flakes, kısa süre içinde corn flakes severlerin gözdesi olmayı başardı. Dondurmadan waffle’a, milkshake’ten kahve çeşitlerine kadar pek çok lezzet sunuyor.

Fırın Karaköy:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

Karaköy’de açılan ve odun ateşinde pizza ve güveç sunmak için yola çıkan mekanın burgerleri kısa süre içerisinde favoriler arasında eklendi. 

Baca Altı:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

İstanbul’un en yeni ocakbaşı olan Baca Altı Kuruçeşme’de. Mekan lezzetli etleri, hızlıca ve güler yüzlü servisiyle sunuyor.

Grand Cello:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

Baltalimanı’nın üstlerinde bulunan Grand Cello, konuklarına harika bir manzara eşliğinde aklınıza gelebilecek her şeyin bulunduğu geniş ve lezzetli bir kahvaltı sunuyor. Kalabalıktan uzaklaşıp şehrin göbeğinde saatlerce oturmak ve lezzetli bir deneyim yaşamak isterseniz Grand Cello’yu tercih edebilirsiniz.

Cross Fingers:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

Henüz birkaç ay önce Şişli’de açılan mekan burgerleri ve burgerlerde kullandıkları soslarıyla beğeni toplamayı başardı. 

Yada Grill:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

İstinye’nin sevilen mekanlarından Yada Sushi’nin hemen yanına açılan Yada Grill, sunduğu lezzetli ızgara çeşitleriyle kısa sürede beğeni toplamayı başardı. 

Havan’dan by Beff Gourmet:

İstanbul’un keşfedilmeyi bekleyen genç mekanları

İstinye Reşitpaşa’da açılan ve her köşesine ayrı özenildiği her halinden belli olan dekorasyonuyla dikkat çeken Havan’dan, Türk mutfağı ağırlıklı menüsüyle hizmet veriyor. 

 

 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"