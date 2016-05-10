İstanbul'un en keyifli 9 kahvaltı mekanı
Yemek kültürümüzün vazgeçilmezi olan zengin kahvaltı sofraları özellikle çalışan insanların hafta sonu hayallerini süslerken, gelin Zomato’nun bizim için derlediği şehrin en sevilen kahvaltıcılarına birlikte göz atalım.
1. BEYAZ FIRIN & BRASSERIE - SUADİYE
Senelerin tecrübesi ve birbirinden lezzetli ürünleriyle bilinen Beyaz Fırın, misafirlerine Anadolu yakasının en lezzetli poğaçaları eşliğinde enfes bir kahvaltı fırsatı sunuyor.
2. EMEL'İN BAHÇESİ
Kilyos sahilinde Karadeniz’i ayaklarınızın altına seren Emel’in Bahçesi, ferah havası ve tazecik kahvaltılıklarıyla hem dinlendirici hem de keyifli bir alternatif olacaktır.
3. ST. REGIS BRASSERIE
St. Regis İstanbul’un bünyesinde, şıklığıyla her zaman zirveye oynayan St. Regis Brasserie, kahvaltı tercihini daha şık bir yerden yana kullanmak isteyenler için doğru alternatiflerden biri.
4. MANGERIE
Mangerie’nin püfür püfür esen balkonunda Boğaz’ın eşsiz manzarasına karşı lezzetli bir kahvaltıyı tercih etmek isteyenler için Mangerie de pişman etmeyecek seçeneklerden biri.
5. KAŞIBEYAZ BOSPHORUS
Yeniköy sahilinde, mükemmel Boğaz manzarasına karşı, Kaşıbeyaz Bosphorus’un görkemli ambiyansında sizi eşsiz bir kahvaltı bekliyor.
6. CAFE NAR
Rumeli Hisarı'nda keyifle vakit geçirebileceğiniz mekanlardan biri de Cafe Nar. Mekanın gözlemelerinin meşhur olduğunu da hatırlatalım.
7. DİVAN BRASSERIE
Bebek’in en şık mekanlarından olan Divan Brasserie, keyifli ortamı ve lezzetli kahvaltısıyla hafta sonunuzu daha lezzetli geçirmenizi sağlayabilir.
8. ÇEŞME BAZLAMA KAHVALTI
Nişantaşı'nda bol çeşitli bir Ege kahvaltısı imkanı sunan Çeşme Bazlama Kahvaltı bölgenin en çok tercih edilenleri arasında.
9. EMİRGAN SÜTİŞ
Her zaman en çok tercih edilen kahvaltıcılar arasında olan Emirgan Sütiş, erkenden rezervasyon yaptırdığınız taktirde siz fazlasıyla mutlu edecektir.
Zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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