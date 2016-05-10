İstanbul'un en keyifli 9 kahvaltı mekanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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10.05.2016 - 09:43, Son Güncelleme:

İstanbul'un en keyifli 9 kahvaltı mekanı

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İstanbul'un en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Yemek kültürümüzün vazgeçilmezi olan zengin kahvaltı sofraları özellikle çalışan insanların hafta sonu hayallerini süslerken, gelin Zomato’nun bizim için derlediği şehrin en sevilen kahvaltıcılarına birlikte göz atalım.

1. BEYAZ FIRIN & BRASSERIE - SUADİYE

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Senelerin tecrübesi ve birbirinden lezzetli ürünleriyle bilinen Beyaz Fırın, misafirlerine Anadolu yakasının en lezzetli poğaçaları eşliğinde enfes bir kahvaltı fırsatı sunuyor. 

2. EMEL'İN BAHÇESİ

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Kilyos sahilinde Karadeniz’i ayaklarınızın altına seren Emel’in Bahçesi, ferah havası ve tazecik kahvaltılıklarıyla hem dinlendirici hem de keyifli bir alternatif olacaktır. 

3. ST. REGIS BRASSERIE

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

St. Regis İstanbul’un bünyesinde, şıklığıyla her zaman zirveye oynayan St. Regis Brasserie, kahvaltı tercihini daha şık bir yerden yana kullanmak isteyenler için doğru alternatiflerden biri. 

4. MANGERIE

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Mangerie’nin püfür püfür esen balkonunda Boğaz’ın eşsiz manzarasına karşı lezzetli bir kahvaltıyı tercih etmek isteyenler için Mangerie de pişman etmeyecek seçeneklerden biri.

5. KAŞIBEYAZ BOSPHORUS

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Yeniköy sahilinde, mükemmel Boğaz manzarasına karşı, Kaşıbeyaz Bosphorus’un görkemli ambiyansında sizi eşsiz bir kahvaltı bekliyor.

6. CAFE NAR

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Rumeli Hisarı'nda keyifle vakit geçirebileceğiniz mekanlardan biri de Cafe Nar. Mekanın gözlemelerinin meşhur olduğunu da hatırlatalım.

7. DİVAN BRASSERIE 

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Bebek’in en şık mekanlarından olan Divan Brasserie, keyifli ortamı ve lezzetli kahvaltısıyla hafta sonunuzu daha lezzetli geçirmenizi sağlayabilir.

8. ÇEŞME BAZLAMA KAHVALTI

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Nişantaşı'nda bol çeşitli bir Ege kahvaltısı imkanı sunan Çeşme Bazlama Kahvaltı bölgenin en çok tercih edilenleri arasında.

9. EMİRGAN SÜTİŞ

İstanbulun en keyifli 9 kahvaltı mekanı

Her zaman en çok tercih edilen kahvaltıcılar arasında olan Emirgan Sütiş, erkenden rezervasyon yaptırdığınız taktirde siz fazlasıyla mutlu edecektir.

Zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

 

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