İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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06.12.2016 - 17:52, Son Güncelleme:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

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İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Hem güzel mezeler yemek hem de iki lafın belini kırmak için kendinize en uygun meyhaneyi arıyorsanız, Zomato kullanıcılarının yorum ve puanlarıyla derlenen listemizi okumalısınız...

Eleos Restaurant:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Taksim ve Yeşilköy’de şubeleri bulunan Eleos, meyhane dendiğinde akla ilk gelen adreslerin başında yer alıyor. Menüsünde birbirinden lezzetli balık çeşitleri ve onlarca çeşit meze bulunuyor.

Duble Meze Bar:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Asmalımescit’te yer alan Duble Meze Haliç’i ayaklar altına seren geniş ve şık terasıyla konukların gönlünü fethediyor.

Karaköy Lokantası:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Hem dekorasyonu hem de içerideki masa düzeniyle saatlerce keyifle vakit geçirebileceğiniz bir dizayna sahil olan Karaköy Lokantası’nı tercih ederek birbirinden lezzetli meze ve yemekler yiyebilirsiniz. 

İnciraltı Meyhanesi:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Beylerbeyi’nde hizmet veren ve hem dokusu hem de salaş dekorasyonuyla beğeni toplayan İnciraltı, Anadolu yakasında meyhane arayanlar için en ideal adreslerden biri. 

Ney’le Mey’le:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Nevizade’nin en eski meyhanelerinden olan ve haftanın her günü kalabalık olan Ney'le Mey'le’nin en meşhur lezzeti mezeleri ve fincan böreği. 

Mythos:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Haydarpaşa Garı’nın içerisinde yer alan Mythos, tarihi dokusu ve dekorasyonuyla olduğu kadar lezzetleriyle de en sevilenler arasındaki yerini senelerdir korumayı başarıyor.

Latife Hanım Meyhanesi:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Beyoğlu’nda hizmet veren Latife Hanım Meyhanesi, güler yüzlü ekibi, lezzetli mezeleri ve nostaljik dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

Piraye Taş Plak Meyhanesi:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Kadıköy’ün en sevilen meyhanesi olan Piraye, lezzetli mezeleri, müzikleri ve hizmetiyle gönüllerde taht kuranlardan. 

Mükellef:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Ünlü Şef Arda Türkmen’in restoranı olan ve tüm yemekleri Arda Türkmen tarafından özenle hazırlanan Mükellef, açıldığı günden beri en popülerler listesindeki yerini koruyor. 

Ma’Na:

İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi

Karaköy’de hizmet veren Ma’Na şık bir salon dekorasyonuna sahip. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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