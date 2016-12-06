İstanbul’un en keyifli 10 meyhanesi
Hem güzel mezeler yemek hem de iki lafın belini kırmak için kendinize en uygun meyhaneyi arıyorsanız, Zomato kullanıcılarının yorum ve puanlarıyla derlenen listemizi okumalısınız...
Eleos Restaurant:
Taksim ve Yeşilköy’de şubeleri bulunan Eleos, meyhane dendiğinde akla ilk gelen adreslerin başında yer alıyor. Menüsünde birbirinden lezzetli balık çeşitleri ve onlarca çeşit meze bulunuyor.
Duble Meze Bar:
Asmalımescit’te yer alan Duble Meze Haliç’i ayaklar altına seren geniş ve şık terasıyla konukların gönlünü fethediyor.
Karaköy Lokantası:
Hem dekorasyonu hem de içerideki masa düzeniyle saatlerce keyifle vakit geçirebileceğiniz bir dizayna sahil olan Karaköy Lokantası’nı tercih ederek birbirinden lezzetli meze ve yemekler yiyebilirsiniz.
İnciraltı Meyhanesi:
Beylerbeyi’nde hizmet veren ve hem dokusu hem de salaş dekorasyonuyla beğeni toplayan İnciraltı, Anadolu yakasında meyhane arayanlar için en ideal adreslerden biri.
Ney’le Mey’le:
Nevizade’nin en eski meyhanelerinden olan ve haftanın her günü kalabalık olan Ney'le Mey'le’nin en meşhur lezzeti mezeleri ve fincan böreği.
Mythos:
Haydarpaşa Garı’nın içerisinde yer alan Mythos, tarihi dokusu ve dekorasyonuyla olduğu kadar lezzetleriyle de en sevilenler arasındaki yerini senelerdir korumayı başarıyor.
Latife Hanım Meyhanesi:
Beyoğlu’nda hizmet veren Latife Hanım Meyhanesi, güler yüzlü ekibi, lezzetli mezeleri ve nostaljik dekorasyonuyla dikkat çekiyor.
Piraye Taş Plak Meyhanesi:
Kadıköy’ün en sevilen meyhanesi olan Piraye, lezzetli mezeleri, müzikleri ve hizmetiyle gönüllerde taht kuranlardan.
Mükellef:
Ünlü Şef Arda Türkmen’in restoranı olan ve tüm yemekleri Arda Türkmen tarafından özenle hazırlanan Mükellef, açıldığı günden beri en popülerler listesindeki yerini koruyor.
Ma’Na:
Karaköy’de hizmet veren Ma’Na şık bir salon dekorasyonuna sahip.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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