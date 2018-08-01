İstanbul’un en iyi pancake mekanları
Son dönemde kahvaltı sofralarının da zamansız atıştırmalıkların da en tatlı seçeneği haline gelen pancake, en güzelini bulmak uğruna yollar arşınlatır. Aynı fikirdeyseniz arşınlayacağınız yolların listesi aşağıda.
AŞŞK KAHVE
Kuruçeşme’nin meşhur mekânı Aşşk’ın pancake’ini hala denemediyseniz çok şey kaçırdınız. Özel sos ve mevsim meyveleriyle servis edilen pancake’leri mutlaka tadın ve aynı anda manzaranın tadını çıkarın.
Muallim Naci Cad. No:64/B Kuruçeşme
MUNCHIES CREPES & PANCAKES
İki üç katlı panburger seçenekleri ile göz dolduran mekânda 4 adet pancake; çikolata kreması, fıstık ezmesi ve çilek sos seçenekleriyle sunuluyor.
Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No:62/A Kadıköy
COOKLIFE
Balat'ın sessiz sakin mekanlarından biri olan Cooklife'a uğrarsanız pancake yemeden kalkmamalısınız.
Balat Mahallesi, Akçin Sok. No:3, Fatih
MANGERIE
Bebek'in en popüler kahvaltı adreslerinin başında gelen Mangerie'de manzaraya karşı pancake keyfi yapabilirsiniz. Ama rezervasyon şart!
Cevdetpaşa Cad.No: 69 Bebek
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