İstanbul’un en iyi 7 pizza restoranı
Kafeler, kahveciler, barlar derken pizzacılar da artık butik bir hal aldı. Pizza zincirlerinin ve restoranların artık standartlaşmış olan tatlarından uzaklaşmak isteyenler için şehrin en iyi pizza restoranlarına doğru lezzetli bir yolculuğa çıktık.
İtalya’daki pizza kültürüne herkes hayrandır. İstanbul’da tadamayacağınız kadar lezzetli ve bol çeşitli pizzaların odun ateşinde piştiğini bilmek bile insanda kendini İtalya sokaklarına atma isteği uyandırıyor. Neyse ki şehirde de pizza kültürü büyük bir hızla gelişiyor!
Kafeler, kahveciler, barlar derken pizzacılar da artık butik bir hal aldı. Pizza zincirlerinin ve restoranların artık standartlaşmış olan tatlarından uzaklaşmak isteyenler için şehrin en iyi pizza restoranlarına doğru lezzetli bir yolculuğa çıktık.
Şimdiden afiyet olsun.
1. ESCALE KANYON
2. MİSS PİZZA
3. 400 DERECE
4. ÇUKURCUMA 49
5. PİZZERİA TRİO
6. PİZZA EMİRGAN
7. PİNSA MODA
platinumag.com tarafından hazırlanmıştır.
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