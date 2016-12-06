İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.12.2016 - 17:23, Son Güncelleme:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

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İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Pazartesi başlayıp salı günü bitmeyen diyetler yapıyor ve özellikle de öğlenleri ne yiyeceğinizi bilemiyorsanız tam da size göre bir listemiz var. İşte karşınızda Zomato kullanıcılarının yorum ve puanlarıyla belirlenmiş, İstanbul'un en iyi 10 diyet dostu restoranı!

Voi Cadde:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Açıldığı ilk günden beri bölgenin en popüler mekanları arasına yerleşen Voi Cadde’nin menüsünde, birbirinden lezzetli sağlıklı seçenekler bulunuyor. Leziz salata, ızgara ve sandviçlerin yanında en dikkat çeken alan ise “Fit Lezzetler” bölümü. Sağlıklı ve hafif tatlıların yer aldığı bu bölümün en önemli özelliği ise yiyeceklerin kalori hesaplarının da menüde bulunması.

Helvetia:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Asmalımescit’te hizmet veren ve ufacık bir dükkanda senelerdir harikalar yaratan Helvetia, özellikle bölgede çalışanların öğle yemeklerinin kurtarıcısı. Günlük olarak çıkan zeytinyağlılarıyla özellikle vejetaryenlerin kurtarıcısı.

Zencefil:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Senelerdir Beyoğlu’nun arka sokaklarından birinde hizmet veren Zencefil hem ferah alanı hem de sağlıklı ve günlük çıkan yemekleriyle gönülleri fethediyor.

Doğaya Dönüş Bistro ve Ev Yemekleri:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Nişantaşı ve çevresinde çalışanların öğle yemeklerindeki kurtarıcısı Doğaya Dönüş’ten bu listede bahsetmesek olmazdı. Mekan günlük çıkan taze yemekleri ve birbirinden lezzetli zeytinyağlılarıyla müdavimlerini oluşturdu.

Pasaj Cook&Book:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Kadıköy Caferağa bölgesinde sağlıklı bir şeyler arayışındaysanız Pasaj muhakkak gitmeniz gereken en önemli adreslerden biri. Mekan lezzetli yemeklerinin yanında sakin bir kitap kafe olarak da hizmet veriyor.

Terra Kitchen:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Orjin İş Merkezi'nin içinde yer alan ve özellikle öğle saatlerinde dolup taşan Terra Kitchen’da hem günün menüsünden hem de klasik menülerinden lezzetli bir şeyler seçebilirsiniz.

Fit Kitchen:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Şaşkınbakkal’da sağlıklı bir şeyler yiyebileceğiniz restoran arayışındaysanız Fit Kitchen’ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Mekan paket servis hizmeti de sunuyor.

Ek Biç Ye İç:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Mevsimine göre temin edilen taze sebzelerle hazırlanan lezzetli yemekler bulabileceğiniz Ek Biç Ye İç Gümüşsuyu’nda hizmet veriyor. Mekan çevre çalışanlarının öğle kurtarıcısı.

Plus Kitchen:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Artık birçok AVM’de şubesi bulunan Plus Kitchen özellikle diyet yaptığımız dönemlerin daimi kahramanı haline geldi. 

Goodville:

İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı

Geçtiğimiz yaz Levent’te açılan Goodville, hem sabah kahvaltılarında hem de öğle yemeklerinde plaza çalışanları tarafından sıkça tercih ediliyor. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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