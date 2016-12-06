İstanbul’un en iyi 10 diyet dostu restoranı
Pazartesi başlayıp salı günü bitmeyen diyetler yapıyor ve özellikle de öğlenleri ne yiyeceğinizi bilemiyorsanız tam da size göre bir listemiz var. İşte karşınızda Zomato kullanıcılarının yorum ve puanlarıyla belirlenmiş, İstanbul'un en iyi 10 diyet dostu restoranı!
Voi Cadde:
Açıldığı ilk günden beri bölgenin en popüler mekanları arasına yerleşen Voi Cadde’nin menüsünde, birbirinden lezzetli sağlıklı seçenekler bulunuyor. Leziz salata, ızgara ve sandviçlerin yanında en dikkat çeken alan ise “Fit Lezzetler” bölümü. Sağlıklı ve hafif tatlıların yer aldığı bu bölümün en önemli özelliği ise yiyeceklerin kalori hesaplarının da menüde bulunması.
Helvetia:
Asmalımescit’te hizmet veren ve ufacık bir dükkanda senelerdir harikalar yaratan Helvetia, özellikle bölgede çalışanların öğle yemeklerinin kurtarıcısı. Günlük olarak çıkan zeytinyağlılarıyla özellikle vejetaryenlerin kurtarıcısı.
Zencefil:
Senelerdir Beyoğlu’nun arka sokaklarından birinde hizmet veren Zencefil hem ferah alanı hem de sağlıklı ve günlük çıkan yemekleriyle gönülleri fethediyor.
Doğaya Dönüş Bistro ve Ev Yemekleri:
Nişantaşı ve çevresinde çalışanların öğle yemeklerindeki kurtarıcısı Doğaya Dönüş’ten bu listede bahsetmesek olmazdı. Mekan günlük çıkan taze yemekleri ve birbirinden lezzetli zeytinyağlılarıyla müdavimlerini oluşturdu.
Pasaj Cook&Book:
Kadıköy Caferağa bölgesinde sağlıklı bir şeyler arayışındaysanız Pasaj muhakkak gitmeniz gereken en önemli adreslerden biri. Mekan lezzetli yemeklerinin yanında sakin bir kitap kafe olarak da hizmet veriyor.
Terra Kitchen:
Orjin İş Merkezi'nin içinde yer alan ve özellikle öğle saatlerinde dolup taşan Terra Kitchen’da hem günün menüsünden hem de klasik menülerinden lezzetli bir şeyler seçebilirsiniz.
Fit Kitchen:
Şaşkınbakkal’da sağlıklı bir şeyler yiyebileceğiniz restoran arayışındaysanız Fit Kitchen’ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Mekan paket servis hizmeti de sunuyor.
Ek Biç Ye İç:
Mevsimine göre temin edilen taze sebzelerle hazırlanan lezzetli yemekler bulabileceğiniz Ek Biç Ye İç Gümüşsuyu’nda hizmet veriyor. Mekan çevre çalışanlarının öğle kurtarıcısı.
Plus Kitchen:
Artık birçok AVM’de şubesi bulunan Plus Kitchen özellikle diyet yaptığımız dönemlerin daimi kahramanı haline geldi.
Goodville:
Geçtiğimiz yaz Levent’te açılan Goodville, hem sabah kahvaltılarında hem de öğle yemeklerinde plaza çalışanları tarafından sıkça tercih ediliyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle