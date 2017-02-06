İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları
İstanbul’un en şık otellerinden birinde, kendinizi ve sevdiklerinizi özel hissettirecek programlar yapmak isterseniz bu liste tam da size göre. İşte karşınızda ortalama fiyatlarıyla birlikte İstanbul’un en şık otel restoranları ve dönemlik özel programları!
Cafe Swiss - Swiss Hotel:
Pazar günü kendinizi şımartmak isterseniz Swissotel The Bosphorus’un içerisinde hizmet veren Cafe Swiss uygun bir alternatif olacaktır. Pazar günleri yetenekli şefleri ve güler yüzlü ekiplerinin özenle hazırladığı Türk ve İsviçte mutfağından örneklerin yer aldığı geniş bir brunch sunan Cafe Swiss, çocuklu aileler için de ideal bir adres.
Raffles Patisserie:
Raffles İstanbul’un içerisinde hizmet veren ve mücevher kutusu gibi tasarlanmış iç mekanıyla oldukça beğenilen Raffles Patiserrie, her güne taze ve birbirinden farklı lezzetlerle başlıyor. Ev yapımı ekmekler, her zevke uygun lezzetli pastalar, kekler ve yerel tatlılar bulabileceğiniz Raffles, beş çayında arkadaşlarınızla buluşup keyifli vakit geçirebileceğiniz adreslerden biri.
L’eclipse Bar - Le Meridien İstanbul Etiler:
Le Meridien İstanbul Etiler’in 34. katında yer alan ve kokteylleriyle oldukça ünlü olan L’eclipse Bar, konuklarına özel olarak belli dönemlerde düzenlenen partiler de düzenliyor. İstanbul’u ayaklarınız altına seren Boğaz manzarasıyla, en keyifli alternatifler arasında yer alıyor.
Atelier Real Food - The Ritz-Carlton İstanbul:
Sevdiklerinizle zengin ve bir o kadar da şık bir sofrada buluşup, keyifli bir kahvaltı yapmak isterseniz Atelier Real Food’un “Anne Kahvaltısı”nı muhakkak listenize ekleyin. Gözlemeden katmere, reçel çeşitlerinden sucuklu yumurta ve pişiye kadar pek çok lezzetin yer aldığı kahvaltı 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar için ise yüzde 50 indirimli olarak sunuluyor.
Seasons Restaurant - Four Seasons Hotel:
İstanbul’un tarihi dokusunda, yeşillikler içinde şık bir restoran arayışı içerisindeyseniz Four Seasons Hotel - Sultanahmet’in içerisinde yer alan Seasons Restaurant ideal bir alternatif. Menüsüne risotto’yu ekleyen ilk restoran özelliği de taşıyan Seasons’ta dünya mutfağının en lezzetli örneklerini denemek için doğru bir adres.
St. Regis Brasserie - St. Regis İstanbul:
İstanbul’un en gözde otellerinden biri olan St. Regis’in içerisinde yer alan St. Regis Brasserie, dünya mutfağının en lezzetli örneklerini sunduğu menüsü ve şık ortamıyla özel günlerin vazgeçilmez mekanı olma yolunda ilerliyor.
Hilton İstanbul Bosphorus - Harbiye:
İstanbul’un ilk 5 yıldızlı oteli olan Hilton İstanbul Bophorus’un içerisinde her zevke uygun şık restoranlar bulunuyor. Farklı lezzetler denemeyi sevenler, Hint mutfağının İstanbul’daki en güçlü temsilcilerinden Dubb Indian’da birbirinden farklı ve lezzetli Hint yemeklerini deneyebilirler. Çin ve Asya mutfağı tutkunları da Hilton İstanbul Bosphorus’un içerisinde yer alan Dragon Restaurant’ı tercih edebilirler. Dünya mutfağının en leziz örneklerinin sunulduğu Bosphorus Terrace’da ise manzaraya karşı harika bir lezzet deneyimi yaşayabilir, pazar günleri aileniz ve sevdiklerinizle uzun soluklu bir kahvaltı planlayabilirsiniz.
Fine Dine Istanbul - Hotel Arcadia Blue:
Sultanahmet’in tarihi dokusunda, tarihi yarım ada manzarasını ayaklarınıza seren şık bir ortamda Türk mutfağının leziz örneklerini denemek isterseniz Fine Dine Istanbul ideal bir adres.
Palomar Bar & Restaurant:
Karaköy’de The Purl Hotel’in içerisinde hizmet veren Palomar, Türk ve Akdeniz mutfağının en gözde lezzetlerinden oluşan menüsüyle konuklarını ağırlıyor. Manzarası ve güler yüzlü hizmetiyle gittikçe popülerleşiyor.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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