İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.02.2017 - 08:57, Son Güncelleme:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

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İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

İstanbul’un en şık otellerinden birinde, kendinizi ve sevdiklerinizi özel hissettirecek programlar yapmak isterseniz bu liste tam da size göre. İşte karşınızda ortalama fiyatlarıyla birlikte İstanbul’un en şık otel restoranları ve dönemlik özel programları!

Cafe Swiss - Swiss Hotel:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

Pazar günü kendinizi şımartmak isterseniz Swissotel The Bosphorus’un içerisinde hizmet veren Cafe Swiss uygun bir alternatif olacaktır. Pazar günleri yetenekli şefleri ve güler yüzlü ekiplerinin özenle hazırladığı Türk ve İsviçte mutfağından örneklerin yer aldığı geniş bir brunch sunan Cafe Swiss, çocuklu aileler için de ideal bir adres.

Raffles Patisserie:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

Raffles İstanbul’un içerisinde hizmet veren ve mücevher kutusu gibi tasarlanmış iç mekanıyla oldukça beğenilen Raffles Patiserrie, her güne taze ve birbirinden farklı lezzetlerle başlıyor. Ev yapımı ekmekler, her zevke uygun lezzetli pastalar, kekler ve yerel tatlılar bulabileceğiniz Raffles, beş çayında arkadaşlarınızla buluşup keyifli vakit geçirebileceğiniz adreslerden biri. 

L’eclipse Bar - Le Meridien İstanbul Etiler:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

Le Meridien İstanbul Etiler’in 34. katında yer alan ve kokteylleriyle oldukça ünlü olan L’eclipse Bar, konuklarına özel olarak belli dönemlerde düzenlenen partiler de düzenliyor. İstanbul’u ayaklarınız altına seren Boğaz manzarasıyla, en keyifli alternatifler arasında yer alıyor.

Atelier Real Food - The Ritz-Carlton İstanbul:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

Sevdiklerinizle zengin ve bir o kadar da şık bir sofrada buluşup, keyifli bir kahvaltı yapmak isterseniz Atelier Real Food’un “Anne Kahvaltısı”nı muhakkak listenize ekleyin. Gözlemeden katmere, reçel çeşitlerinden sucuklu yumurta ve pişiye kadar pek çok lezzetin yer aldığı kahvaltı 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar için ise yüzde 50 indirimli olarak sunuluyor.

Seasons Restaurant - Four Seasons Hotel:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

İstanbul’un tarihi dokusunda, yeşillikler içinde şık bir restoran arayışı içerisindeyseniz Four Seasons Hotel - Sultanahmet’in içerisinde yer alan Seasons Restaurant ideal bir alternatif. Menüsüne risotto’yu ekleyen ilk restoran özelliği de taşıyan Seasons’ta dünya mutfağının en lezzetli örneklerini denemek için doğru bir adres.

St. Regis Brasserie - St. Regis İstanbul:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

İstanbul’un en gözde otellerinden biri olan St. Regis’in içerisinde yer alan St. Regis Brasserie, dünya mutfağının en lezzetli örneklerini sunduğu menüsü ve şık ortamıyla özel günlerin vazgeçilmez mekanı olma yolunda ilerliyor. 

Hilton İstanbul Bosphorus - Harbiye:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

İstanbul’un ilk 5 yıldızlı oteli olan Hilton İstanbul Bophorus’un içerisinde her zevke uygun şık restoranlar bulunuyor. Farklı lezzetler denemeyi sevenler, Hint mutfağının İstanbul’daki en güçlü temsilcilerinden Dubb Indian’da birbirinden farklı ve lezzetli Hint yemeklerini deneyebilirler. Çin ve Asya mutfağı tutkunları da Hilton İstanbul Bosphorus’un içerisinde yer alan Dragon Restaurant’ı tercih edebilirler. Dünya mutfağının en leziz örneklerinin sunulduğu Bosphorus Terrace’da ise manzaraya karşı harika bir lezzet deneyimi yaşayabilir, pazar günleri aileniz ve sevdiklerinizle uzun soluklu bir kahvaltı planlayabilirsiniz.

 

 

Fine Dine Istanbul - Hotel Arcadia Blue:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

Sultanahmet’in tarihi dokusunda, tarihi yarım ada manzarasını ayaklarınıza seren şık bir ortamda Türk mutfağının leziz örneklerini denemek isterseniz Fine Dine Istanbul ideal bir adres.

Palomar Bar & Restaurant:

İstanbul’un en gözde 9 otel restoranı ve özel programları

Karaköy’de The Purl Hotel’in içerisinde hizmet veren Palomar, Türk ve Akdeniz mutfağının en gözde lezzetlerinden oluşan menüsüyle konuklarını ağırlıyor. Manzarası ve güler yüzlü hizmetiyle gittikçe popülerleşiyor.

 zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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