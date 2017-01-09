İstanbul'un damak çatlatan en iyi dürümcüleri
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden dürümü doğru adreste yemek önemli. İşte İstanbul'un en iyi dürümcüleri...
Vazgeçilmez lezzetlerin başında gelen dürüm profesyonel ellerden çıkınca daha çok iştah kabartır. Urfası, adanası, çöp şişi ile efsane lezzetler sunan dürüm doğru yerde yendiği zamanda tadına asla doyum olmaz. İstanbul'da da dürümün hakkını veren çok sayıda mekan var. İşte bazıları:
Dürümzade
Popüler dürümcülerden biri olan Dürümzade lezzeti ile hayranlık uyandırıyor. Beyoğlu'nda bulunan bu küçük mekan dürüm keyfini doyasıya yaşatmaya hazır. Adana, ciğer, kuzu, Urfa, tavuk dürüm çeşitleri ve çıtır çıtır lavaşı ile tadına doyamayacaksınız.
MK Mangal Keyfi
Taksim'de bulunan bu mekan uygun fiyatıyla da yüzünüzü güldürecek. Müzikleri ve dekorasyonu ile bildiğiniz diğer dürümcülerden biraz farklı. Yürek, ciğer, sucuk, kaşar gibi değişik dürüm çeşitleri de mevcut. Mantar dürümü ve vejetaryen dürümü ile vejetaryenları da düşünüyor.
Sahra Kebap Dürüm Evi
Kadıköy'ün en sevilen dürümcülerden biri olan Sahra Kebap Dürüm Evi başarılı ve lezzetli dürümlerinin yanında fiyatlarının uygunluğuyla da dikkat çekiyor. Cevizli Mardin dürümü tadıyla fark yaratıyor. Özel Susurluk ayranı ile dürüm keyfini ikiye katlamanızı sağlıyor.
Şişko Dürüm
Ortaköy'de yer alan mekan eşsiz dürümü ile kalbinizi fethedecek. Yumuşacık lokum gibi etiyle tadı damağınızda kalacak.
Antepli Hasan Usta Dürüm Evi
Yine Beyoğlu'nda bulunan en iyi dürümcülerden biri Antepli Hasan Usta Dürüm Evi. Lezzetli dürümlerinin yanında turşu, acılı ezme, közlenmiş soğan ikramları ile müşterilerini mutlu ediyor. Kaliteli, uygun ve farklı dürümleriyle beklentileri karşılıyor.
Yufka Dürüm İşleri
Nişantaşı'nda bulunan bu dürümcü etli mantar dürümü ile nefis bir ziyafet sunuyor. Hoş bir mekana sahip olan Yufka Dürüm İşleri yıllardır aynı lezzetini korumaya devam ediyor.
Asmalımescit Dürümcüsü
Ambiyansı, müziği, hoş ortamı ile dürüm yemek Asmalımescit Dürümcüsü'nde çok keyifli. Bonfile şiş dürüm, beğendili Antakya dürüm, sebzeli dürüm, tavuk dürüm ve mezeli dürümleri ile lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Ev yapımı ayranları ve bin bir çeşit gazozları ile mekandan mutlu ayrılmamak mümkün değil.
Dürümcü Emmi
Kadıköy'de yer alan Dürümcü Emmi enfes dürümleri ile harikalar yaratıyor. Urfa, Adana, çöp şiş, tavuk şiş, kuzu şiş çeşitleri ile ziyafet sunuyor. 24 saat açık olan bu dürümcüye her zaman gitmek mümkün.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle