İstanbul'un damak çatlatan en iyi dürümcüleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
09.01.2017 - 10:51, Son Güncelleme:

İstanbul'un damak çatlatan en iyi dürümcüleri

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İstanbul'un damak çatlatan en iyi dürümcüleri

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden dürümü doğru adreste yemek önemli. İşte İstanbul'un en iyi dürümcüleri...

Vazgeçilmez lezzetlerin başında gelen dürüm profesyonel ellerden çıkınca daha çok iştah kabartır. Urfası, adanası, çöp şişi ile efsane lezzetler sunan dürüm doğru yerde yendiği zamanda tadına asla doyum olmaz. İstanbul'da da dürümün hakkını veren çok sayıda mekan var. İşte bazıları:

Dürümzade

Popüler dürümcülerden biri olan Dürümzade lezzeti ile hayranlık uyandırıyor. Beyoğlu'nda bulunan bu küçük mekan dürüm keyfini doyasıya yaşatmaya hazır. Adana, ciğer, kuzu, Urfa, tavuk dürüm çeşitleri ve çıtır çıtır lavaşı ile tadına doyamayacaksınız.

İstanbulun damak çatlatan en iyi dürümcüleri

MK Mangal Keyfi

Taksim'de bulunan bu mekan uygun fiyatıyla da yüzünüzü güldürecek. Müzikleri ve dekorasyonu ile bildiğiniz diğer dürümcülerden biraz farklı. Yürek, ciğer, sucuk, kaşar gibi değişik dürüm çeşitleri de mevcut. Mantar dürümü ve vejetaryen dürümü ile vejetaryenları da düşünüyor.

Sahra Kebap Dürüm Evi

Kadıköy'ün en sevilen dürümcülerden biri olan Sahra Kebap Dürüm Evi başarılı ve lezzetli dürümlerinin yanında fiyatlarının uygunluğuyla da dikkat çekiyor. Cevizli Mardin dürümü tadıyla fark yaratıyor. Özel Susurluk ayranı ile dürüm keyfini ikiye katlamanızı sağlıyor.

İstanbulun damak çatlatan en iyi dürümcüleri

Şişko Dürüm

Ortaköy'de yer alan mekan eşsiz dürümü ile kalbinizi fethedecek. Yumuşacık lokum gibi etiyle tadı damağınızda kalacak.

Antepli Hasan Usta Dürüm Evi

Yine Beyoğlu'nda bulunan en iyi dürümcülerden biri Antepli Hasan Usta Dürüm Evi. Lezzetli dürümlerinin yanında turşu, acılı ezme, közlenmiş soğan ikramları ile müşterilerini mutlu ediyor. Kaliteli, uygun ve farklı dürümleriyle beklentileri karşılıyor.

İstanbulun damak çatlatan en iyi dürümcüleri

Yufka Dürüm İşleri

Nişantaşı'nda bulunan bu dürümcü etli mantar dürümü ile nefis bir ziyafet sunuyor. Hoş bir mekana sahip olan Yufka Dürüm İşleri yıllardır aynı lezzetini korumaya devam ediyor.

Asmalımescit Dürümcüsü

Ambiyansı, müziği, hoş ortamı ile dürüm yemek Asmalımescit Dürümcüsü'nde çok keyifli. Bonfile şiş dürüm, beğendili Antakya dürüm, sebzeli dürüm, tavuk dürüm ve mezeli dürümleri ile lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Ev yapımı ayranları ve bin bir çeşit gazozları ile mekandan mutlu ayrılmamak mümkün değil.

İstanbulun damak çatlatan en iyi dürümcüleri

Dürümcü Emmi

Kadıköy'de yer alan Dürümcü Emmi enfes dürümleri ile harikalar yaratıyor. Urfa, Adana, çöp şiş, tavuk şiş, kuzu şiş çeşitleri ile ziyafet sunuyor. 24 saat açık olan bu dürümcüye her zaman gitmek mümkün.

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