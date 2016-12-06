İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri
Sizin için de köftenin en güzel hali, iki taze yuvarlak ekmeğin arasındaki haliyse bu listede çok daha fazlasını bulacağınıza emin olabilirsiniz. İşte karşınızda Zomato kullanıcılarının vermiş olduğu puanlarla seçilen İstanbul’un en iyi 10 burgercisi!
Bebek Steakhouse & Burger Joint:
Bebek’te ufak bir dükkanda hzmet veren ve seçtiğiniz etleri pişirip en lezzetli haliyle sunan Bebek Steakhouse & Burger Joint’te harika hamburgerler yiyebilirsiniz. 120-160 gr’lık köftelerle hazırlanan birbirinden farklı seçenekler sunuluyor.
Black Angus:
Tophane’de yer alan ve özel olarak temin ettiği etleri konuklarına sunan Black Angus, çok kısa süre içerisinde burgerseverlerin uğrak noktası olmayı başardı.
Biber Burger:
Beşiktaş Çırağan caddesi üzerinde hizmet veren Biber, burgerseverlerin en uğrak adreslerinden biri. Mekanın en sevilen lezzetli Louis Burger.
Beş Bıçak Steakhouse:
Keyifle yemek yiyip, ete doyabileceğiniz Beş Bıçak, Beylikdüzü’nde hizmet veriyor. Et çeşitleriyle konuklarının gönlünü fetheden mekanın menüsündeki hamburger çeşitleri de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.
Virginia Angus:
İstanbul’da burger denince akla ilk gelen mekan olan Virginia Angus, kendi çiftliklerinde üretilen etlerle birbirinden harika lezzetler sunuyor. Burger ve etseverlerin en çok kapısını aşındırdığı bir adres.
Nusr-Et Burger:
Birkaç sene önce bir de burger dükkanı açan Nusr-Et Bebek’te hizmet veriyor. En beğenilen ürünü Lokum Burger.
Hopdaddy Burger:
Yeniköy sahilde hizmet veren Hopdaddy, keyifli ortamıyla sağlam bir müdavim kitlesi oluşturdu.
Dobby’s Burger Place:
Kızıltoprak’ta hizmet veren Dobby’s Burger de İstanbul’un en sevilen burger adreslerinden biri. Burgerlerinin dışında Cookie Monster’la da gönülleri fethediyor.
Shake Shack – İstinye Park:
Amerika’nın ünlü burgercilerinden Shake Shack, farklı tarzı, hizmet kalitesi ve sunduğu lezzetli ürünlerle burgerseverlerin favori mekanları arasındaki yerini aldı.
J Burger:
Yılların eskitemediği Bağdat Caddesi’nin favori mekanı Jumbo Burger’i halen denemediyseniz muhakkak rotanıza ekleyin. Mekanın favori lezzeti New York Burger.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle