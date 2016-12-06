İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.12.2016 - 16:34, Son Güncelleme:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

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İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Sizin için de köftenin en güzel hali, iki taze yuvarlak ekmeğin arasındaki haliyse bu listede çok daha fazlasını bulacağınıza emin olabilirsiniz. İşte karşınızda Zomato kullanıcılarının vermiş olduğu puanlarla seçilen İstanbul’un en iyi 10 burgercisi!

Bebek Steakhouse & Burger Joint:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Bebek’te ufak bir dükkanda hzmet veren ve seçtiğiniz etleri pişirip en lezzetli haliyle sunan Bebek Steakhouse & Burger Joint’te harika hamburgerler yiyebilirsiniz. 120-160 gr’lık köftelerle hazırlanan birbirinden farklı seçenekler sunuluyor.

Black Angus:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Tophane’de yer alan ve özel olarak temin ettiği etleri konuklarına sunan Black Angus, çok kısa süre içerisinde burgerseverlerin uğrak noktası olmayı başardı. 

Biber Burger:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Beşiktaş Çırağan caddesi üzerinde hizmet veren Biber, burgerseverlerin en uğrak adreslerinden biri. Mekanın en sevilen lezzetli Louis Burger.

Beş Bıçak Steakhouse:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Keyifle yemek yiyip, ete doyabileceğiniz Beş Bıçak, Beylikdüzü’nde hizmet veriyor. Et çeşitleriyle konuklarının gönlünü fetheden mekanın menüsündeki hamburger çeşitleri de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Virginia Angus:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

İstanbul’da burger denince akla ilk gelen mekan olan Virginia Angus, kendi çiftliklerinde üretilen etlerle birbirinden harika lezzetler sunuyor. Burger ve etseverlerin en çok kapısını aşındırdığı bir adres.

Nusr-Et Burger:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Birkaç sene önce bir de burger dükkanı açan Nusr-Et Bebek’te hizmet veriyor. En beğenilen ürünü Lokum Burger. 

Hopdaddy Burger:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Yeniköy sahilde hizmet veren Hopdaddy, keyifli ortamıyla sağlam bir müdavim kitlesi oluşturdu.

Dobby’s Burger Place:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Kızıltoprak’ta hizmet veren Dobby’s Burger de İstanbul’un en sevilen burger adreslerinden biri. Burgerlerinin dışında Cookie Monster’la da gönülleri fethediyor.

Shake Shack – İstinye Park:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Amerika’nın ünlü burgercilerinden Shake Shack, farklı tarzı, hizmet kalitesi ve sunduğu lezzetli ürünlerle burgerseverlerin favori mekanları arasındaki yerini aldı.

J Burger:

İstanbul’daki en iyi 10 gurme burgeri

Yılların eskitemediği Bağdat Caddesi’nin favori mekanı Jumbo Burger’i halen denemediyseniz muhakkak rotanıza ekleyin. Mekanın favori lezzeti New York Burger. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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