Ä°stanbul'da son dönemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekân
Ä°stanbulâ€™un lezzet haritasÄ±nda herkesin bildiÄŸi Ã§ok sayÄ±da kÃ¶klÃ¼ mekÃ¢n vardÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra sÄ±k sÄ±k yeni restoranlar da dÄ±ÅŸarÄ±da yemek yemeyi sevenlere merhaba der. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n son aylarÄ±nda da Ã§ok sayÄ±da kÄ±ÅŸlÄ±k aÃ§Ä±ldÄ±. Bunlardan mutlaka denemeniz gereken 5 tanesini sizler iÃ§in derledikâ€¦
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Ahali TeÅŸvikiye
EylÃ¼l 2017â€™de TeÅŸvikiyeâ€™de aÃ§Ä±lan Ahali, klasik meze Ã§eÅŸitleri ile yerel lezzetlerin Ã¶zgÃ¼n hallerinin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir mekÃ¢n. EkÅŸi soslu midye dolma, patlÄ±canlÄ± iÃ§li kÃ¶fte, asma yapraÄŸÄ±nda Ã§iÄŸ kÃ¶fte, karamelize yoÄŸurt, karadut tozu ve buÄŸday patlaÄŸÄ± ile hazÄ±rlanan Ä±spanak kÃ¶kÃ¼ salatasÄ± menÃ¼de yer alan tariflerden birkaÃ§ Ã¶rnek. BahÃ§esi ile aÃ§Ä±k mutfaÄŸÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan meze barÄ±, burayÄ± uzun sohbetlerin yapÄ±labildiÄŸi bir keyif noktasÄ± haline getirmiÅŸ. Â Av. SÃ¼reyya AÄŸaoÄŸlu Sokak No: 33â€™te bulunan Ahaliâ€™de saat 10:00-14:30 arasÄ±nda kahvaltÄ± da var. Nefis mezelerini ise 16:00-01:00 saatleri arasÄ±nda keyifle tadabilirsiniz.
TeÅŸvikiye Mahallesi Av. SÃ¼reyya AÄŸaoÄŸlu Sokak No: 33 TopaÄŸacÄ±
0546 202 44 50
Deli Meyhane
KabataÅŸ SetÃ¼stÃ¼â€™nde AralÄ±k 2017â€™de aÃ§Ä±lan Deli Meyhane, geÃ§en zamanla birlikte son yÄ±llarda hayat bulan â€˜modern meyhaneâ€™ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden izler taÅŸÄ±yor. Avokado soslu karides, muhammara, piyaz, kÄ±sÄ±r, fÃ¼me hamsinin yanÄ± sÄ±ra meyhanenin menÃ¼sÃ¼nde ana yemekler ile tatlÄ± seÃ§enekleri de yer alÄ±yor. Deli Meyhaneâ€™de cuma ve cumartesi akÅŸamlarÄ± canlÄ± mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde eski usul, sazlÄ± sÃ¶zlÃ¼ meyhane eÄŸlencesi de var.
Ã–mer Avni Mahallesi Ä°nebolu Sokak No: 27 SetÃ¼stÃ¼-KabataÅŸ
0 212 251 51 85
Quppa Caffe
Akaretlerâ€™de aÃ§Ä±lan Quppa Caffe, son yÄ±llarda sayÄ±larÄ± hÄ±zla artan ve kahvenin gerÃ§ek kÃ¢ÅŸifleri olarak adlandÄ±rÄ±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil kahve Ã¼reticilerinden bir tanesi. Â Zengin kahve menÃ¼sÃ¼nde, espresso, americano, latte ve mocha gibi klasiklerin yanÄ± sÄ±ra Chemex, Aeropress ve Syphon teknikleriyle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, iÃ§imi keyifli alternatifler de yer alÄ±yor. Ä°tinayla oluÅŸturulan menÃ¼sÃ¼nde ise Ä°talyan mutfaÄŸÄ±nÄ±n en beÄŸenilen lezzetlerinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n da sevilen tatlarÄ± yer alÄ±yor.
SinanpaÅŸa Mahallesi Åžair Nedim Caddesi No: 8 BeÅŸiktaÅŸ
0 212 327 01 10
Bubble Wrap
Klasik waffle tarifini Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit malzemelerle sunumunda farklÄ±lÄ±klar yaparak zenginleÅŸtiren Åžef Pelin GÃ¶rpe, bir aile iÅŸletmesi olarak Modaâ€™da aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Bubble Wrapâ€™te tatlÄ± severleri aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ã‡ilek wrap, Oreo wrap, ceviz wrap gibi tatlÄ± seÃ§eneklerin yanÄ± sÄ±ra sabah gÃ¼ne leziz bir lezzet ile baÅŸlamak isteyenler iÃ§in omletli wrap de menÃ¼de yer alÄ±yor. Sadece wrap Ã§eÅŸitleri deÄŸil sÄ±cak, soÄŸuk iÃ§ecekler de menÃ¼de Ã¶zel bir yere sahip. Pembe limonata GÃ¶rpeâ€™nin spesiyal tarifi ile hazÄ±rlanÄ±yor.Â
CaferaÄŸa Mahallesi Moda Caddesi No: 78/A KadÄ±kÃ¶y
Firuze
Modern bir Ä°stanbul meyhanesi olan Firuze, ÅžiÅŸhaneâ€™de Nejat EczacÄ±baÅŸÄ± BinasÄ±â€™nÄ±n teras katÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±. BÃ¼yÃ¼leyici HaliÃ§ manzarasÄ±, samimi ve rahat atmosferinin yanÄ± sÄ±ra nefis lezzetlerden oluÅŸan bir menÃ¼ye sahip olan Firuzeâ€™nin dekorasyonu da Ã§ok ÅŸÄ±k. MenÃ¼sÃ¼nde Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit mezelerin yanÄ± sÄ±ra salatalar, ana yemekler de yer alÄ±yor. BarÄ±nda akÅŸamÃ¼stÃ¼ rakÄ±sÄ±na ya da ÅŸarabÄ±na veya HaliÃ§ manzaralÄ± masalarÄ±nda mÃ¼kellef sofralarÄ±na konuk olabilirsiniz.
Nejat EczacÄ±baÅŸÄ± BinasÄ± (Ä°KSV) 6. Kat ÅžiÅŸhane
0 212 238 50 50
Ä°STANBUL, BODRUM VE ALAÃ‡ATI'DAN 280 RESTORAN VE 284 LEZZET NOKTASI Ä°NCÄ°LÄ° GASTRONOMÄ° REHBERÄ°'NDE
HEM LEZZETTEN HEM DE FORMUNDAN Ã–DÃœN VERMEYENLERE SAÄžLIKLI BÄ°R SMOOTHIE'MÄ°Z VAR
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