MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerLezizz HaberleriÄ°stanbul'da son dönemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekân
GeriLezizz Yemek KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ä°stanbul'da son dönemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekân
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
FotoÄŸraflar: Hürriyet
25.01.2018 - 11:34, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul'da son dönemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekân

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ä°stanbul'da son dönemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekân

Ä°stanbulâ€™un lezzet haritasÄ±nda herkesin bildiÄŸi Ã§ok sayÄ±da kÃ¶klÃ¼ mekÃ¢n vardÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra sÄ±k sÄ±k yeni restoranlar da dÄ±ÅŸarÄ±da yemek yemeyi sevenlere merhaba der. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n son aylarÄ±nda da Ã§ok sayÄ±da kÄ±ÅŸlÄ±k aÃ§Ä±ldÄ±. Bunlardan mutlaka denemeniz gereken 5 tanesini sizler iÃ§in derledikâ€¦

Â

Ä°stanbulda son dÃ¶nemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekÃ¢n

Ahali TeÅŸvikiye

EylÃ¼l 2017â€™de TeÅŸvikiyeâ€™de aÃ§Ä±lan Ahali, klasik meze Ã§eÅŸitleri ile yerel lezzetlerin Ã¶zgÃ¼n hallerinin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir mekÃ¢n. EkÅŸi soslu midye dolma, patlÄ±canlÄ± iÃ§li kÃ¶fte, asma yapraÄŸÄ±nda Ã§iÄŸ kÃ¶fte, karamelize yoÄŸurt, karadut tozu ve buÄŸday patlaÄŸÄ± ile hazÄ±rlanan Ä±spanak kÃ¶kÃ¼ salatasÄ± menÃ¼de yer alan tariflerden birkaÃ§ Ã¶rnek. BahÃ§esi ile aÃ§Ä±k mutfaÄŸÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan meze barÄ±, burayÄ± uzun sohbetlerin yapÄ±labildiÄŸi bir keyif noktasÄ± haline getirmiÅŸ. Â Av. SÃ¼reyya AÄŸaoÄŸlu Sokak No: 33â€™te bulunan Ahaliâ€™de saat 10:00-14:30 arasÄ±nda kahvaltÄ± da var. Nefis mezelerini ise 16:00-01:00 saatleri arasÄ±nda keyifle tadabilirsiniz.

TeÅŸvikiye Mahallesi Av. SÃ¼reyya AÄŸaoÄŸlu Sokak No: 33 TopaÄŸacÄ±

0546 202 44 50

Ä°stanbulda son dÃ¶nemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekÃ¢n

Deli Meyhane

KabataÅŸ SetÃ¼stÃ¼â€™nde AralÄ±k 2017â€™de aÃ§Ä±lan Deli Meyhane, geÃ§en zamanla birlikte son yÄ±llarda hayat bulan â€˜modern meyhaneâ€™ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden izler taÅŸÄ±yor. Avokado soslu karides, muhammara, piyaz, kÄ±sÄ±r, fÃ¼me hamsinin yanÄ± sÄ±ra meyhanenin menÃ¼sÃ¼nde ana yemekler ile tatlÄ± seÃ§enekleri de yer alÄ±yor. Deli Meyhaneâ€™de cuma ve cumartesi akÅŸamlarÄ± canlÄ± mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde eski usul, sazlÄ± sÃ¶zlÃ¼ meyhane eÄŸlencesi de var.

Ã–mer Avni Mahallesi Ä°nebolu Sokak No: 27 SetÃ¼stÃ¼-KabataÅŸ

0 212 251 51 85

Ä°stanbulda son dÃ¶nemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekÃ¢n

Quppa Caffe

Akaretlerâ€™de aÃ§Ä±lan Quppa Caffe, son yÄ±llarda sayÄ±larÄ± hÄ±zla artan ve kahvenin gerÃ§ek kÃ¢ÅŸifleri olarak adlandÄ±rÄ±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil kahve Ã¼reticilerinden bir tanesi. Â Zengin kahve menÃ¼sÃ¼nde, espresso, americano, latte ve mocha gibi klasiklerin yanÄ± sÄ±ra Chemex, Aeropress ve Syphon teknikleriyle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, iÃ§imi keyifli alternatifler de yer alÄ±yor. Ä°tinayla oluÅŸturulan menÃ¼sÃ¼nde ise Ä°talyan mutfaÄŸÄ±nÄ±n en beÄŸenilen lezzetlerinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n da sevilen tatlarÄ± yer alÄ±yor.

SinanpaÅŸa Mahallesi Åžair Nedim Caddesi No: 8 BeÅŸiktaÅŸ

0 212 327 01 10

Ä°stanbulda son dÃ¶nemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekÃ¢n

Bubble Wrap

Klasik waffle tarifini Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit malzemelerle sunumunda farklÄ±lÄ±klar yaparak zenginleÅŸtiren Åžef Pelin GÃ¶rpe, bir aile iÅŸletmesi olarak Modaâ€™da aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Bubble Wrapâ€™te tatlÄ± severleri aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ã‡ilek wrap, Oreo wrap, ceviz wrap gibi tatlÄ± seÃ§eneklerin yanÄ± sÄ±ra sabah gÃ¼ne leziz bir lezzet ile baÅŸlamak isteyenler iÃ§in omletli wrap de menÃ¼de yer alÄ±yor. Sadece wrap Ã§eÅŸitleri deÄŸil sÄ±cak, soÄŸuk iÃ§ecekler de menÃ¼de Ã¶zel bir yere sahip. Pembe limonata GÃ¶rpeâ€™nin spesiyal tarifi ile hazÄ±rlanÄ±yor.Â 

CaferaÄŸa Mahallesi Moda Caddesi No: 78/A KadÄ±kÃ¶y

Ä°stanbulda son dÃ¶nemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekÃ¢n

Firuze

Modern bir Ä°stanbul meyhanesi olan Firuze, ÅžiÅŸhaneâ€™de Nejat EczacÄ±baÅŸÄ± BinasÄ±â€™nÄ±n teras katÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±. BÃ¼yÃ¼leyici HaliÃ§ manzarasÄ±, samimi ve rahat atmosferinin yanÄ± sÄ±ra nefis lezzetlerden oluÅŸan bir menÃ¼ye sahip olan Firuzeâ€™nin dekorasyonu da Ã§ok ÅŸÄ±k. MenÃ¼sÃ¼nde Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit mezelerin yanÄ± sÄ±ra salatalar, ana yemekler de yer alÄ±yor. BarÄ±nda akÅŸamÃ¼stÃ¼ rakÄ±sÄ±na ya da ÅŸarabÄ±na veya HaliÃ§ manzaralÄ± masalarÄ±nda mÃ¼kellef sofralarÄ±na konuk olabilirsiniz.

Nejat EczacÄ±baÅŸÄ± BinasÄ± (Ä°KSV) 6. Kat ÅžiÅŸhane

0 212 238 50 50

Ä°STANBUL, BODRUM VE ALAÃ‡ATI'DAN 280 RESTORAN VE 284 LEZZET NOKTASI Ä°NCÄ°LÄ° GASTRONOMÄ° REHBERÄ°'NDE

Ä°stanbulda son dÃ¶nemde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan 5 mekÃ¢n

HEM LEZZETTEN HEM DE FORMUNDAN Ã–DÃœN VERMEYENLERE SAÄžLIKLI BÄ°R SMOOTHIE'MÄ°Z VAR

12:38Cenk ÖzyÄ±lmaz Smoothie Tarifi I KÄ±z Kulisi I YeÅŸim Makzume
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Lezizz Öneriler

SÄ±radaki Haber

Sosyal medyanÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lan yemeÄŸi arabaÅŸÄ± Ã§orbasÄ±

Ä°stanbulâ€™un efsanelerinden Mandabatmazâ€™Ä±n Cemil Ustaâ€™sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¶beklitepe ziyaretÃ§ileri iÃ§in lezzet ÅŸÃ¶lenine hazÄ±rlanÄ±yor

KÄ±ÅŸ gecelerinin vazgeÃ§ilmez lezzeti: "Tel helva"