İstanbul'da Asya mutfağı ile tanışmanızı sağlayacak mekanlar
Birbirinden lezzetli yemekleri ile Asya mutfağı son yıllarda iyice popüler olmaya başladı. İşte İstanbul'un en iyi Asya temalı restoranları...
Etnik kültürlerin popülerleşmesiyle etnik mutfaklar ve tatlar da kendi hayran kitlesini yaratmaya başladı. En sevilen yabancı mutfakların başında gelen Asya mutfağı başta suşi ve noodle çeşitleri ile en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. İşte lezzetiyle öne çıkan Asya mutfakları:
1. P.F CHANG'S - ATAŞEHİR
Asya mutfak kültürünü Türk damak tadıyla buluşturan P.F Chang's'de spicy chicken, mongol beef, Japon birası gibi lezzetler en beğenilen spesiyaller arasında yer alıyor. Suşi menüsünde pek çok değişik lezzetin bulunduğu mekan Ataşehir'de oturanların uğrak yerleri arasında yer alıyor.
2. WAGAMAMA - LEVENT
Kanyon'da yer alan Wagamama, 10 yılı aşkın süredir kalitesi ile Asya restoranı olarak hizmet veriyor. 1992 yılından bu yana sektörde yer alan restoran noodle ve suşileriyle nam salmış durumda. Açık mutfak prensibi ile çalışan restoranda dilerseniz şefleri yemek yaparken izleyebilirsiniz. İç dekorasyonuyla beğeni toplayan mekanda çocuklar için özel masa sandalye tasarımları da var.
3. ZUMA - İSTİNYE PARK
İstinye Park'ta bulunan Zuma, suşisi ile dillere destan. Suşi bar ve grill bardaki lezzetler baş döndürürken yemek öncesi tercih edilebilecek olan kokteyl menüsü ise oldukça renkli seçenekler içeriyor.
4. ÇOK ÇOK THAI - ASMALIMESCİT
Thai mutfağından en güzel lezzetleri bulabileceğiniz Çok Çok Thai, tofu çorbası, ızgara kalamar ve Thai usulü omleti ile beğeni topluyor. Birbirinden güzel Thai lezzetleri bulunabilen mekanda başlangıç olarak taze karides cipsi servis ediliyor. Hindistan cevizi sütü ile hazırlanan tom kha kai çorbası ise mekanın en beğenilen spesiyalleri arasında yer alıyor.
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