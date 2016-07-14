İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar
Her biri oldukça etkileyici bir manzara vadeden teras barlar yaz aylarının kaçış noktası arasında yer alıyor.
İstanbul demek eşsiz Boğaz manzarası demek. Siz de sevdiklerinizle farklı bir gece geçirmek ve özel günlerinizi şık bir ortamda boğaza nazır bir mekanda kutlamak isterseniz manzaralı bar önerilerimize bir göz atın.
1. LE FUMOIR
Galata Serdar-ı Ekrem sokakta bulunan Georges Hotel'in terasında konumlanan bu küçük Fransız restoranı jazz müziği eşliğinde harika Fransız lezzetlerinin tadılabileceği bir mekan. Ünlü Fransız şaraplarının da denenebileceği restoran genellikle yabancı konukların uğrak yeri.
2. VOGUE
Akaretler'de yer alan Vogue restoran açıldığı 1997 yılından beri kalitesinden ödün vermiyor. Dünya mutfağından lezzetler bulabileceğiniz restoran aynı zamanda iddialı moleküler kokteyl menüsü ve eşsiz boğaz manzarası ile konuklarına unutulmaz deneyimler sunuyor.
3. MİKLA
The Marmara Pera'nın çatısında yer alan Mikla açık havuzu, panoramik boğaz manzarası ve minimal dekorasyonuyla şehirdeki en iddialı barların başında geliyor. Martini severler için ise zengin menüsü ile tam bir cennet.
4. FRANKIE
Nişantaşı Sofa Otel'in terasında bulunan Frankie haftanın üç günü ziyaretçilerine canlı müzik ziyafeti sunuyor. Panoramik İstanbul manzarasına sahip mekanda yaklaşık 300 çeşit şarap seçeneği bulunuyor.
5. 360 İSTANBUL
İstiklal Caddesi'nde tarihi Mısır apartmanının terasında bulunan mekan adı gibi 360 derece bir İstanbul manzarasına sahip. Yurt dışından ünlü DJ ve sanatçıları ağırlayan mekan eğlenceli şovları ile biliniyor.
6. GAJA ROOF & SKY
Maçka'da bulunan Swissotel'in terasında yer alan Gaja, enfes Dolmabahçe manzarası ile ünlü. Adını bir İtalyan şarabından alan mekanın şarap menüsü oldukça tatminkar.
7. FOUR SEASONS HOTEL SULTANAHMET
Osmanlı döneminden kalma eski hapishaneden dekore edilen otelin barında Sultanahmet manzarasına karşı İspanya'nın Torres şaraplarını yudumlayabilirsiniz. Yaz için özel hazırlanan sushi menüsü ile de iddalı olan mekan sunduğu atmosferle adeta Doğu ile Batı'yı birleştiriyor.
8. LEB-İ DERYA
Yabancı konukların şehrin dokusunu en iyi özümseyebilecekleri mekanlardan biri olan Leb-i derya, 2002 yılından beri kaliteli servis anlayışını sürdürüyor. Haftasonu DJ performanslarıyla eğlencenin tavan yaptığı mekan kaliteli içki menüsü ile de konukları tarafından tercih ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle