İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
14.07.2016 - 13:21, Son Güncelleme:

İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar

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İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar

Her biri oldukça etkileyici bir manzara vadeden teras barlar yaz aylarının kaçış noktası arasında yer alıyor.

İstanbul demek eşsiz Boğaz manzarası demek. Siz de sevdiklerinizle farklı bir gece geçirmek ve özel günlerinizi şık bir ortamda boğaza nazır bir mekanda kutlamak isterseniz manzaralı bar önerilerimize bir göz atın.

1. LE FUMOIR

Galata Serdar-ı Ekrem sokakta bulunan Georges Hotel'in terasında konumlanan bu küçük Fransız restoranı jazz müziği eşliğinde harika Fransız lezzetlerinin tadılabileceği bir mekan. Ünlü Fransız şaraplarının da denenebileceği restoran genellikle yabancı konukların uğrak yeri.

İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar

2. VOGUE

Akaretler'de yer alan Vogue restoran açıldığı 1997 yılından beri kalitesinden ödün vermiyor. Dünya mutfağından lezzetler bulabileceğiniz restoran aynı zamanda iddialı moleküler kokteyl menüsü ve eşsiz boğaz manzarası ile konuklarına unutulmaz deneyimler sunuyor.

3. MİKLA

The Marmara Pera'nın çatısında yer alan Mikla açık havuzu, panoramik boğaz manzarası ve minimal dekorasyonuyla şehirdeki en iddialı barların başında geliyor. Martini severler için ise zengin menüsü ile tam bir cennet.

İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar

4. FRANKIE

Nişantaşı Sofa Otel'in terasında bulunan Frankie haftanın üç günü ziyaretçilerine canlı müzik ziyafeti sunuyor. Panoramik İstanbul manzarasına sahip mekanda yaklaşık 300 çeşit şarap seçeneği bulunuyor.

5. 360 İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde tarihi Mısır apartmanının terasında bulunan mekan adı gibi 360 derece bir İstanbul manzarasına sahip. Yurt dışından ünlü DJ ve sanatçıları ağırlayan mekan eğlenceli şovları ile biliniyor.

İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar

6. GAJA ROOF & SKY

Maçka'da bulunan Swissotel'in terasında yer alan Gaja, enfes Dolmabahçe manzarası ile ünlü. Adını bir İtalyan şarabından alan mekanın şarap menüsü oldukça tatminkar.

 

7. FOUR SEASONS HOTEL SULTANAHMET

Osmanlı döneminden kalma eski hapishaneden dekore edilen otelin barında Sultanahmet manzarasına karşı İspanya'nın Torres şaraplarını yudumlayabilirsiniz. Yaz için özel hazırlanan sushi menüsü ile de iddalı olan mekan sunduğu atmosferle adeta Doğu ile Batı'yı birleştiriyor.

İstanbul manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz 8 teras bar

 

8. LEB-İ DERYA

Yabancı konukların şehrin dokusunu en iyi özümseyebilecekleri mekanlardan biri olan Leb-i derya, 2002 yılından beri kaliteli servis anlayışını sürdürüyor. Haftasonu DJ performanslarıyla eğlencenin tavan yaptığı mekan kaliteli içki menüsü ile de konukları tarafından tercih ediliyor.

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