İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
09.06.2016 - 09:38, Son Güncelleme:

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

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İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

İstanbul'da iş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi için, Zomato kullanıcılarının vermiş olduğu puanlarla hazırlanan özel listemizi okumaya başlayabilirsiniz.

THE GLOBE, HILTON İSTANBUL BOMONTİ

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Hilton Bomonti'nin içerisinde yer alan The Globe restoran, her sene Ramazan ayına özel olarak hazırladığı geleneksel menüyle konuklarını ağırlıyor. Bu sene de geçen seneleri aratmayan geniş menüde; Osmanlı şerbetinden meze tabağına, Adana kebaptan kuzu inciğe ve tatlı çeşitlerine kadar birçok lezzet bulunuyor. 

DİVAN BRASSERIE - TAKSİM

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Beyoğlu'nda muhteşem bir teras manzarasına sahip olan Divan Brasserie, Ramazan'da da konuklarını harika bir menüyle ağırlamaya devam ediyor. Menüde kıymalı su böreğinden zeytinyağlı enginara, dana kürekten tatlıya kadar pek çok seçenek bulunuyor. 

PARK FORA

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Kuruçeşme'de denize sıfır konumuyla gidenleri kendine hayran bırakan Park Fora'nın, Ramazan'a özel hazırladığı menüde börek, kalamar, balık çeşitleri, bonfile, salata ve tatlı bulunuyor. 

VOGUE

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Akdeniz mutfağı ve deniz ürünleri ağırlıklı menüsüyle hizmet veren Vogue, Ramazan'a özel Osmanlı-Türk mutfağı ağırlıklı bir menü hazırlamış.Bu özel menüde içli köfteden su böreğine, kuru patlıcan dolmasından fırında kuzu inciğe kadar pek çok lezzet bulunuyor. 

ATELIER REAL FOOD - THE RITZ-CARLTON

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

The Ritz Carlton'ın içerisinde yer alan ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken Atelier Real Food'un Ramazan'a özel olarak hazırladığı iftar menüsünde geniş iftariyelik çeşitlerinden ara sıcaklara, Antep usulü ali nazikten İskender'e kadar birçok lezzet bulunuyor. 

MAVİ BALIK

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Kuruçeşme'de muhteşem deniz ve Boğaz manzarasına karşı arkadaşlarınızla keyifli bir iftar geçirmek için Mavi Balık'ı tercih edebilirsiniz. Mekanın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menüde balık çorbası, imam bayıldı, paçanga, etli yaprak sarma, kuzu tandır ve daha birçok seçenek bulunuyor.

LACİVERT RESTAURANT

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

İş yemekleri ve toplantılar için sıkça tercih edilen mekanlardan olan ve manzarasıyla gidenleri kendine hayran bırakan Lacivert Restaurant'ın geniş iftar menüsünde; zeytinyağlı kabak çiçeği dolması, enginar, puf böreği, hünkar beğendi, güllaç ve daha birçok lezzet bulunuyor. 

A'JIA RESTAURANT - A'JIA HOTEL İSTANBUL

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Kanlıca sahilinde bulunan A'jia Hotel'in A'jia Restoran Ramazan'da hem menüsüyle hem de manzarası ve şık ortamıyla konuklarını mutlu etmeye devam ediyor. Menüde Kayseri mantısından kaşık salatasına, enginarlı dana bonfileden yoğurtlu kebaba kadar pek çok lezzet bulunuyor. 

MİHRABAT KORUSU

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Yemyeşil bir bahçede Boğaz'a karşı keyifli bir iftar geçirmek isterseniz Mihrabat Korusu'nu tercih edebilirsiniz. Özel menüde serpme meze çeşitlerinden su böreğine, hünkar beğendiden sebzeli kuzu güvece kadar birçok lezzet bulunuyor. 

KAYIKHANE RESTAURANT

İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran

Beylerbeyi'nde Bosphorus Palace Hotel'in içerisinde yer alan Kayıkhane Restaurant'ın bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsünde; geniş iftariye tabağından Üsküp böreğine, hünkar beğendiden bademli keşküle kadar pek çok seçenek bulunuyor. 

zomato.com Tarafından hazırlanmıştır.

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