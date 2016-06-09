İş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran
İstanbul'da iş arkadaşlarınızla iftar yapabileceğiniz 10 restoran önerisi için, Zomato kullanıcılarının vermiş olduğu puanlarla hazırlanan özel listemizi okumaya başlayabilirsiniz.
THE GLOBE, HILTON İSTANBUL BOMONTİ
Hilton Bomonti'nin içerisinde yer alan The Globe restoran, her sene Ramazan ayına özel olarak hazırladığı geleneksel menüyle konuklarını ağırlıyor. Bu sene de geçen seneleri aratmayan geniş menüde; Osmanlı şerbetinden meze tabağına, Adana kebaptan kuzu inciğe ve tatlı çeşitlerine kadar birçok lezzet bulunuyor.
DİVAN BRASSERIE - TAKSİM
Beyoğlu'nda muhteşem bir teras manzarasına sahip olan Divan Brasserie, Ramazan'da da konuklarını harika bir menüyle ağırlamaya devam ediyor. Menüde kıymalı su böreğinden zeytinyağlı enginara, dana kürekten tatlıya kadar pek çok seçenek bulunuyor.
PARK FORA
Kuruçeşme'de denize sıfır konumuyla gidenleri kendine hayran bırakan Park Fora'nın, Ramazan'a özel hazırladığı menüde börek, kalamar, balık çeşitleri, bonfile, salata ve tatlı bulunuyor.
VOGUE
Akdeniz mutfağı ve deniz ürünleri ağırlıklı menüsüyle hizmet veren Vogue, Ramazan'a özel Osmanlı-Türk mutfağı ağırlıklı bir menü hazırlamış.Bu özel menüde içli köfteden su böreğine, kuru patlıcan dolmasından fırında kuzu inciğe kadar pek çok lezzet bulunuyor.
ATELIER REAL FOOD - THE RITZ-CARLTON
The Ritz Carlton'ın içerisinde yer alan ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken Atelier Real Food'un Ramazan'a özel olarak hazırladığı iftar menüsünde geniş iftariyelik çeşitlerinden ara sıcaklara, Antep usulü ali nazikten İskender'e kadar birçok lezzet bulunuyor.
MAVİ BALIK
Kuruçeşme'de muhteşem deniz ve Boğaz manzarasına karşı arkadaşlarınızla keyifli bir iftar geçirmek için Mavi Balık'ı tercih edebilirsiniz. Mekanın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı menüde balık çorbası, imam bayıldı, paçanga, etli yaprak sarma, kuzu tandır ve daha birçok seçenek bulunuyor.
LACİVERT RESTAURANT
İş yemekleri ve toplantılar için sıkça tercih edilen mekanlardan olan ve manzarasıyla gidenleri kendine hayran bırakan Lacivert Restaurant'ın geniş iftar menüsünde; zeytinyağlı kabak çiçeği dolması, enginar, puf böreği, hünkar beğendi, güllaç ve daha birçok lezzet bulunuyor.
A'JIA RESTAURANT - A'JIA HOTEL İSTANBUL
Kanlıca sahilinde bulunan A'jia Hotel'in A'jia Restoran Ramazan'da hem menüsüyle hem de manzarası ve şık ortamıyla konuklarını mutlu etmeye devam ediyor. Menüde Kayseri mantısından kaşık salatasına, enginarlı dana bonfileden yoğurtlu kebaba kadar pek çok lezzet bulunuyor.
MİHRABAT KORUSU
Yemyeşil bir bahçede Boğaz'a karşı keyifli bir iftar geçirmek isterseniz Mihrabat Korusu'nu tercih edebilirsiniz. Özel menüde serpme meze çeşitlerinden su böreğine, hünkar beğendiden sebzeli kuzu güvece kadar birçok lezzet bulunuyor.
KAYIKHANE RESTAURANT
Beylerbeyi'nde Bosphorus Palace Hotel'in içerisinde yer alan Kayıkhane Restaurant'ın bu aya özel olarak hazırladığı iftar menüsünde; geniş iftariye tabağından Üsküp böreğine, hünkar beğendiden bademli keşküle kadar pek çok seçenek bulunuyor.
zomato.com Tarafından hazırlanmıştır.
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